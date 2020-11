Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Udinese e Milan, incontro valido per la sesta giornata del campionato di Serie A.12:20

Dopo le fatiche europee la capolista di Pioli riprende il cammino in campionato affrontando alla Dacia Arena i padroni di casa dell'Udinese, squadra alla ricerca di una svolta alla luce dei tre punti raccolti e i quattro ko subiti in questo difficile avvio di stagione.11:17

Trasferta storicamente complicata per i rossoneri che hanno fatto bottino pieno in tre delle ultime 12 sfide disputate in Friuli con l'ultimo successo che risale alla stagione 2018/19.11:14