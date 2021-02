LIVE NAPOLI - JUVENTUS 1-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: San Paolo

Città: Napoli

Capienza: 60240 spettatori17:43

Al Diego Armando Maradona va in scena la sfida tra Napoli e Juventus, incontro della ventiduesima giornata di Serie A.17:43

La squadra di Gennaro Gattuso, dopo la sconfitta esterna contro il Genoa, affronta la Juventus di Andrea Pirlo.17:43

I partenopei, attualmente al sesto posto, vogliono conquistare la vittoria per invertire il trend negativo della stagione e riavvicinarsi proprio ai bianconeri in classifica.17:44

I piemontesi, arrivati a tre vittorie consecutive in campionato, cercano una nuova affermazione per mettere pressione ad Inter e Milan che li precedono in classifica.17:44

Per la prima volta nella storia della Serie A a girone unico la sfida di ritorno tra due squadre verrà giocata prima di quella di andata.17:44

Sono cinque i precedenti tra Napoli e Juventus in casa dei partenopei disputati di sabato: dopo due successi bianconeri, sono arrivate tre vittorie per i padroni di casa, tra il 2007 e il 2015.17:45

Ecco le formazioni: 4-2-3-1 per il Napoli: Meret - Di Lorenzo, Maksimovic, Rrhamani, Mario Rui - Zielinski, Bakayoko - Politano, Insigne, Lozano - Osimhen. A disposizione: Ospina, Contini, Costanzo, Ledecka, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Petagna, Cioffi.18:01

4-4-2 per la Juventus: Szczesny - Cuadrado, Chiellini, de Ligt, Danilo - Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, Chiesa - Morata, Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Bonucci, Alex Sandro, Di Pardo, Frabotta, McKennie, Fagioli, Kulusevski, Peeters.17:47

Gattuso sceglie il modulo 4-2-3-1 con Politano, Insigne e Lozano a supportare il centravanti Osimhen. A centrocampo, vengono confermati Zielinski e Bakayoko con il recuperato Fabian Ruiz in panchina. In difesa, l’allenatore degli azzurri conferma Maksimovic, Rrhamani e Di Lorenzo con Mario Rui che prende il posto dell’infortunato Hysaj. In porta, c'è Meret e non Ospina che ha accusato un problema muscolare nel prepartita.17:48

Pirlo si affida alla collaudata coppia offensiva formata da Ronaldo e Morata. In difesa, Chiellini e de Ligt guidano il reparto con Cuadrado e Danilo sulle corsie laterali. In mezzo al campo, a causa dell’infortunio di Arthur, vengono riproposti Bentancur e Rabiot con Bernardeschi e Chiesa sugli esterni.17:49

1' Inizia il primo tempo di NAPOLI-JUVENTUS. Dirige la gara l’arbitro Daniele Doveri della sezione AIA di Roma 1.18:03

4' La squadra partenopea mantiene il possesso palla mentre i bianconeri rimangono compatti nella propria metà campo.18:07

5' Primo tiro dalla bandierina per la Juventus. Bernardeschi effettua un cross dalla sinistra per il colpo di testa a centro area di Rabiot. Il centrocampista francese non riesce ad inquadrare la porta.18:08

6' Ronaldo prova la conclusione dai 30 metri. Il tiro rasoterra e centrale del portoghese viene neutralizzato facilmente da Meret.18:09

7' Traversone dalla fascia destra di Cuadrado per l'inserimento a centro area di Morata. Maksimovic è attento ed anticipa l'attaccante spagnolo.18:11

10' La squadra di Pirlo ha alzato il proprio baricentro. I bianconeri sono stabilmente nella metà campo avversaria.18:13

11' Cuadrado, lanciato sulla destra da de Ligt, penetra in area e mette palla in mezzo per Morata che calcia di prima intenzione colpendo il compagno di reparto Ronaldo. Il pallone torna buono per l'esterno colombiano che si fa cogliere in chiara posizione di fuorigioco.18:28

14' Azione veloce sulla sinistra della Juventus orchestrata da Chiesa che serve Morata il quale a sua volta cerca Ronaldo in area. Il fuoriclasse portoghese, lascia scorrere la palla per Bernardeschi che calcia potente ma oltre la traversa.18:18

16' Il Napoli recupera palla con Osimhen al limite dell'area che appoggia palla per l'accorrente Politano. Il diagonale rasoterra dell'esterno azzurro, deviato da un difensore bianconero, finisce sul fondo.18:20

18' Cross dalla sinistra sul secondo palo di Insigne per Lozano. Il messicano prova di testa a rimette in mezzo il pallone mandandolo sul fondo.18:21

21' Lozano, dopo una buona discesa centrale, tenta il tiro dal limite dell'area ma viene murato da Chiellini.18:24

23' AMMONITO Di Lorenzo. Il terzino partenopeo atterra Chiesa nei pressi del centrocampo.18:26

24' Cuadrado effettua un traversone tagliato dalla destra in area. Meret esce bene ed anticipa Ronaldo. Il guardalinee, finita l'azione, segnala la posizione di fuorigioco dell'attaccante bianconero.18:28

27' In questa fase di gioco, i ritmi non sono molto alti. Entrambe le squadre faticano ad imprimere velocità alla manovra offensiva.18:30

28' Punizione dalla fascia sinistra in area di Insigne. Szczesny esce e si impossessa facilmente del pallone.18:31

30' Doveri chiamato dal VAR concede rigore al Napoli. Chiellini ha commesso fallo ai danni di Rrhamani sull'azione precedente. Il capitano della Juventus ha colpito fallosamente il difensore partenopeo sugli sviluppi della punizione battuta dalla sinistra da Insigne.18:36

30' AMMONITO Chiellini per il fallo da rigore.18:35

31' GOL! NAPOLI-Juventus 1-0! Rete di Insigne. Il capitano del Napoli si presenta dal dischetto e spedisce il pallone all'angolo alto alla destra di Szczesny.



33' Lorenzo Insigne è il 7° giocatore a tagliare il traguardo dei 100 gol in tutte le competizioni con la maglia del Napoli.18:37

35' Cuadrado si spinge sul fondo e mette palla in mezzo. Meret, in traiettoria, fa sua la sfera di gioco anticipando gli attaccanti bianconeri.18:38

38' Zielinski cerca in Osimhen in profondità. Il centravanti nigeriano sbaglia il controllo con il pallone che finisce lentamente a fondocampo.18:41

39' Insigne, dopo aver stoppato palla sulla sinistra, rientra in area e calcia a giro. Chiellini intuisce le intenzioni del capitano partenopeo e lo chiude.18:43

41' La Juventus non riesce a creare grattacapi alla retroguardia azzurra. I bianconeri sembrano aver subito psicologicamente il gol del vantaggio dei padroni di casa.18:44

43' Chiesa tenta la conclusione a giro dal limite dell'area ma non riesce ad inquadrare la porta. 18:46

45' AMMONITO Cuadrado. Entrata in ritardo di Cuadrado su Lozano. Il messicano ruba il tempo all'esterno colombiano che lo abbatte.18:49

45' L'arbitro concede due minuti di recupero.18:49