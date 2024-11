MotoGP, Gp Malesia: Martin vince la Sprint, Bagnaia cade, le mani di Jorge sul Mondiale

Pre Gara

Warm up in corso, tutto pronto per la partenza.

Secondo Marquez, terzo Bastianini in una gara che ha visto al terzo giro la caduta di Bagnaia, scivolato in curva mentre cercava di attaccare Martin.

La MotoGP torna in pista per la Sprint del Gran Premio della Malesia sul circuito di Sepang, penultimo appuntamento del Mondiale 2024 in attesa di capire dove e quando si correrà l’ultima gara dopo l’annullamento della tappa di Valencia. La classifica piloti è attualmente così composta:

Jorge Martin (453 pt.) Pecco Bagnaia (436 pt.) Marc Marquez (356 pt.) Enea Bastianini (345 pt.) Brad Binder (203 pt.)

Bagnaia ha fatto segnare una super pole a Sepang in 1:56.337, abbassando di più di un secondo il vecchio record della pista. Con Pecco in prima fila ovviamente Jorge Martin 2° davanti ad Alex Marquez. In seconda fila Morbidelli, Marc Marquez e Bastianini. Andrea Iannone al rientro in MotoGP partirà 17°.

Bagnaia con la vittoria in Thailandia nello scorso weekend ha ridotto la distanza da Martin a 17 punti. La Gara Sprint del Gran Premio della Malesia si corre sul Circuito di Sepang. Sono previsti 10 giri. Partenza in programma alle 8.00 di sabato 2 novembre 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Francesco Bagnaia 1:56.337

Ducati 2. Jorge Martin 1:56.553

Ducati 3. Alex Marquez 1:57.275

Ducati 2ª fila 4. Franco Morbidelli 1:57.279

Ducati 5. Marc Marquez 1:57.301

Ducati 6. Enea Bastianini 1:57.366 Yamaha 3ª fila 7. Jack Miller 1:57.558

KTM 8. Fabio Quartararo 1:57.592

Yamaha 9. Alex Rins 1:57.726

Yamaha 4ª fila 10. Brad Binder 1:57.882

KTM 11. Johann Zarco 1:57.971

Honda 12. Maverick Vinales 1:58.046

Aprilia 5ª fila 13. Pedro Acosta 1:57.839

GasGas 14. Marco Bezzecchi 1:57.869

Ducati 15. Raul Fernandez 1:58.023

Aprilia 6ª fila 16. Aleix Espargarò 1:58.107

Aprilia 17. Andrea Iannone 1:58.183

Ducati 18. Takaaki Nakagami 1:58.300

Honda 7ª fila 19. Luca Marini 1:58.520

Honda 20. Joan Mir 1:58.618

Honda 21. Augusto Fernandez 1:59.006

GasGas 8ª fila 22. Lorenzo Savadori 1:59.263

Aprilia