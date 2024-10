Moto3 diretta GP Australia LIVE Phillip Island

Cronaca in diretta

La Moto3 torna a scaldare i motori, e lo fa col GP d’Australia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2024. La classifica piloti è attualmente così composta con David Alonso già matematicamente campione del mondo.

David Alonso (312 pt.) – Campione del Mondo Danny Holgado (212 pt.) Collin Veijer (209 pt.) Ivan Ortola (191 pt.) David Munoz (141 pt.)

Ivan Ortolà si prende la pole Moto3 a Phillip Island: con lo spagnolo in prima fila anche Veijer e Fernandez, 6° Nepa (che però dovrà scontare due long lap penalty in gara). Il neo campione del mondo Alonso, solo 10°. Più indietro Lunetta (12°). Il Gran Premio d’Australia si corre sul Circuito di Phillip Island. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 2.00 di domenica 20 ottobre 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base di risultati maturati in qualifica: