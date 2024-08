MotoGP Austria: Bagnaia stacca e straccia Martin, Pecco vince e va in testa al Mondiale. Bastianini sul podio

Masterclass di Francesco Bagnaia. Pecco concede il bis nel Gran Premio d’Austria dopo la Sprint di ieri. Il due volte campione del mondo ha battuto Jorge Martin partito in pole ma passato già al 2° giro e stracciato sul passo dal pilota torinese capace di andare via prima di metà gara relegando lo spagnolo a 2 secondi.

Decimo successo stagionale complessivo per Bagnaia che va in testa al Mondiale con 5 punti su Martinator. Sul podio sale anche Enea Bastianini, terzo ma staccatissimo. Con 4 Ducati davanti, Marc Marquez chiude quarto dopo un errore in frenata al via che lo ha costretto a risalire dal 13° posto; alle sue spalle la Ktm Binder e la Ducati VR46 di Bezzecchi.

GRAN PREMIO DI AUSTRIA – Martin e Bagnaia partono a fionda con Jorge che stavolta esce davanti alla prima curva. Quella dove arriva lungo, lunghissimo Marc Marquez, con lui Morbidelli: i due rientrano 13simo e 17simo. Pecco e Jorge cominciano già dal 2° giro lo show fatto di sorpassi e controsorpassi, alle loro spalle tiene botta Bastianini.

I primi tre fanno un altro sport e se ne vanno anche se Enea fatica a tenere il passo indiavolato di Bagnaia e Martin. Alle loro spalle ingarellate tra loro le due Ktm di Binder e Miller con un Bezzecchi in grande spolvero e Marc Marquez che risale rabbioso fino al 7° posto. Scatenato il Bez che supera Miller. L’australiano qualche giro dopo cade, Marc ringrazia.

Prima di metà gara Bastianini ha già alzato bandiera bianca mentre Bagnaia si scatena, forza un paio di giri sotto l’1.30 e mette in crisi Martin che si ritrova a oltre un secondo. Un Marquez chiude la sua remuntada passando nel giro di un paio di tornate prima Bezzecchi e poi Binder salendo al 4° posto.

Con Martin a 2” da Bagnaia e divari congelati anche alle loro spalle la gara va praticamente in archivio con qualche giro d’anticipo con l’unica ansia relativa ai nuvoloni grigi che circondano la Stiria ma risparmiano il Red Bull Ring. Per Pecco una giornata trionfale.