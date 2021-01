Allo Stadium tutto pronto per Juventus-Bologna, lunch match della diciannovesima giornata di Serie A.10:57

I bianconeri, reduci dal successo di Supercoppa dopo la sconfitta in campionato contro l'Inter, terminano il girone di andata affrontando i rossoblu, capaci di raccogliere appena tre punti nelle ultime cinque gare lontano dal Dall'Ara.11:28

4-2-3-1 per il Bologna: Skorupski - De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks - Schouten, Svanberg - Orsolini, Soriano, Vignato - Barrow.11:36

Pirlo conferma 10 undicesimi della squadra schierata in Supercoppa con Bernardeschi preferito a Chiesa sulla fascia destra, McKennie dalla parte opposta e Arthur in mediana. Davanti, Kulusevski in coppia con Cristiano Ronaldo.11:35