Dal Meazza di San Siro è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.20:05

Settimana di Champions: la squadra di Inzaghi farà visita prima allo Shakhtar di De Zerbi e poi, in campionato, alla sua ex squadra, il Sassuolo; mentre i ragazzi di Gasperini ospiteranno lo Young Boys e saranno quindi protagonisti del big match della settima giornata di Serie A nel posticipo contro il Milan.20:04

Bello spettacolo al Meazza in una gara vibrante fino alla fine, pareggio sostanzialmente giusto: i bergamaschi dominano per un'ora - colpiscono anche un palo ad inizio ripresa ancora con Malinovskyi - i padroni di casa hanno il merito di reggere e reagire con orgoglio, creando diverse occasioni e riequilibrando il match con Dzeko. Nel finale, succede di tutto: Dimarco calcia sulla traversa un rigore concesso per uno scellerato intervento con il braccio di Demiral, Piccoli si vede annullare dal VAR il 2-3 con cui aveva punito un'altra grossa incertezza di Handanovic, la palla era già uscita.20:01

90'+6' FINITA! Inter-Atalanta 2-2, triplice fischio di Maresca.19:57

90'+6' Sanchez crossa da destra, Dzeko di testa spedisce fuori.19:56

90'+4' Schemi ormai saltati, lanci lunghi da parte di entrambe le squadre.19:55

90'+2' Pallonata sulla testa di Maehle, gioco momentaneamente interrotto.19:53

90' Sei minuti di recupero.19:52

90' ULTIMO CAMBIO INTER. Esce Barella, presenza per Satriano.19:51

90' AMMONITO Toloi per proteste.19:51

88' GOL ANNULLATO ATALANTA! Una carambola su Dumfries libera Piccoli che con un destro violento piega le mani di Handanovic ma la palla era in precedenza uscita, Maresca fa ripartire il gioco da un corner per i bergamaschi.19:50

87' Tentativo velleitario di Ilicic dalla distanza, palla fuori.19:47

86' RIGORE SBAGLIATO! Dimarco dagli 11 metric colpisce in pieno la traversa.19:47

85' RIGORE INTER! Maresca dopo il check del VAR assegna il penalty: punito l'intervento scomposto con il braccio di Demiral. 19:46

83' Cross di Dumfries, Dzeko lamenta un tocco in area con il braccio da parte di Demiral.19:44

82' OCCASIONE ATALANTA! Errore di Sanchez, Pasalic serve Ilicic, destro immediato, Handanovic tocca oltre il montante.19:43

81' SOSTITUZIONE INTER. Fuori Lautaro, Inzaghi si gioca la carta Sanchez.19:41

79' Maehle avanza centralmente ma non s'intende con Piccoli e l'azione sfuma.19:39

77' ULTIMO CAMBIO ATALANTA. Gasperini richiama Zappacosta e inserisce Pasalic.19:37

76' Dumfries sfonda sulla fascia, cross basso, Musso attento in anticipo su Dzeko.19:36

75' Piccoli scarica verso Maehle, il suo destro sfila oltre il palo lontano con Handanovic immobile.19:36

74' PILLOLA STATISTICA: Nel XXI secolo solo due giocatori al debutto con l'Inter hanno segnato almeno cinque gol nelle prime sei partite disputate dalla squadra in campionato - Diego Milito nel 2009/10 e Edin Dzeko nel 2021/22.19:38

72' Dimarco dalla sinistra, colpo di testa di Dzeko, molto lontano dai pali.19:38

71' GOL! INTER-Atalanta 2-2! Rete di Dzeko. Dimarco s'incunea in area, Musso si supera sul suo sinistro, Dzeko è il più lesto ad insaccare.



Guarda la scheda del giocatore Edin Dzeko19:33

70' SOSTITUZIONE ATALANTA. Palomino non ce la fa a continuare, entra Maehle.19:31

70' AMMONITO Barella, intervento rude su Ilicic.19:30

69' Problemi muscolari per Palomino, gioco fermo.19:30

68' Dzeko nel corridoio per Lautaro, destro ampiamente a lato.19:28

66' I bergamaschi gestiscono la sfera, i padroni di casa forzanno le giocate.19:28

64' AMMONITO Zappacosta, fallo tattico su Dimarco.19:25

64' Ilicic dalla sinistra, cross deviato in angolo da Vecino.19:24

63' SOSTITUZIONE ATALANTA. Gasperini si copre: Djimsiti per Pessina.19:24

63' SOSTITUZIONE ATALANTA. Staffetta in attacco tra Zapata e Piccoli.19:23

62' SOSTITUZIONE ATALANTA. Malinovskyi lascia il campo a favore di Ilicic.19:23

62' OCCASIONE INTER! Tiro cross di Barella, Musso ci arriva con la punta delle dita, Lautaro spreca sul fondo da zero metri.19:22

61' Barella serve la sovrapposizione di Dimarco, Zappacosta concede il corner.19:22

59' OCCASIONE INTER! Traversone di Barella, Vecino svetta in area, Musso reattivo.19:19

58' Da corner, colpo di testa di Dzeko, palla in orbita.19:18

57' SOSTITUZIONE INTER. Energie fresche sulla fascia: Dumfries per Darmian.19:18

57' SOSTITUZIONE INTER. Vecino prende il posto di Calhanoglu.19:18

57' SOSTITUZIONE INTER. Finisce la gara da ex di Bastoni, entra Dimarco.19:18

57' Lautaro di caparbietà sradica il pallone a Toloi in area avversaria ma viene chiuso da Palomino al momento del tiro.19:22

55' Percussione di Calhanoglu che cerca il taglio in area di Darmian, Palomino intercetta.19:16

53' I padroni di casa provano ad alzare il baricentro ma continua la pressione tutto campo dei bergamaschi.19:14

51' PALO ATALANTA! Punizione velenosa di Malinovskyi, il legno salva Handanovic, Zapata sulla ribattuta non riesce a girarla in rete.19:35

49' Calhanoglu dai 25 metri, il suo destro sorvola il montante.19:09

48' OCCASIONE ATALANTA! Da corner, tuffo in torsione di Palomino, la palla sfiora il palo.19:13

48' OCCASIONE ATALANTA! Freuler centra basso da destra, Malinovskyi si avventa in scivolata, Handanovic d'istinto.19:08

46' COMINCIA LA RIPRESA. Inter-Atalanta 1-2, nessun cambio durante l'intervallo.19:05

Inzaghi ha bisogno di ritrovare lucidità negli ultimi metri (soprattutto da Dzeko) e maggiore spinta sulle fasce; Gasperini può dirsi soddisfatto di risultato e prestazione, deve evitare cali di ritmo e concentrazione.18:53

Frazione divertente giocata a ritmi alti: avvio sprint dei padroni di casa, vicini al vantaggio con Dzeko e subito in gol con Lautaro; reazione veemente dei bergamaschi che impongono il gioco e creano pericoli a ripetizione con il sinistro di Malinovskyi protagonista, prima pareggia e poi da una sua conclusione respinta in malo modo da Handanovic, Toloi siglia l'1-2.18:51

45' FINE PRIMO TEMPO. Inter-Atalanta 1-2, Malinovskyi e Toloi ribaltano il vantaggio di Lautaro.18:48

45' Malinovskyi prolunga per Gosens che svirgola un rigore in movimento, Handanovic raccoglie la sfera.18:47

43' AMMONITO Calhanoglu, in ritardo su Pessina.18:45

41' De Roon apre per Gosens, cross deviato in angolo da Darmian.18:44

40' PILLOLA STATISTICA: Degli otto gol in Serie A di Toloi questo è il primo di sinistro (cinque di testa, due di destro).18:46

38' GOL! Inter-ATALANTA 1-2! Rete di Rafael Toloi. Ancora Malinovskyi da fuori, Handanovic respinge centralmente, facile tap-in di Toloi.



Guarda la scheda del giocatore Rafael Tolói18:41

36' Sugli sviluppi del corner, de Vrij da due passi colpisce debolmente, Musso ringrazia.18:38

35' Musso esce dalla propria area, Perisic tenta di sorprenderlo dalla distanza, tiro sporcato in angolo da Demiral.18:38

34' Break di Barella, Dzeko impreciso nella rifinitura per Lautaro.18:37

32' PILLOLA STATISTICA: Dei 17 gol in Serie A di Ruslan Malinovskyi, ben 10 sono arrivati da fuori area - nessun giocatore da quando l'ucriano gioca nel massimo campionato (19/20) ne ha realizzati di piú da fuori (10 anche Muriel).18:36

30' GOL! Inter-ATALANTA 1-1! Rete di Malinovskyi. Pressione alta dei bergamaschi, un rimpallo favorisce Malinovskyi che, dai 20 metri, esplode un sinistro teso e carico di effetto, imparabile per Handanovic.



Guarda la scheda del giocatore Ruslan Malinovskyi18:34

29' Freuler in verticale per Zapata, suggerimento troppo profondo.18:31

27' Sventagliata di Malinovskyi, sponda di Zappacosta, Zapata di testa non inquadra la porta.18:30

26' Da corner, mischia in area, la palla arriva a Pessina, Brozovic s'immola con il corpo.18:28

25' Azione prolungata dei bergamaschi che guadagnano campo, Brozovic si rifugia in angolo.18:28

23' OCCASIONE ATALANTA! Zapata lavora palla per De Roon, rasoterra violento, di poco a lato.18:27

22' Punizione di Calhanoglu, direttamente sulla barriera.18:24

21' AMMONITO Zapata.18:24

19' AMMONITO Palomino, steso Dzeko al limite dell'area.18:22

18' Zappacosta cerca di sfondare in area, Perisic non si fa superare.18:20

17' Da corner, colpo di testa di Gosens, alto.18:19

16' OCCASIONE ATALANTA! Malinovskyi rientra sul sinistro dal limite, tiro sporcato da Brozovic, fuori di poco.18:26

15' Cross di Zappacosta, deviato da Perisic, Handanovic non riesce ad evitare il corner.18:17

14' Skriniar a terra, gioco fermo per qualche istante.18:15

13' Punizione di Malinovskyi, Handanovic agguanta in presa alta.18:15

12' AMMONITO Bastoni, trattenuta su Pessina.18:18

11' Zappacosta scende sulla fascia, velo di Zapata, Malinovskyi sorpreso devia malamente a lato.18:13

10' Dzeko scambia in area con Lautaro ma sbaglia il controllo a tu per tu con Musso.18:12

8' Malinovskyi si libera ai 20 metri strozzando il tiro sul fondo.18:09

7' PILLOLA STATISTICA: Nicolo Barella ha preso parte ad almeno un gol in tutte le sue sei presenze in questo campionato (una rete, 5 assist); l’ultimo giocatore dell’Inter a partecipare a una rete in ciascuna delle sue prime sei gare giocate in una stagione di Serie A era stato Zlatan Ibrahimovic (sette, 2007/08).18:11

5' GOL! INTER-Atalanta 1-0! Rete di Lautaro. Barella centra per Lautaro chee si coordina perfettamente e con una spettacolare girata volante di destro trafigge Musso.



Guarda la scheda del giocatore Lautaro Martínez18:09

4' AMMONITO Malinovskyi, pestone su Darmian.18:06

3' OCCASIONE INTER! Dzeko cambia gioco per Darmian, Demiral salta più in alto di Lautaro, lo stesso Dzeko si avventa sulla palla vagante, allargando troppo il piatto, fuori di poco.18:05

1' INIZIA Inter-Atalanta, palla agli ospiti.18:02

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Maresca.17:40

Gasperini apporta solo un paio di modifiche con Palomino al posto di Djimsiti in difesa e Freuler preferito a Koopmeiners in mediana. In attacco, Pessina e Malinovskyi a suppporto di Zapata.18:07

Inzaghi conferma lo stesso XI iniziale schierato con la Fiorentina: continuità al tandem Lautaro-Dzeko con Darmian e Perisic sulle fasce.17:02

3-4-2-1 per l'Atalanta: Musso - Toloi, Demiral, Palomino - Zappacosta, de Roon, Freuler, Gosens - Pessina, Manilovskyi - Zapata. A disp.: Rossi, Sportiello, Lovato, Djimsiti, Maehle, Pezzella, Koopmeiners, Pasalic, Miranchuk, Ilicic, Piccoli.18:06

Ecco le formazioni. Inter con il 3-5-2: Handanovic - Skriniar, de Vrij, Bastoni - Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic - Lautaro, Dzeko. A disp.: Cordaz, Radu, Kolarov, Ranocchia, Dimarco, D'Ambrosio, Sangalli, Dumfries, Gagliardini, Vecino, Satriano, Sanchez.17:06

Derby lombardo di alta classifica tra le due compagini nerazzurre: i milanesi con l'obiettivo primo posto, i bergamaschi per l'aggancio in classifica.14:58

Al Meazza tutto pronto per Inter-Atalanta, sesta giornata di Serie A.14:53