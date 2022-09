Manca poco all'inizio di Roma-Atalanta. Sfida ad alta quota, squadre divise da un solo punto in classifica.17:17

Le scelte di Mourinho: Abraham guida l'attacco, alle sue spalle Dybala e Zaniolo, Pellegrini e Cristante in mediana, Celik e Spinazzola gli esterni.17:16

Le scelte di Gasperini: Hojlund unica punta, Ederson e Pasalic a supporto. Out Zapata, Muriel in panchina. Scalvini preferito a Okoli in difesa, Maehle a sinistra.17:18