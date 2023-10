MotoGP, Gp Thailandia: dove vedere in tv la gara di Buriram, orari e info

Si corre il Gran Premio di Thailandia, diciassettesima gara del Mondiale MotoGP: il programma del weekend sul circuito di Buriram teatro del nuovo duello per il titolo tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin

Ultimo aggiornamento 27-10-2023 13:06

Altro giro, altra settimana, altra corsa. Ancora tempo di Mondiale MotoGP con il Gran Premio della Thailandia. I piloti, reduci dal weekend in Australia dimezzato per il meteo avverso a Phillip Island, sono pronti ad affrontare il diciassettesimo atto del Motomondiale sul tracciato di Buriram.

Dove si rinnoverà il duello per il titolo tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Si inizia venerdì 27 ottobre con libere e prequalifiche, quindi il classico format del sabato con qualifiche e Sprint Race per concludere domenica, quando si terrà la gara a partire dalle ore 9.

GP Thailandia MotoGp: torna il duello “mondiale” Bagnaia vs Martin

Continua la lotta per il Mondiale MotoGP tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin, con Pecco attualmente a +27 dopo l’Australia. Per Martinator invece, è missione riscatto dopo i due gravi errori commessi negli ultimi due GP. Due settimane fa la caduta in Indonesia, sul circuito di Mandalika, dove ha aperto le porte della vittoria a Pecco; invece, nello scorso weekend, la scelta errata della morbida posteriore, trascinando Zarco a vincere il suo primo Gran Premio, seguito da Bagnaia.

GP Thailandia, dove vederlo in diretta tv e streaming

Tutto pronto per il weekend di MotoGP in Thailandia, con esattezza sul circuito di Buriram. L’intero weekend sarà trasmesso su Sky Sport MotoGp, al canale 208, e su Sky Sport Uno, al canale 201. Inoltre, sarà possibile seguirlo anche in streaming sull’app Sky Go, scaricabile su smartphone o tablet.

Invece, su TV8, al canale 8 del Digitale Terreste, sarà possibile seguire in diretta le qualifiche e la Sprint del sabato, mentre la gara sarà trasmessa in differita alle 12.

Le caratteristiche del circuito

Il Circuito Internazionale Buriram, situato nell’omonima città in Thailandia, è stato inaugurato nel 2014, ma solo quattro anni dopo ha iniziato ad ospitare il motomondiale, con due anni di stop a causa della pandemia.

Il tracciato misura 4,554 km, caratterizzato da dodici curve con tre rettilinei. Il clima, invece, è tipicamente caldo e umido. I primi due GP andati in scena a Buriram sono stati vinti da Marc Marquez, mentre lo scorso anno ha avuto la meglio Miguel Oliveira, davanti a Miller e Bagnaia.

Gran Premio Thailandia: il programma del week end (ora italiana) Venerdì 27 ottobre

FP1 Moto3: 4:00-4:35

FP1 Moto2: 4:50-5:30

FP1 MotoGP: 5:45-6:30

FP2 Moto3: 8:15-8:50

FP2 Moto2: 9:05-9:45

P MotoGP: 10:00-11:00



FP3 Moto3: 3:40-4:10

FP3 Moto2: 4:25-4:55

FP2 MotoGP: 5:10-5:40

Qualifiche MotoGP: 5:50-6:30

Qualifiche Moto3: 7:50-8:30

Qualifiche Moto2: 8:45-9:25

Sprint MotoGP: 10:00

