Luci accese allo Stadio Olimpico di Roma: è tempo di Roma-Inter! Anticipo di lusso quello previsto dal calendario di ritorno, chiamati al confronto Giallorossi e Nerazzurri dopo quattro mesi dall'ultima volta. L'ultimo incrocio tra le due big risale allo scorso 29 ottobre, nella gara in cui la formazione di Inzaghi si impose per 1-0 sui Lupi sfruttando la complicità della rete di Marcus Thuram allo scadere. Il neo tecnico Daniele De Rossi è chiamato al confronto con l'attuale capolista del torneo e vede alle proprie spalle tre vittorie nelle prime tre gare a comando della panchina giallorossa: quinta posizione per la Roma, 38 i punti totali. Nerazzurri che approdano in terra capitolina da primi in classifica, vantando una vittoria per 1-0 nella scorsa giornata ai danni della Juventus di Max Allegri: cima del podio per il Biscione, 57 i punti totali finora collezionati.17:34