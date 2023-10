MotoGP, GP Australia diretta LIVE Phillip Island

Cronaca in diretta

La MotoGP si avvia alle sue battute finali col GP d’Australia, quintultimo appuntamento del Mondiale 2023. La classifica piloti vede la volata tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin staccati di soli 18 punti:

Pecco Bagnaia (346 pt.) Jorge Martin (328 pt.) Marco Bezzecchi (283 pt.) Brad Binder (211 pt.) Aleix Espargaro (177 pt.)

Il Gran Premio d’Australia si corre di sabato. A Phillip Island è scattato l’allarme meteo per domenica, giorno stabilito per la gara. Per questo motivo si è deciso di anticipare la corsa sui 27 giri sul circuito australiano al sabato subito dopo le qualifiche. La Sprint Race invece, prevista al sabato, viene spostata alla domenica e ovviamente si correrà solo se le condizioni meteo lo permetteranno. Sono previsti 27 giri. Semafori spenti e gas a martello alle 6.10.