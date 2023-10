Ultimo aggiornamento 27-10-2023 12:08

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

Riassunto dell'evento

Circuito di Buriram, 27 ottobre 2023 – Tutto in poche curve, in poco più di un minuto: Jorge Martin segna il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Thaialandia valevole come pre qualifiche. Martinator però dopo poche curve finisce per terra scivolando in curva 3 al giro successivo. Questo in sintesi quanto successo nel finale convulso delle fp2 sul circuito di Buriram.

Martin primo dunque in 1:29.826 davanti ai due piloti ufficiali Aprilia: 2° Vinales, 3° Aleix Espargaró. Francesco Bagnaia stavolta ce l’ha fatta, nonostante le solite difficoltà a entrare nel ritmo già dal venerdì il campione del mondo e leader della classifica piloti si è qualificato per il Q2 di domani col 7° tempo. Per Pecco anche un problema all’impianto frenante in avvio di pre qualifiche subito risolto al box Ducati.

Da registrare anche un inconveniente doloroso per Marc Marquez colpito da un detrito vagante perso dalla Ducati Pramac di Martin. Per quanto riguarda la classifica si conferma Zarco 4° davanti alle Ducati VR46: Marini ha chiuso al 5° posto e Bezzecchi al 6° posto.

Questi i nomi dei dieci piloti che accedono direttamente al Q2 in Thailandia: Martin, Vinales, Aleix Espargaró, Zarco, Marini, Bezzecchi, Bagnaia, Quartararo, Binder, Augusto Fernandez. Tra gli eliminati di lusso costretti a passare domani dal Q1 ci sono anche Marc Marquez (11°), Franco Morbidelli (12°), Fabio Di Giannantonio (14°) che pure era stato veloce per tutto il giorno al pari dell’altra Ducati Gresini di Alex Marquez (18°) ed Enea Bastianini (19°) alle prese con grossi problemi di grip.

Gp Thailandia: Marquez colpito da un pezzo della Ducati di Martin

Incredibile quanto successo a Marc Marquez che è stato colpito al braccio destro da un pezzo del copri disco che si è staccato dalla moto di Jorge Martin. Un po’ di dolore ma niente di rotto per il pilota della Honda che il prossimo anno correrà con la Ducati Gresini.

A painful sting for @marcmarquez93! 👀@88jorgemartin flicked up one of the pit lane marker boards up into Marc’s shoulder 💥#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/X1JQBjiFX9 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 27, 2023

Pre qualifiche del GP Thailandia MotoGP: i tempi