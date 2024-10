MotoGP diretta GP Australia LIVE Phillip Island: Martin per la doppietta, Bagnaia vuole impedirglielo

Cronaca in diretta

La MotoGP torna a scaldare i motori, e lo fa col GP d’Australia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2024. Dopo la Sprint Race di ieri vinta, dominata da Jorge Martin lo spagnolo ha ora 16 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia. Martinator partirà dalla pole anche oggi. La classifica piloti è attualmente così composta:

Jorge Martin (392 pt.) Pecco Bagnaia (382 pt.) Enea Bastianini (313 pt.) Marc Marquez (311 pt.) Brad Binder (183 pt.)

Capolavoro di Jorge Martin nella Sprint di ieri. Martinator partito dalla pole è andato via già dopo la prima curva e vinto con largo margine sui rivali, soprattutto su Francesco Bagnaia che non è andato oltre la quarta posizione dietro anche a Marc Marquez ed Enea Bastianini che sono finiti sul podio. Martinator allunga a 16 punti di vantaggio su Pecco. Di Giannantonio che aveva chiuso quinto è stato retrocesso di due posizioni per pressione irregolare delle gomme, finendo settimo così alle spalle di Morbidelli e Raul Fernandez.

Si riparte all’alba con Jorge Martin in pole a Phillip Island (la 20^ in top class) con in prima fila i connazionali Marc Marquez e Vinales. Pecco Bagnaia scatterà dalla 5^ casella, preceduto da Bezzecchi e seguito da Raul Fernandez. Settimo Morbidelli, decimo Bastianini. Il Gran Premio d’Australia si corre sul Circuito di Phillip Island. Sono previsti 27 giri. Partenza in programma alle 5.00 di domenica 20 ottobre 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base di risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Jorge Martin 1:27.296

Ducati 2. Marc Marquez 1:27.890

Ducati 3. Maverick Viñales 1:27.991

Aprilia 2ª fila 4. Marco Bezzecchi 1:28.375

Ducati 5. Francesco Bagnaia 1:28.478

Ducati 6. Raul Fernandez 1:28.498 Aprilia 3ª fila 7. Franco Morbidelli 1:28.622

Ducati 8. Alex Marquez 1:29.009

Ducati 9. Alex Rins 1:29.095

Yamaha 4ª fila 10. Enea Bastianini 1:29.996

Ducati 11. Brad Binder 1:30.290

KTM 12. Fabio Di Giannantonio 1:30.336

Ducati 5ª fila 13. Luca Marini 1:29.727

Honda 14. Johann Zarco 1:29.786

Honda 15. Pedro Acosta 1:29.817

GasGas 6ª fila 16. Jack Miller 1:29.909

KTM 17. Augusto Fernandez 1:30.149

GasGas 18. Joan Mir 1:30.448

Honda 7ª fila 19. Fabio Quartararo 1:30.635

Yamaha 20. Aleix Espargaró 1:31.808

Aprilia 21. Takaaki Nakagami 1:31.835

Honda 8ª fila 22. Lorenzo Savadori 1:32.213

Aprilia