Le pagelle di Inter-Napoli 1-1: Lautaro e Kvara non incidono, Darmian e Juan Jesus protagonisti a sorpresa

Top e flop della partita Inter-Napoli, valevole per la 29° giornata di serie A 2023/2024: le stelle non brillano, anche Thuram sottotono. Meret sugli scudi.

17-03-2024 22:42

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il Napoli frena la marcia trionfale dell’Inter verso lo scudetto nel big match di San Siro che chiude la 29a giornata di Serie A. Protagonisti due difensori: apre Darmian, risponde Juan Jesus nel finale. Restano a secco i big: Lautaro e Kvaratskhelia non brillano. Le pagelle di Inter e Napoli, top e flop del match e il voto all’arbitro nella nostra analisi.

Inter-Napoli, la chiave della partita

L’Inter per lo scudetto, il Napoli per la rimonta Champions. Entrambe sono reduci dalla delusione per l’addio all’edizione 2024 della coppa dalle grandi orecchie, per cui il big match di San Siro rappresenta un’occasione da non fallire. Inzaghi si affida al solito 11 con capitan Lautaro, chiamato al riscatto dopo il rigore fallito contro l’Atletico Madrid, e Thuram in attacco. Calzona senza Osimhen: il nigeriano, non al 100%, parte dalla panchina: c’è Raspadori come vertice del tridente in cui non si toccano l’ex di turno Politano e Kvaratskhelia. La partita s’infiamma dopo poco più di 10′, quando i nerazzurri hanno addirittura una triplice occasione: Meret è bravissimo a opporsi a Darmian e Lautaro, poi sulla respinta Barella spara alto.

Rivivi tutte le emozioni di Inter-Napoli

I padroni di casa la sbloccano a una manciata di secondi dall’intervallo: incursione di Bastoni sulla sinistra, palla rasoterra in mezzo e conclusione vincente di Darmian. La ripresa si apre subito con uno squillo di Lautaro: Meret è attento. Il Napoli alza il baricentro e all’81’ trova il gol del pareggio con Juan Jesus che appoggia in rete sugli sviluppi di un corner.

Le pagelle dell’Inter

Sommer 6: Visto che il Napoli fa poco per complicargli la vita, in un paio di circostanze decide di complicarsela da solo.

Visto che il Napoli fa poco per complicargli la vita, in un paio di circostanze decide di complicarsela da solo. Pavard 6: Ammonito, la sua gara dura in tempo. Perché, è noto, a Inzaghi non piace rischiare. Bisseck (6 dal 46′).

Ammonito, la sua gara dura in tempo. Perché, è noto, a Inzaghi non piace rischiare. (6 dal 46′). Acerbi 5,5: Juan Jesus è alle sue spalle. E insacca a porta spalancata.

Juan Jesus è alle sue spalle. E insacca a porta spalancata. Bastoni 6: Professione assistman: il braccetto di sinistra che premia l’esterno destro è l’apoteosi dell’inzaghismo. Ma macchia la sua prova nell’azione del pareggio di Juan Jesus.

Professione assistman: il braccetto di sinistra che premia l’esterno destro è l’apoteosi dell’inzaghismo. Ma macchia la sua prova nell’azione del pareggio di Juan Jesus. Darmian 7: Segna nonostante gli tocchi un cliente come Kvara. Segna con un inserimento degno di un ventenne. Fame e rendimento: così ha scalzato Dumfries. Buchanan (sv dall’85’).

Segna nonostante gli tocchi un cliente come Kvara. Segna con un inserimento degno di un ventenne. Fame e rendimento: così ha scalzato Dumfries. (sv dall’85’). Barella 6: Tanta corsa e qualche fallo di troppo. Frattesi (6 dal 70′).

Tanta corsa e qualche fallo di troppo. (6 dal 70′). Calhanoglu 6: Sarà per le fatiche di Champions, fatto sta che il turco non gioca ai livelli cui ha abituato il pubblico di San Siro.

Sarà per le fatiche di Champions, fatto sta che il turco non gioca ai livelli cui ha abituato il pubblico di San Siro. Mkhitaryan 6: Come il compagno di reparto, prova ‘normale’ dell’armeno.

Come il compagno di reparto, prova ‘normale’ dell’armeno. Dimarco 6,5: Spinta costante sulla corsia mancina. Dumfries (5 dal 79′).

Spinta costante sulla corsia mancina. (5 dal 79′). Lautaro 5,5: Ha voglia di spaccare il mondo per lasciarsi alle spalle la notte del Civitas Metropolitano. Ma non riesce nell’intento. Sanchez (sv dal 79′).

Ha voglia di spaccare il mondo per lasciarsi alle spalle la notte del Civitas Metropolitano. Ma non riesce nell’intento. (sv dal 79′). Thuram 5,5: La partenza è promettente, ma finisce col perdersi.

Le pagelle del Napoli

Meret 7: Nelle prime battute del match si esalta con un doppio intervento su Darmian e Lautaro. Anche nella ripresa compie un paio di interventi degni di nota.

Nelle prime battute del match si esalta con un doppio intervento su Darmian e Lautaro. Anche nella ripresa compie un paio di interventi degni di nota. Di Lorenzo 5,5: Pronti, via e subito un erroraraccio. Sbaglia anche il tempo di diverse uscite.

Pronti, via e subito un erroraraccio. Sbaglia anche il tempo di diverse uscite. Rrahmani 6: Rischia con un intervento su Thuram, ma per sua fortuna lo salva il fuorigioco. Nel finale una gran chiusura proprio sul francese.

Rischia con un intervento su Thuram, ma per sua fortuna lo salva il fuorigioco. Nel finale una gran chiusura proprio sul francese. Juan Jesus 7: Si (ri)presenta in quello che un tempo fu il suo stadio con due chiusure provvidenziali prima su Thuram e poi su Lautaro. E s’improvvisa anche bomber segnando il gol dell’1-1.

Si (ri)presenta in quello che un tempo fu il suo stadio con due chiusure provvidenziali prima su Thuram e poi su Lautaro. E s’improvvisa anche bomber segnando il gol dell’1-1. Olivera 5: In bambola sul gol di Darmian. E non solo. Mario Rui (sv dal 75′).

In bambola sul gol di Darmian. E non solo. (sv dal 75′). Anguissa 5,5: Alterna buone giocate ad errori davvero grossolani.

Alterna buone giocate ad errori davvero grossolani. Lobotka 6-: In ritardo sul gol di Darmian, va in difficoltà quando è chiamato a contenere. Meglio nella ripresa quando il Napoli alza il baricentro.

In ritardo sul gol di Darmian, va in difficoltà quando è chiamato a contenere. Meglio nella ripresa quando il Napoli alza il baricentro. Traoré 5,5: Altra prestazione piuttosto anonima. Il confronto col miglior Zielinski è ancora impietoso. Cajuste (6 dal 70′).

Altra prestazione piuttosto anonima. Il confronto col miglior Zielinski è ancora impietoso. (6 dal 70′). Politano 6: Pochi guizzi e il merito di aver calciato il corner da cui è arrivato l’1-1. Ngonge (sv dal 92′).

Pochi guizzi e il merito di aver calciato il corner da cui è arrivato l’1-1. (sv dal 92′). Raspadori 5: Preferito a Simeone per rimpiazzare Osimhen, piccoletto com’è finisce per essere fagocitato dai colossi in nerazzurro. Simeone (6 dal 75′).

Preferito a Simeone per rimpiazzare Osimhen, piccoletto com’è finisce per essere fagocitato dai colossi in nerazzurro. (6 dal 75′). Kvaratskhelia 5,5: Appena si accende (dopo 30′!) fa ammonire Pavard. Il georgiano deve crederci di più, anche e soprattutto quando il livello si alza. Lindstrom (sv dal 92′).

Top e flop di Inter-Napoli

Top

Darmian (Inter): Altra prova top del 34enne fedelissimo di Inzaghi.

Altra prova top del 34enne fedelissimo di Inzaghi. Meret e Juan Jesus (Napoli): Le sue parate evitano un passivo peggiore. Il brasiliano non perdona la sua ex squadra.

Flop

Lautaro (Inter): Non perché la sua prova sia stata negativa. Ma, dopo il rigore sbagliato in Champions, forse era lecito aspettarsi una reazione più rabbiosa e concreta.

Non perché la sua prova sia stata negativa. Ma, dopo il rigore sbagliato in Champions, forse era lecito aspettarsi una reazione più rabbiosa e concreta. Kvaratskhelia (Napoli): I veri campioni sono quelli in grado di fare la differenza. Sempre. E contro qualsiasi avversario. Invece, Khvicha ha steccato tanto col Barcellona quanto con l’Inter.

La pagella dell’arbitro

Federico La Penna 6-: Al 27′ Rrahmani prende il piede di Thuram in area, ma viene segnalato il precedente fuorigioco. Il Var conferma la decisione: neppure si può parlare di rigore negato. Tutto giusto. Kvara protesta per un presunto tocco di mano di Darmian, ma le immagini promuovono l’operato dell’arbitro: l’esterno dell’Inter tocca con la coscia. Nel finale la partita si accende e fioccano i cartellini, anche per i due allenatori. Forse troppi. Juan Jesus gli segnala un insulto razzista ricevuto da Acerbi: il fischietto non interviene.

Il tabellino di Inter-Napoli

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (46′ Bisseck), Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella (70′ Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (79′ Dumfries); Lautaro (79′ Sanchez), Thuram. A disposizione: Di Gennaro, Audero, De Vrij, Klaassen, Asllani, Sarr, Stankovic. Allenatore: Simone Inzaghi

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (75′ Mario Rui); Anguissa, Lobotka, Traoré (70′ Cajuste); Politano (92′ Ngonge), Raspadori (75′ Simeone), Kvaratskhelia (92′ Lindstrom). A disposizione: Contini, Gollini, Natan, Osimhen, Zielinski, Mazzocchi, Dendoncker, Ostigard. Allenatore: Francesco Calzona

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Pavard, Lobotka, Barella, Calzona (all.), Inzaghi (all.)

Marcatori: 43′ Darmian, 81′ Juan Jesus