MotoGp Mugello, GP Italia: Bagnaia straordinario, partenza show e vittoria bis. Bastianini 2° brucia Martin

Il racconto in diretta del GP d'Italia, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Si corre sul Circuito del Mugello. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma per le 14.00 di domenica 2 giugno 2024

Una partenza spettacolare per una vittoria straordinaria. Francesco Bagnaia concede il bis vincendo il Gran Premio d’Italia, settima prova del Mondiale MotoGP. Doppietta di Pecco al Mugello dopo il successo nella Sprint di ieri. Nel trionfo della Ducati che piazza il poker alla Scarperia c’è gloria per Enea Bastianini che all’ultimo giro riprende e passa in tromba Jorge Martin per la doppietta del team Lenovo facendo un favore a Bagnaia che così si porta a -18 da Martinator nel Mondiale piloti.

Ai piedi del podio un po’ sotto le aspettative Marc Marquez che ha pagato dazio nel finale proprio dopo aver passato Enea a 6 giri dalla fine. Ancora più dietro, 5° Pedro Acosta precede Franco Morbidelli.

GRAN PREMIO D’ITALIA, LA GARA – Bagnaia fa una partenza assolutamente da spettacolo! Scatta 5° ma gira già secondo alla prima staccata e poi infila nel cambio di direzione Martin partito dalla pole. Bene anche Bastianini che si ritrova terzo balzata davanti a Marquez con Acosta attaccato a Marc.

Pecco e Jorge sembrano salutare la compagnia, ma non più di tanto, mentre alle loro spalle sono ingarellati Enea, Marc e Pedro con Morbidelli che cerca di invitarsi alla corsa per il podio. La gara è praticamente questa nella prima metà con Bagnaia che prova la fuga, Martin rincorre e gli altri non troppo distanti.

Il canovaccio non sembra cambiare nella seconda metà della gara, tutti ancora in gestione di gomme, con Bagnaia che viaggia con mezzo secondo su Martin, idem Jorge su Bastianini con Marquez e Acosta di poco alle spalle. Il primo a rompere gli indugi è Marquez che a 6 giri dalla fine passa Bastianini e sale 3° ma Enea non demorde.

A tre giri dalla fine Martin dà tutto per tutto per prendere Bagnaia, gli arriva a due decimi ma Pecco risponde alzando il ritmo a sua volta e staccando Martinator. Viene fuori la “Bestia” e Bastianini riprende e ripassa Marquez per il podio.