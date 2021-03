LIVE FIORENTINA - MILAN 1-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Artemio Franchi

Città: Firenze

Capienza: 47415 spettatori

Al Franchi, va in scena la sfida tra Fiorentina e Milan, incontro della ventottesima giornata di Serie A.

La squadra di Cesare Prandelli, dopo la vittoria esterna contro il Benevento, affronta il Milan di Stefano Pioli tra le mura amiche.

I viola, attualmente al quattordicesimo posto in classifica, cercano la seconda vittoria consecutiva in campionato per staccarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.

I rossoneri, dopo la sconfitta interna contro il Napoli, vogliono conquistare i tre punti per avvicinarsi alla capolista Inter.

Tre delle ultime quattro sfide di Serie A tra Fiorentina e Milan al Franchi sono terminate in parità (un successo rossonero nel parziale): l'ultima vittoria casalinga della Viola è datata agosto 2015 (2-0, reti di Marcos Alonso e Ilicic).

Ecco le formazioni: 4-4-1-1 per la Fiorentina: Dragowski - Martinez Quarta, Pezzella, Milenkovic, Caceres - Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Eysseric - Ribery - Vlahovic. A disposizione: Terracciano, Rosati, Barreca, Biraghi, Caceres, Malcuit, Amrabat, Borja Valero, Callejon, Montiel, Maxi Olivera, Kouame.

4-2-3-1 per il Milan: Donnarumma - Hernandez, Tomori, Kjaer, Dalot - Kessié, Tonali - Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz - Ibrahimovic. A disposizione: Donnarumma, Tatarusanu, Gabbia, Kalulu, Stanga, Castillejo, Hauge, Krunic, Meite, Bennacer, Tonin.

Prandelli sceglie il modulo 4-4-1-1 con davanti Ribery a supportare il giovane centravanti Vlahovic. In mezzo al campo, vengono scelti Pulgar e Castrovilli con Bonaventura ed Eysseric sulle fasce. Al centro della difesa, l'allenatore dei toscani conferma Pezzella affiancato da Milenkovic con Martinez Quarta e Caceres nel ruolo di terzini.

Pioli si affida al ritrovato Ibrahimovic coadiuvato sulla trequarti da Calhanoglu, Diaz e Saelemaekers. In difesa, vengono confermati Kjaer e Tomori come centrali con Hernandez e Dalot sulle corsie laterali mentre in mediana, troviamo Kessié ed il giovane Tonali.

1' Inizia il primo tempo di FIORENTINA-MILAN. Dirige la gara l'arbitro Marco Guida della sezione AIA di Torre Annunziata.

3' Punizione dalla trequarti sul secondo palo di Eysseric. Kjaer svetta anticipando l'accorrente Caceres.

4' Calcio d'angolo dalla sinistra di Eysseric per il colpo di testa di Caceres sul secondo palo. Tomori, ben posizionato sulla linea di porta, allontana il pallone.

7' Rossoneri in possesso palla. La Fiorentina si difende attentamente.

8' Calhanoglu, dopo la sponda di Ibrahimovic al limite dell'area, prova la conclusione. Milenkovic, in traiettoria, respinge il tentativo del trequartista turco del Milan.

9' GOL! Fiorentina-MILAN 0-1! Rete di Ibrahimovic. Lancio preciso di Kjaer alle spalle della difesa viola per lo scatto di Ibrahimovic. Lo svedese, entrato in area di rigore, controlla palla e batte Dragowski.



11' Ibrahimovic ha preso parte a 13 gol in 15 sfide in carriera in Serie A contro la Fiorentina: nove reti e quattro assist.

12' Tentativo di traversone di Dalot dalla fascia destra. Il laterale portoghese sbaglia completamente la misura del passaggio mandando palla sul fondo.

14' Calcio d'angolo dalla sinistra in area di Eysseric. Sulla respinta corta della difesa rossonera, Bonaventura prova la conclusione dal limite dell'area mandando il pallone ben oltre la traversa.

16' Ottima iniziativa sulla sinistra di Castrovilli. Il centrocampista viola si accentra e viene abbattuto da Dalot al limite dell'area guadagnando una punizione da posizione favorevole.