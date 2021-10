Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:11

Nel prossimo turno il Torino ospiterà in casa il Genoa, mentre il Napoli andrà in trasferta contro la Roma.20:11

Torna in vetta in Napoli che con questa vittoria diventa l'unica squadra dei maggiori cinque campionati europei 2021/22 ad aver vinto tutte le partite disputate (8/8).20:11

Una partita ad alta intensità dove i padroni di casa non sono riusciti per 80 minuti a trovare la via del gol, sbagliando anche un rigore con Insigne. Rete arrivata grazie ad un guizzo di Osimhen nel finale e che regala nuovamente il primo posto al Napoli.20:10

90'+7' Fine partita: NAPOLI - TORINO 1-0.20:10

90'+7' Cartellino giallo nel finale per Milinkovic Savic.20:10

90'+3' Ultimi assalti dei granata. Punizione dalla trequarti, palla in area dove Ospina esce in presa sicura.19:56

90' Ci saranno 6 minuti di recupero.19:54

89' Nel Torino entra Warming per Kone.19:53

89' Si difende Spalletti, esce Lozano per Juan Jesus.19:53

87' Preme ora il Torino, il Napoli sulle difensive.19:52

85' Cartellino giallo per Anguissa, fallo sulla trequarti su SIngo.19:50

81' GOL! NAPOLI - Torino 1-0! Rete di Osimhen. Azione convulsa in area, la palla sbatte sulla schiena di Elmas, dopo che Lukic prova a spazzarla via, per poi carambolare sulla testa di Osimhen che stacca ti testa e insacca da pochi passi.



80' Si gioca poco in questa fase, squadre un po' stanche.19:45

79' Cartellino giallo per Koulibaly, intervento falloso su Belotti.19:42

75' Cartellino giallo per Pobega, fallo a metà campo su uno scatenato Osimhen.19:42

71' Finisce la partita di Insigne, a suo posto Elmas.19:38

71' Nel Napoli entra Mertens per Zielinski.19:34

70' ANCORA BREKALO! Singo scodella in area, Brekalo tutto solo ci arriva al volo ma manda alto sopra la traversa.19:33

67' Rientra anche il gallo Belotti che prende il posto di Sanabria.19:31

67' Pobega prende il posto di Linetty.19:30

66' Triplo cambio nel Torino, dentro Buongiorno per Rodriguez.19:30

65' BREKALO AD UN PASSO DAL GOL! Uno due con Sanabria e incursione in area, dove con un dribbling salta l'uomo e si ritrova solo davanti a Ospina che con un gran intervento manda in angolo.19:29

63' PALO DI LOZANO! Affondo di Osimhen che serve Lozano al limite, il messicano calcia di potenza e colpisce il legno alla destra di Milinkovic Savic.19:26

59' Sostituzione nel Napoli, entra Lozano per Politano.19:23

59' Silent check al VAR per Sacchi e gol annullato! Di Lorenzo si trovava in fuorigioco, seppur millimetrico.19:22

55' Cartellino giallo per Linetty, entrata irruenta su Zielinski.19:20

55' Pallone morbido di Politano in area per Insigne, Djidji in spaccata salva tutto.19:18

54' PILLOLA STATISTICA: Da quando ha fatto il suo ritorno in Serie A nella stagione 2007/08, il Napoli è la squadra che ha sbagliato il maggior numero di tiri dal dischetto nei cinque grandi campionati europei.19:16

51' Avvio di ripresa molto combattuto, si gioca soprattutto a metà campo.19:14

46' Inizia il secondo tempo di NAPOLI - TORINO. Si riparte senza sostituzioni.19:10

Un primo tempo ad alti ritmi e con una buona intensità, dove il Napoli sbaglia anche un rigore con Insigne. Ospiti in partita e vicini al gol in contropiede nel finale con Sanabria.18:52

45'+1' Fine primo tempo: NAPOLI - TORINO 0-0.18:52

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.18:50

45' Contropiede Torino e tre contro due, palla al limite a Sanabria, conclusione a lato.18:50

42' Azione in velocità del Napoli, palla a Insigne che porta il pallone sulla sua mattonella prefeirta e prova il tiro a giro. Palla alta.18:47

38' KOULIBALY! Spunto di Anguissa sulla sinistra, palla in area per Koulibaly che ci prova di prima ma sbatte sula difesa granata.18:43

37' Cartellino giallo per Rodríguez dopo aver atterrato fallosamente Politano sulla trequarti.18:41

32' Superata la mezz'ora, partita intensa e comandata dal Napoli, ma gli ospiti sono vivi.18:41

29' TORINO PERICOLOSO! Tiro insidioso di Brekalo, Ospina manda in angolo.18:34

27' INSIGNE SBAGLIA IL RIGORE! Insigne si fa ipnotizzare da Milinkovic Savic. Tiro debole alla sinistra del portiere.18:36

26' CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Mischia in area, Di Lorenzo atterato da Kone nessun dubbio per Sacchi.18:31

24' Continua a macinare gioco il Napoli, il Torino però si chiude bene.18:28

20' NAPOLI PERICOLOSO! Pallone morbido di Di Lorenzo in area, Osimhen ci arriva di testa ma la palla vola alta sopra la traversa.18:25

18' Politano dal limite prova ad accentrarsi e a calciare con il sinistro, tiro troppo debole per impensierire Milinkovic Savic.18:22

16' Calco d'angolo Torino, stacca Bremer di testa, blocca Ospina.18:21

15' Ospiti che provano a lanciare i due esterni per creare difficoltà ai padroni di casa.18:19

10' OSIMHEN! Primo squillo del Napoli con il nigeriano che lanciato in profondità controlla e poi calcia da fuori area, palla non di molto a lato.18:15

8' In un contrasto a metà campo Mandragora si fa male e non ce la fa a continuare, al suo posto Kone.18:13

6' Lungo lancio per Sanabria, Koulibaly è sulla traiettoria e controlla.18:12

3' Giro palla e fase di studio in questo avvio di gara.18:08

1' FISCHIO D’INIZIO DI NAPOLI - TORINO. Arbitra Sacchi.18:04

Spalletti sceglie Politano nel tridente, con Insigne e Osimhen a completarlo. In mezzo al campo la diga formata da Anguissa e Fabian Ruiz. Panchina per Lozano e Mertenz. Nel Torino, Belotti c'è ma solo dalla panchina, conferma quindi per Sanabria in avanti, alle sue spalle Linetty e Brekalo. Singo e Aina sulle corsie.17:33

Formazione TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic - Djidji, Bremer, Rodriguez - Singo, Lukic, Mandragora, Aina - Linetty, Brekalo - Sanabria. A disposizione: Vojvoda, Pobega, Warming, Buongiorno, Berisha, Kone, Zima, Zaza, Ansaldi, Belotti, Izzo, Baselli.18:22

Formazione NAPOLI (4-2-3-1): Ospina - Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui - Anguissa, Fabian Ruiz - Politano, Zielinski, Insigne - Osimhen. A disposizione: Meret, Ghoulam, Marfella, Zanoli, Lozano, Mertens, Petagna, Demme, Lobotka, Juan Jesus, Elmas.17:33

Sarà una sfida molto interessante anche perché il Torino è ad oggi una delle difese meno battute della Serie A con soli 7 gol subiti.17:25

Napoli a caccia dell'en plain e del record. Con una vittoria eguaglierebbe la miglior partenza nella sua storia in Serie A: otto successi nelle prime otto di campionato nel 2017/18.17:22