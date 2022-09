Dove si gioca la partita:



Stadio: Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori17:34

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Inter-Torino, gara valida per la sesta giornata di Serie A.17:34

Inter chiamata a reagire dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions League. La squadra di Inzaghi è al momento ottava in classifica con 9 punti, al pari della Juventus settima, ma vincendo oggi balzerebbe in terza posizione, in attesa delle altre partite di giornata.17:38

Quarta partita in trasferta in questi sei turni per il Torino, che lontano dall'Olimpico ha collezionato due vittorie e una sconfitta, in casa dell'Atalanta. La squadra di Juric (anche oggi assente in panchina per una polmonite) ha un punto in più dell'Inter in classifica ed è reduce dalla vittoria in casa contro il Lecce.17:40

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Inter si schiera in campo con un 3-5-2: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Dzeko, L. Martinez. A disposizione: Onana, Cordaz, D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni, Bellanova, Gosens, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Correa, Carboni.17:43

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Torino si schiera in campo con un 3-4-2-1: Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Seck, Vlasic; Sanabria. A disposizione: Gemello, Fiorenza, Schuurs, Zima, Singo, Aina, Adopo, Ilkhan, Garbett, Bayeye, Radonjic, Pellegri, Karamoh.17:46

Due soli cambi per Inzaghi rispetto alla formazione vista nel derby contro il Milan. Turno di riposo per Bastoni, che lascia spazio a Dimarco, mentre in attacco in luogo dell'infortunato Lukaku c'è Dzeko e non Correa al fianco di Lautaro Martinez. Rispetto alla sfida al Bayern Monaco, invece, tornano in panchina D'Ambrosio, Mkhitaryan e Gosens. De Vrij, Barella e Darmian in campo dal primo minuto.17:50

Quattro modifiche, invece, per Ivan Juric, anche oggi sostituito dal vice Matteo Paro, rispetto alla sfida vinta contro il Lecce nell'ultimo turno. Buongiorno vince il ballottaggio con Schuurs, Linetty scalza Ilkhan in mezzo al campo, mentre in attacco tornano titolari Sanabria e, a sorpresa, Seck. Panchina per Pellegri e Radonjic.17:52