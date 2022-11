Diego Alonso sceglie il modulo 3-4-3 con Coates, Godin e Gimenez in difesa. In mediana, Vecino, Valverde e Bentancur con Olivera e Varela sulle fasce. Davanti, rispetto alla sfida contro la Corea del Sud, Cavani prende il posto di Suarez e affianca l’altro centravanti Nunez.19:39

Al Lusail Iconic Stadium, le due squadre stanno completando la fase di riscaldamento. Il Portogallo, dopo la vittoria sofferta per 3-2 contro il Ghana nelle prima giornata, vuole conquistare nuovamente il successo per poter proseguire la sua avventura nel torneo mentre l’Uruguay, dopo il pareggio a reti bianche contro la Corea del Sud, cerca i primi tre punti per issarsi al primo posto nel girone comandato proprio dai lusitani e dalla squadra africana.19:17

PREPARTITA

La seconda giornata della fase a gironi si conclude con l’attesissimo Portogallo-Uruguay. Le due squadre fanno parte del Girone H insieme a Corea del Sud e Ghana. Attualmente la classifica del Girone H vede in testa proprio il Portogallo con 3 punti, seguito da Corea del Sud e Uruguay con 1, chiude il Ghana con 0. Nella prima partita il Portogallo ha battuto, non senza enormi sofferenze, il Ghana per 4-3. Mentre l’Uruguay si è fatto imporre lo 0-0 dalla Corea del Sud. La partita di stasera è di fondamentale importanza anche alla luce dell’esito dell’altro match tra Corea e Ghana. Il Portogallo, vincendo, andrebbe filata agli ottavi, gli altri punteggi lascerebbero la porta aperta a qualsiasi sviluppo. Il Portogallo mette in campo un attacco atomico con Cristiano Ronaldo e Leao con Joao Felix e Diogo Jota in alternativa, ma con tanti altri giocatori di talento che possono comodamente decidere la partita in qualsiasi momento. L’Uruguay ha nomi di grandissimo calibro in squadra: la vecchia guardia con Suarez e Cavani, Godin e Caceres e i nuovi fenomeni come Bentancur e Darwin Nunez.

La partita è in programma stasera 28 novembre alle ore 20:00 allo stadio Lusail Iconic Stadium di Lusail.

Arbitro di Portogallo-Uruguay è l’iraniano Alireza Faghani coadiuvato da Mohammadreza Mansouri e Mohammadreza Abolfazli. Al VAR invece ci sarà Abdulla Ali Al Marri.

Precedenti tra Portogallo e Uruguay

Solo 3 i precedenti tra Portogallo e Uruguay. L’ultima volta fu agli ottavi di finale di Russia 2018. In quel caso l’Uruguay eliminò il Portogallo con un punteggio di 2-1, grazie alla doppietta di Cavani (gol di Pepe per i portoghesi). Nelle altre due partite erano altrettante amichevoli, una finita 1-1 nel 1972 e un 3-0 per il Portogallo ai tempi di Eusebio, nel 1966.

Probabili formazioni Portogallo-Uruguay

Portogallo: Diogo Costa – J. Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro – William Carvalho, Ruben Neves – Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Felix – Cristiano Ronaldo. All. Fernando Santos.

Uruguay: Rochet – Caceres, Godin, Gimenez, Olivera – Valverde, Vecino, Bentancur – De Arrascaeta, Suarez, Nunez. All. Diego Alonso

Dove vedere Portogallo-Uruguay di Mondiali 2022, in diretta tv e streaming

Portogallo-Uruguay si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 20:00 (mezz’ora prima) del 28 novembre.

Portogallo-Uruguay verrà trasmessa da Rai1 in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay.

