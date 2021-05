LIVE INTER - UDINESE 1-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla diretta di Inter-Udinese, gara valida per il 38° e ultimo turno di Serie A. 13:35

In classifica, l'Inter primeggia con 88 punti mentre l'Udinese è a quota 40. All'andata è finita 0 a 0. 13:40

Conte ricorre a un ampio turn over e schiera Pinamonti al fianco di Lautaro Martinez con Sensi e Young in mediana; squalificati Brozovic e Darmian. Gotti ha diversi indisponibili e punta su una mediana folta con Pereyra a sostegno di Okaka. 14:59

Squadre in campo agli ordini di Volpi: padroni di casa in casacca nerazzurra, ospiti in maglia bianconera. 15:02