Manca poco all'inizio di Inter-Napoli. Nerazzurri reduci da 10 vittorie di fila in Serie A.20:01

Le scelte di Inzaghi: in avanti il tandem Lautaro Martinez-Thuram, Dimarco e Darmian sulle corsie esterne. Acerbi guida la difesa a tre. Frattesi in panchina, out Carlos Augusto.20:04