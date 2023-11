L’Inter arriva a Torino da capolista grazie alle 10 vittorie in 12 giornate, con 29 reti segnate e sole 6 subite. Scatenata fin qui la coppia offensiva formata da Lautaro Martinez (12 gol, 1 assist) e Thuram (4 gol 4 assist), con quest’ultimo che si è rivelato un acquisto fondamentale per gli schemi di Inzaghi.18:33

Quello di oggi sarà il 181esimo Derby d’Italia, uno dei match più sentiti nel calcio italiano. L’ultima sfida ufficiale tra due squadre è stata quella della semifinale di ritorni di Coppa Italia dello scorso 26 aprile, con l’Inter che si è imposta per 1-0, vittoria necessaria per l’approdo in finale dei nerazzurri. In campionato, invece, la scorsa stagione entrambe le partite sono state vinte dalla squadra piemontese guidata da Allegri.18:33