L'Udinese che dopo aver preso il gol in apertura sta cercando ora di riorganizzare le idee.20:59

Percussione di Cambiaso che entra in area e conclude di potenza sul primo palo. Respinge Silvestri.20:55

Grande ritmo in questo avvio con la Juventus che sin da subito sembra voler aggredire la gara.20:53

Nell'Udinese coppia d'attacco formata da Thauvin e Beto. A sinistra Kamara vince il ballottaggio con Zemura, sull'altra fascia gioca Ebosele. in panchina c'è Samardzic. Nella Juventus gioca titolare sulla destra il neo arrivato Weah, a sinistra tocca a Cambiaso, dal rientro dal prestito al Bologna. Difesa a tre e a tinte verdeoro con Danilo, Bremer e Alex Sandro. In attacco Vlahovic con Chiesa.20:02

Tra le fila juventine gli ultimi giorni di agosto potrebbero portare a sorprese, in un mercato che fino ad ora ha visto molti rientri dai prestiti e l'arrivo di Weah.18:15

Alla Dacia Arena riparte da dove era terminato, vittoria di misura per la squadra di Allegri con rete di Chiesa, il campionato di Udinese e Juventus. Una nuova stagione che comincia con molte ambizioni e diverse novità su entrambi i lati.18:08

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Udinese - Juventus? La gara tra Udinese e Juventus si giocherà domenica 20 agosto 2023 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Udinese - Juventus? L'arbitro del match sarà Antonio Rapuano Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Udinese - Juventus sarà Paolo Silvio Mazzoleni Dove si gioca Udinese - Juventus? La partita si gioca a Udine In che stadio si gioca Udinese - Juventus? Stadio Stadio Friuli Qual è il risultato di Udinese - Juventus? Al 10° minuto del primo tempo il risultato di Udinese - Juventus è 0-1 Chi ha segnato della Juventus? Il marcatore della Juventus è stato Federico Chiesa al 2'

PREPARTITA

Udinese - Juventus è valevole per la giornata numero 1 del campionato di Serie A 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 20 agosto alle ore 20:45 allo stadio Stadio Friuli di Udine.

Arbitro di Udinese - Juventus sarà Antonio Rapuano coadiuvato da Mauro Vivenzi e Valerio Vecchi. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Lo scorso anno l'Udinese si è piazzata 12° con 46 punti in Serie A mentre la Juventus si è piazzata 7° con 62 punti in Serie A qualificandosi per la Conference League 2023/2024 .

Udinese-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juventus è rimasta imbattuta in 14 delle ultime 15 sfide contro l’Udinese in Serie A (12V, 2N), l’unico successo friulano nel periodo è arrivato il 23 luglio 2020 (2-1 in rimonta alla Dacia Arena con gol di Ilija Nestorovski e Seko Fofana, dopo la rete di Matthijs de Ligt).

L’ultima volta che Udinese e Juventus si sono incrociate alla prima giornata risale al 22 agosto 2021: quel match terminò 2-2 e fu l’ultima partita in bianconero di Cristiano Ronaldo. In totale sarà la quinta volta che le due squadre si sfidano all’esordio in campionato: fin qui due vittorie della Juventus, un successo friulano e un pareggio.

L’Udinese ha perso due degli ultimi tre esordi stagionali in Serie A (1N), tante sconfitte quante nelle precedenti sei stagioni di Serie A.

La Juventus è la squadra che ha vinto più match di esordio stagionale in Serie A: 59 successi per i bianconeri, inclusi sei dei sette più recenti.

L’Udinese ha guadagnato 19 punti da situazione di svantaggio nella scorsa stagione di Serie A, solo il Bologna (20) ha fatto meglio.

La Juventus ha tenuto la porta inviolata in 20 incontri nello scorso campionato, meno solo della Lazio (21): l’ultima volta che i bianconeri avevano collezionato almeno altrettanti clean sheet in una stagione di Serie A risaliva al 2017/18 (22 in quel caso, sempre con Allegri in panchina).

Massimiliano Allegri (249 fin qui) potrebbe diventare il secondo allenatore della Juventus a tagliare il traguardo delle 250 vittorie tra tutte le competizioni dal 1929/30, dopo Giovanni Trapattoni (319).

Dal suo esordio in Major League Soccer il 18 aprile 2021, Brenner (27 reti) è solo uno dei tre giocatori nati a partire dal 2000 ad aver segnato almeno 20 gol nel torneo, insieme a Julián Carranza e Jesús Ferreira.

Federico Chiesa ha preso parte a cinque gol contro l’Udinese in Serie A (due marcature e tre assist), solo contro Milan e Bologna (entrambi sei) è stato coinvolto in più reti nel torneo. Il classe ’97 ha trovato il gol nell’ultimo match dello scorso campionato proprio contro l’Udinese (4 giugno 2023 alla Dacia Arena) e solo una volta ha segnato in due gare di fila con la maglia della Juventus in Serie A: nel gennaio 2021 contro Udinese e Milan.

Agosto è il mese in cui Dusan Vlahovic ha la miglior media minuti/gol con la Juventus in Serie A: un gol ogni 88 minuti (quattro reti per lui in quattro match) – inclusa una doppietta alla prima giornata dello scorso campionato contro il Sassuolo.

Dove vedere Udinese-Juventus

Udinese-Juventus si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 20 agosto.

Guarda chi trasmetterà Udinese - Juventus tra Sky o Dazn.