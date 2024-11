MotoGP, Martin campione domenica se: a Bagnaia serve un miracolo. Classifica piloti dopo la Sprint in Malesia

La Sprint del GP di Malesia ha regalato la vittoria di Martin ma soprattutto la caduta di Bagnaia che cambia tutto nella classifica mondiale piloti, le combinazioni con Jorge campione del mondo

Il colpo di scena che non ti aspetti ma che è sempre dietro l’angolo specie in moto. La caduta di Pecco Bagnaia, la vittoria di Jorge Martin nella Sprint del Gran Premio della Malesia avvicinano lo spagnolo al suo primo mondiale. Con 29 punti di vantaggio Martinator è a un passo dal titolo mentre al due volte campione del mondo serve una grande impresa.

La nuova classifica mondiale piloti dopo la Sprint di Sepang

1 J. Martin Ducati 465 2 F. Bagnaia Ducati 436 3 M. Marquez Ducati 365 4 E. Bastianini Ducati 352 5 B. Binder KTM 205

Rivedi la cronaca della della Sprint del Gp di Sepang

Gp Malesia: Martin campione già domenica se, tutte le combinazioni

Domani mattina si corre il GP di Malesia, la gara lunga. Martin ci arriva con 29 punti di vantaggio su Bagnaia dopo la caduta e il ritiro di Pecco nella Sprint di Sepang. Alla fine del Mondiale mancano la gara di domani e poi la Sprint e la gara dell’ultima tappa del campionato che dopo la cancellazione di Valencia per l’alluvione non si sa ancora dove e quando verrà disputata.

Per diventare campione già domenica a Martinator servono 9 o più punti sul rivale per festeggiare con un weekend di anticipo il suo primo titolo iridato. Qualora dovessero arrivare a pari punti, infatti, sarebbe Bagnaia a trionfare per un numero maggiore di vittorie ottenute in stagione. Martin campione se, tutte le combinazioni:

Martin vince e Bagnaia arriva 3° o peggio

Martin 2° e Bagnaia 5° o peggio

Martin 3° e Bagnaia 9° o peggio

Martin 4° e Bagnaia 12° o peggio

Martin 5° e Bagnaia 14° o peggio

Martin 6° e Bagnaia 15° o peggio

Martin 7° e Bagnaia ritirato o fuori dai punti

Guarda il video della caduta di Bagnaia

MotoGP: domani si replica a Sepang col Gp della Malesia

La volata tra Martinator e Pecco non conosce sosta. Dopo la Sprint di oggi domani, sempre nella mattinata italiana, si replica sulla pista di Sepang dove si assegnano punti pesanti e pieni con il Gran Premio della Malesia. E poi? Non si sa. Dopo la cancellazione del Gp di Valencia per la tragica alluvione che ha colpito la Spagna e proprio la zona del circuito non si sa ancora dove e quando verrà recuperata l’ultima gara del Mondiale.

Calendario completo MotoGP