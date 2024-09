Aggiorna Diretta-Live

Benvenuti alla diretta di Inter-Milan, match valido per la 5a giornata di Serie A!19:49

L'andata del Derby di Milano si gioca in una delle prime cinque giornate di campionato per la quinta volta nelle ultime sei stagioni (dal 2019/20), tante volte quante nelle precedenti 46 edizioni di Serie A disputate da entrambe le squadre. Inoltre, il Milan è rimasto imbattuto in tutte le ultime sette stracittadine giocate alla 5a giornata nel massimo campionato (5V, 2N), l’ultima delle quali nel 2022/23 (successo dei rossoneri per 3-2 nel settembre 2022).20:00

L'Inter è reduce dallo 0-0 in Champions League con il Manchester City, mentre il Milan arriva dalla sconfitta interna maturata per 1-3 contro il Liverpool.19:56

Formazione INTER (3-5-2): Sommer - Pavard, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, L. Martínez.19:57

Formazione MILAN (4-4-2): Maignan - E. Royal, Gabbia, Tomori, Hernández - Pulisic, Fofana, Reijnders, Leão - Morata, Abraham. 19:57

Panchina Inter: Di Gennaro, J. Martinez; Bisseck, C. Augusto, Darmian, de Vrij, Palacios; Asllani, Frattesi, Zieliński; Arnautović, Correa, Taremi.19:58

Panchina Milan: Raveyre, Torriani; Jiménez, Pavlović, Terracciano, Thiaw; Loftus-Cheek, Musah, Zeroli; Chukwueze, Jović, Okafor. 19:58

Le scelte di Inzaghi: l'unico dubbio di formazione per i nerazzurri riguardava l'esterno destro e alla fine Dumfries è stato preferito a Darmian. Per il resto confermato il solito 11, con Lautaro regolarmente in avanti al fianco di Thuram. A centrocampo ci sono Barella e Mkhitaryan ai lati di Calhanoglu.19:59

Le scelte di Fonseca: rivoluzione per il tecnico portoghese che propone un 4-4-2 a trazione offensiva con Pulisic e Leao a tutta fascia e con Morata e Abraham in avanti. In mediana c'è Fofana con Reijnders, mentre in difesa gioca Gabbia al posto di Pavlovic.20:00