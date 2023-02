Al Meazza tutto pronto per Inter-Udinese, ventitresima giornata di Serie A.12:14

I nerazzurri con l'obiettivo di consolidare il secondo posto in classifica; friulani capaci di raccogliere appena due punti nelle ultime tre gare di campionato.12:16

3-5-2 anche per l'Udinese: Silvestri - Becao, Bijol, Ebosse - Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie - Thauvin, Beto. A disp.: Padelli, Piana, Ebosele, Masina, Buta, Arslan, Abankwah, Samardzic, Pafundi, Success.20:01

Inzaghi opta per il tandem pesante Dzeko-Lukaku con Dumfries e Dimarco sulle fasce. Brozovic ritorna titolare in cabina di regia, Darmian e Bastoni affiancano Acerbi in difesa.19:54