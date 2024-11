Grazie per aver seguito Inter-Napoli e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.22:54

90'+5' FISCHIO FINALE: INTER-NAPOLI 1-1. Parità a San Siro.22:40

90'+4' CHE OCCASIONE PER SIMEONE! Ngonge si libera sulla destra, prende il fondo e scarica all'indietro per l'argentino, che calcia di prima, ma alza troppo la conclusione.22:40

90'+3' Errore tecnico di Ngonge, che sbaglia il passaggio per Olivera.22:38

90' Segnalati quattro minuti di recupero.22:35

89' Quinta sostituzione per l'Inter. Alessandro Bastoni lascia spazio a Stefan de Vrij.22:34

89' Quarta sostituzione per l'Inter. Esce Lautaro Martínez, entra Marko Arnautović.22:34

87' Possesso prolungato del Napoli. Ora l'Inter si difende.22:33

84' Terza sostituzione per il Napoli. Fuori Matteo Politano, dentro Cyril Ngonge.22:29

82' Terza sostituzione per l'Inter. Richiamato in panchina Federico Dimarco, minuti per Matteo Darmian.22:29

82' Seconda sostituzione per l'Inter. Hakan Çalhanoğlu lascia spazio a Piotr Zieliński.22:28

82' Prima sostituzione per l'Inter. Esce Marcus Thuram, entra Mehdi Taremi.22:28

80' AMMONITO Denzel Dumfries per un intervento in ritardo su Politano.22:26

78' MERET RISPONDE A BARELLA! Il centrocampista dell'Inter si libera al limite dell'area e calcia con il sinistro, ma trova l'ottima parata del portiere del Napoli.22:23

77' Seconda sostituzione per il Napoli. Fuori Romelu Lukaku, dentro Giovanni Simeone.22:22

74' CALHANOGLU SBAGLIA IL CALCIO DI RIGORE! Il turco incrocia la conclusione, ma il suo tiro si stampa sul palo. Primo errore dal dischetto in Serie A per Calhanoglu.22:19

72' CALCIO DI RIGORE PER L'INTER! Dumfries anticipa Anguissa, che lo colpisce sul piede sinistro in area di rigore. Nessun dubbio per Mariani.22:17

71' Corner a rientrare di Calhanoglu. Meret esce e blocca in presa alta.22:16

68' CI PROVA DIMARCO! Thuram allunga un pallone vagante nell'area del Napoli per Dimarco, che prova la conclusione di controbalzo. Meret respinge.22:13

66' Kvaratskhelia riceve sulla sinistra, allunga il passo e crossa sul secondo palo, dove non trova però compagni.22:11

63' Match un po' spezzettato in questa fase. Tante interruzioni, tra falli e piccoli infortuni.22:09

60' Prima sostituzione per il Napoli. Finisce la partita di Billy Gilmour, rientra in campo Stanislav Lobotka.22:05

58' PILLOLA STATISTICA: Il Napoli è l'unica squadra contro cui Hakan Çalhanoglu ha segnato più di un gol da fuori area in Serie A con la maglia dell'Inter (due) - il precedente risale allo scorso 3 dicembre, in trasferta.22:03

55' AMMONITO Simone Inzaghi per proteste.22:00

53' Rientra ora in campo Buongiorno. Ristabilita la parità numerica.21:58

52' PALO ESTERNO DI DIMARCO! Il numero 32 dell'Inter raccoglie un pallone vagante al limite dell'area e calcia rasoterra di prima intenzione, colpendo il legno.21:58

51' Problema fisico per Buongiorno, rimasto a terra dolorante.21:56

48' OCCASIONE PER L'INTER! Thuram verticalizza per Dumfries, che crossa basso in mezzo per Lautaro, il quale riesce a prendere posizione su Olivera, ma controlla male e non riesce a concludere verso la porta di Meret.21:54

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Inter-Napoli. Nessun cambio all'intervallo.21:51

Primo tempo equlibrato, quello di San Siro. Tanta intensità in campo, con l'Inter che fa la partita ma ha faticato, finora, a trovare spazi sugli esterni, dove Di Lorenzo e Olivera hanno difeso bene su Dimarco e Dumfries. Si è affidata alle ripartenze, invece, il Napoli, sfruttando in un paio di occasioni la sponda precisa di Lukaku e sviluppando soprattutto a sinistra, nella zona di Kvaratskhelia.21:38

Un gol per parte, ma poche occasioni al Meazza. Il Napoli sblocca la partita al 23' con il corner di Kvaratskhelia, prolungato da Rrahmani e poi spinto in porta da due passi da McTominay. L'Inter fatica a trovare una reazione che arriva soltanto nel finale, prima con la conclusione di Acerbi respinta da Meret e poi, al 43', con il tiro potentissimo di Calhanoglu, che piega le mani al portiere del Napoli e regala il pareggio ai nerazzurri.21:37

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: INTER-NAPOLI 1-1. Al gol di McTominay ha risposto quello di Calhanoglu.21:33

45' Concesso un minuto di recupero.21:32

43' GOL! INTER-Napoli 1-1! Rete di Hakan Çalhanoğlu! Il turco riceve da Calhanoglu ai 25 metri, si gira e fa partire un tiro fortissimo, che sorprende Meret e finisce in porta. Nuova parità a San Siro.



Guarda la scheda del giocatore Hakan Çalhanoglu21:30

40' MERET RISPONDE AD ACERBI! Barella verticalizza per l'inserimento del difensore nerazzurro, che riceve in area, si gira e calcia sul primo palo. Il portiere del Napoli respinge con il corpo.21:27

39' Intensità più bassa in questa fase della partita.21:26

36' Grandissimo recupero difensivo di Acerbi, che in scivolata anticipa Kvaratskhelia, lanciato in porta da Lukaku, dopo un passaggio sbagliato di Calhanoglu.21:23

33' Buona azione offensiva del Napoli, interrotta dal fischio di Mariani per un fuorigioco segnalato a Lukaku.21:20

30' Intervento duro di McTominay su Barella. Calcio di punizione per l'Inter.21:17

27' Calhanoglu calcia di potenza, ma colpisce la barriera.21:14

26' Thuram viene toccato duro da Buongiorno al limite dell'area. Calcio di punizione interessante per l'Inter.21:14

23' GOL! Inter-NAPOLI 0-1! Rete di Scott McTominay! Corner a rientrare di Kvaratskhelia, sponda al volo di Rrahmani e tocco sottomisura dello scozzese, che anticipa Dumfries e batte Sommer.



Guarda la scheda del giocatore Scott McTominay21:16

21' Conclusione improvvisa al volo di Barella, che calcia a incrociare da fuori area e per poco non trova la porta.21:10

20' Ritmo molto alto nei primi 20 minuti del big match di San Siro.21:07

17' Grandissimo intervento difensivo di Buongiorno, che in scivolata ferma un lanciatissimo Pavard, servito da Dumfries e pronto a calciare dall'interno dell'area.21:03

15' Kvaratskhelia riceve l'apertura di Anguissa, punta Dumfries e calcia dall'interno dell'area. Sommer blocca in due tempi.21:02

14' Bastoni cerca la verticalizzazione per Thuram, ma sbaglia la misura del lancio.21:01

11' Tutto ok per l'armeno, si riprende a giocare.20:57

10' Gioco fermo per un colpo subito da Mkhitaryan.20:56

7' Pressing altissimo dei nerazzurri, che aggrediscono la squadra di Conte nella loro metà campo offensiva.20:54

4' Possesso prolungato da parte dell'Inter. Il Napoli si compatta sotto la linea della palla.20:50

CALCIO D'INIZIO! Comincia Inter-Napoli. Il primo pallone della sfida è dei padroni di casa.20:47

Quasi tutto pronto allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Tra pochi minuti l'arbitro Maurizio Mariani darà il via al match.20:40

Antonio Conte recupera Lobotka, ma soltanto per la panchina. Al suo posto, in cabina di regia, ancora spazio a Gilmour, con Anguissa e McTominay ai suoi lati. In difesa, Olivera viene ancora una volta preferito a Spinazzola, mentre non si tocca il tridente offensivo formato da Politano, Kvaratskhelia e il grande ex Lukaku.20:34

Simone Inzaghi ritrova Acerbi al centro della difesa, composta anche da Pavard (preferito a Bisseck) e Bastoni. Dumfries vince il ballottaggio sulla destra con Darmian, mentre in attacco al fianco di Lautaro torna titolare Thuram dopo la panchina in Champions League.20:33

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Napoli si schiera in campo con il 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Caprile, Juan Jesus, Neres, Rafa Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Spinazzola, Lobotka, Raspadori.20:31

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Inter si schiera in campo con il 3-5-2: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Zielinski, Arnautovic, Correa, Frattesi, Buchanan, Asllani, Bisseck, Darmian, Palacios, Taremi.20:30

Antonio Conte torna da ex nello stadio in cui ha vinto lo Scudetto con l'Inter con l'obiettivo di dimenticare la sconfitta per 3-0 contro l'Atalanta nell'ultimo turno e di regalarsi una sosta da prima in classifica. Per farlo, al Napoli basterà non perdere oggi, visto che con un pareggio staccherebbe di un punto Atalanta, Fiorentina e Lazio che, nel caso, verrebbero raggiunte dall'Inter a quota 25 punti.20:39

L'Inter per conquistare la vetta, il Napoli per difenderla. In palio tre punti fondamentali a San Siro, dove i nerazzurri cercano il sorpasso sulla squadra di Antonio Conte, in testa alla classifica con 25 punti, al pari di Atalanta, Fiorentina e Lazio, tutte vittoriose in questa giornata. La squadra di Inzaghi è reduce da tre vittorie consecutive tra campionato e Champions League e non perde dal 22 settembre scorso, quando fu sconfitta nel derby dal Milan.20:37

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Inter-Napoli, gara valida per la 12^ giornata di Serie A.20:23