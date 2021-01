LIVE LAZIO - ROMA 2-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori19:26

Si apre con il Derby della Capitale questa diciottesima giornata di Serie A: all'Olimpico la Lazio ospita la Roma in questo sfida numero 153 in Serie A: 38 vittorie per i biancocelesti, 54 successi giallorossi e 60 pareggi.19:26

Non ci sará il pubblico che ha sempre reso unica questa sfida, ma restano comunque in palio tre punti fondamentali per la classifica: la formazione di Inzaghi vuole ritornare in zona Europa, sulla di Fonseca raggiungere l'Inter al secondo posto in classifica.19:28

Sono ufficiali le formazioni del match: LAZIO con il classico 3-5-2, Reina - Luiz Felipe, Acerbi, Radu - Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic - Caicedo, Immobile.19:29

A disposizione della LAZIO: Escalante, Patric, Hoedt, Alia, Muriqi, Akpa Akpro, Furlanetto, Lulic, Armini, Pereira, Parolo, Correa.19:57

La formazione della ROMA: Fonseca si affida al suo collaudato 3-4-2-1, Pau Lopez - Mancini, Smalling, Ibanez - Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola - Pellegrini, Mkhitaryan - Dzeko.19:29

A disposizione della ROMA: Pedro, Bruno Peres, Podgoreanu, Pérez, Cristante, Borja Mayoral, Fazio, Fuzato, Farelli, Diawara, Juan Jesus, Kumbulla.19:58

Nessuna sorpresa per Inzaghi che schiera il suo undici tipo, Caicedo in coppia con Immobile in attacco, Milinkovic Savic e Luis Alberto da mezzali con Lucas Leiva mediano davanti alla difesa.19:59

Fonseca schiera Smalling al centro la difesa nonostante i problemi in settimana, a centrocampo confermato Villar con Veretout, Dzeko prima punta supportato da Pellegrini e Mkhitaryan. Solo panchina per Pedro e Cristante.20:01

Questo sarà il primo derby di Roma ad essere giocato di venerdì in tutte le competizioni: questo è l’unico giorno della settimana in cui questa sfida non era mai stata giocata nella storia.20:01

Dirige il match l'arbitro Daniele Orsato.20:02

1' INIZIA LAZIO - ROMA! Primo pallone per i giallorossi.20:47

1' Lazio con la classica divisa azzurra e pantaloncini bianchi, Roma in completo rosso.20:47

2' Possesso palla iniziale della Roma, Lazio che aspetta nella propria metà campo.20:48

3' Immobile lancia in profonditá Marusic, cross al centro dell'esterno respinto di testa da Smalling.20:50

5' Immobile stoppa in area e gira immediatamente per Caicedo, attento ancora Smalling nello spazzare lontano.20:51

6' Cross di Lazzari, Marusic si butta sul secondo palo costringendo Karsdorp a mettere in angolo.20:52

6' Corner di Luis Alberto, Pau Lopez con i pugni anticipa Luiz Felipe che si era inserito per lo stacco a centro area.20:52

7' Chiusura di Mancini su Immobile, dopo che la punta era partito alle spalle di Smalling.20:53

8' IMMOBILE! Contropiede della Lazio, Mancini lascia il sinistro alla punta che prova la conclusione sul primo palo: attento Pau Lopez in presa bassa.20:54

9' Gran palla in profonditá di Dzeko per Mkhitaryan, Luiz Felipe in diagonale chiude l'armeno in angolo.20:57

10' Sugli sivluppi dell'angolo, azione palla al piede di Villar: lo spagnolo entra in area e mette al centro, allontana Acerbi.20:56

12' AMMONITO Sergej Milinković-Savić. Palla persa del serbo che é costretto ad atterrare Mkhitaryan, toccando anche il pallone con la mano. 20:58

13' Punizione per la Roma: Pellegrini al centro, Reina in uscita alta allontana con i pugni.20:59

14' Dzeko tocca per Mancini, destro potente del difensore deviato in angolo da Leiva.21:00

14' GOL! LAZIO - Roma 1-0! Rete di Ciro Immobile. Ibanez perde un pallone sanguinoso in area, Lazzari serve immediatamente la punta che, solo dvanti a Pau Lopez, batte il portiere con un preciso destro sotto il sette.



15' DZEKO! Sponda di Mancini, il bosniaco tocca sottoporta con Reina che blocca al petto!21:03

16' Lazio che passa in vantaggio grazie all'errore della difesa della Roma, con Ibanez che scivola in area servendo il pallone a Lazzari, abile nell'assist per Immobile.21:03

18' CHE RISCHIO PER REINA! Il portiere perde palla in uscita, rischiando l'autogol: palla che finisce sul fondo, angolo per la Roma.21:05

19' Angolo Roma, Orsato ferma tutto per una doppia spinta dei giallorossi sui propri marcatori.21:05

20' Duello Mancini - Immobile, protesta la punta delle Aquile per una trattenuta: Orsato, molto vicino, dice alla punta che si puó continuare a giocare.21:06

20' AMMONITO Ştefan Radu. Intervento duro del difensore su Villar, secondo giallo per la Lazio.21:07

21' Problemi per Caicedo: a terra la punta ex Espanyol.21:07

22' La punta indica alla panchina che vuole provare a continuare la partita: si riprende il gioco dalla punizione per la Roma.21:08

23' Punizione di Pellegrini, Leiva mette in angolo. Dal corner, palla direttamente su Reina, che allontana con il pugno.21:09

23' GOL! LAZIO - Roma 2-0! Rete di Luis Alberto Romero. Milinkovic Savic pennella una verticale per Lazzari che prima scivola in area, poi serve il pallone per lo spagnolo che con il destro insacca sul palo lontano.



24' Dopo un consulto con il VAR, Orsato conferma la rete delle Aquile: proteste della Roma per la posizione di Caicedo che avrebbe oscurato la visuale a Pau Lopez.21:12

26' Roma che ora attacca a testa bassa: riparte la Lazio, fallo tattico di Pellegrini che ferma Caicedo.21:12

27' In difficoltà Ibanez, che sbaglia un facile appoggio: entrambe le reti sono arrivate dalla fascia destra della Lazio.21:14

28' Manuel Lazzari è il primo giocatore della Lazio ad aver servito due assist in un Derby della Capitale da Pasquale Foggia nell'aprile 2009.21:14

29' Roma che prova a sfondare centralmente con Villar, chiude Leiva che non riesce nel lancio di prima per Immobile.21:15

30' Altra gran palla di Milinkovic Savic per Immobile, chiusura di Mancini che ferma la punta al limite dell'area.21:16

31' Lazio tutta chiusa nella propria metà campo, pochissimi gi spazi per la Roma.21:17

32' Dzeko apre per Karsdorp, cross di prima intenzione messo in angolo da Marusic.21:18

33' Spinazzola in area attende il rimorchio di Mkhitaryan: gran recupero di Milinkovic Savic che intercetta il pallone.21:20

33' AMMONITO Gianluca Mancini. Intervento in ritardo su Luis Aberto: giallo per il terzo di difesa della Roma. 21:21

34' Gioco fermo, staff medico della Lazio in campo per soccorrere Luis Alberto: lo spagnolo sembra comunque in grado di continuare la partita.21:21

35' Percussione centrale di Mkhitaryan, fallo di Leiva: si lamenta la Roma che chiede il giallo.21:22

36' OCCASIONE ROMA! Spizzata di Dzeko, conclusione al volo di Mkhitaryan che finisce a pochi centimetri dal palo di Reina.21:23

38' Ritmi che non si alzano nemmeno in questo finale di primo tempo, gara molto tattica che vive di fiammate da parte delle due formazioni.21:24

39' Mkhitaryan palla al piede cerca Dzeko in area, attento Radu che tocca il pallone e serve Reina.21:25

40' Tacco in area di Luis Alberto per Immobile, attento Mancini in chiusura.21:26

41' Palla in verticale di Leiva per Immobile, la punta non si fida del sinistro ma manca lo stop per portarsi il pallone sul destro.21:26

42' Cross di Spinazzola con il destro, Reina in uscita alta anticipa tutti e blocca il pallone.21:29

43' Mkhitaryan il piú attivo della Roma, l'armeno si sta abbassando spesso per aiutare il suo centrocampo nella costruzione di gioco.21:30

44' Scontro molto duro tra Veretout e Lazzari, Orsato lascia correre prima, per fermare il gioco poi per valutare le condizioni del francese.21:31

45' Due minuti di recupero.21:31

45'+1' Roma che chiude in attacco, Lazio che che aspetta davanti alla propria area.21:33

45'+2' AMMONITO Francesco Acerbi. Trattenuta del centrale su Dzeko, che si era ben liberato sulla sinistra. 21:34

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI LAZIO - ROMA! 2-0 per la squadra di Inzaghi, in gol Immobile e Luis Alberto.21:35

Lazio che chiude il primo tempo di questo Derby della Capitale in vantaggio di due reti: apre le marcature Immobile, continua Luis Alberto, entrambe i gol su assist di Lazzari.21:36

La Roma, sotto di due reti, ha provato a reagire, scontrandosi peró contro la difesa della Lazio ben schierata da Inzaghi: per i giallorossi solo una deviazione di Dzeko bloccata da Reina e una conclusione di poco a lato con Mkhitaryan.21:38