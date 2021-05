Partita decisiva per i sogni europei del Milan a San Siro. Nonostante il successo di ieri della Juventus sull'Inter, la squadra di Pioli ha il destino nelle proprie mani: battendo il Cagliari sarà matematicamente certo di tornare in Champions League con una giornata d'anticipo.20:06

Di fronte c'è un Cagliari matematicamente salvo dopo il pareggio casalingo del Benevento contro il Crotone. Alla squadra sarda, dunque, è bastato attendere i risultati del pomeriggio per festeggiare la permanenza in Serie A dopo un campionato ben al di sotto delle aspettative.20:08

Pioli cambia solo un elemento rispetto alla trionfante trasferta in casa del Torino: in campo il rientrante Saelemaekers al posto di Castillejo. Coppia di difesa confermata con Tomori e Kjaer, così come Bennacer e Kessié in mezzo al campo. Brahim Diaz sulla trequarti e Rebic nel ruolo di punta più avanzata.20:13