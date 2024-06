MotoGP Mugello: diretta Sprint Race GP Italia LIVE

Cronaca in diretta

Jorge Martin davanti, Pecco Bagnaia al suo fianco con Vinales e Marc Marquez. Sarà una grande Sprint Race per la MotoGP al Mugello per il GP d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale 2024. La classifica piloti è attualmente così composta:

Jorge Martin (155 pt.) Pecco Bagnaia (116 pt.) Marc Marquez (114 pt.) Enea Bastianini (94 pt.) Maverick Vinales (87 pt.)

Nelle qualifiche del mattino Jorge Martin ha firmato col tempo record di 1:44.504 la pole position. Con Martinator in prima fila Francesco Bagnaia staccato di soli 43 millesimi e l’Aprilia di Maverick Vinales. Pecco partirà regolarmente in prima fila dovendo scontare solo domani in gara la penalizzazione di 3 posizioni per l’impeding su Alex Marquez ieri nelle prove.

Quarto con caduta nel finale Marc Marquez, 5° Bastianini e 6° un ottimo Morbidelli con il rookie Acosta che partirà invece dalla terza fila davanti ad Alex Marquez e Aleix Espargaro. A chiudere la griglia decretata dal Q2 Alex Rins, Miguel Oliveira e Raul Fernandez, quest’ultimo passato dal Q1 al Q2.

La Gara Sprint del Gran Premio d’Italia si corre sul Circuito del Mugello. Sono previsti 11 giri. Partenza in programma alle 15.00 di Sabato 1 giugno 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. J. Martin 1:44.504

Ducati 2. F. Bagnaia 1:44.547

Ducati 3. M. Viñales 1:44.687

Aprilia 2ª fila 4. M. Marquez 1:44.784

Ducati 5. E. Bastianini 1:44.880

Ducati 6. F. Morbidelli 1:44.896

Ducati 3ª fila 7. P. Acosta 1:45.028

KTM 8. A. Marquez 1:45.208

Ducati 9. A. Espargaró 1:45.236

Aprilia 4ª fila 10. A. Rins 1:45.296

Yamaha 11. M. Oliveira 1:45.377

Aprilia 12. R. Fernandez 1:45.458

Aprilia 5ª fila 13. B. Binder 1:44.994

KTM 14. F. Di Giannantonio 1:45.007

Ducati 15. F. Quartararo 1:45.076

Yamaha 6ª fila 16. M. Bezzecchi 1:45.218

Ducati 17. J. Mir 1:45.728

Honda 18. J. Zarco 1:45.813

Honda 7ª fila 19. J. Miller 1:45.824

KTM 20. A. Fernandez 1:45.893

KTM 21. P. Espargaró 1:45.943

KTM 8ª fila 22. L. Savadori 1:46.200

Aprilia 23. T. Nakagami 1:46.265

Honda 24. L. Marini 1:46.698

Honda