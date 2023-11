Grazie per aver seguito la diretta di Juventus-Inter 1-1 valida per la 13a giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.22:44

Rimangono invariate dunque le rispettive posizioni e le distanze in classifica tra Juventus e Inter, con la prima a quota 30 punti che mantiene quattro lunghezze di vantaggio dal Milan e con i nerazzurri a quota 32 punti.22:43

Le reti che decidono la partita vengono segnate entrambe nel primo tempo, a pochi minuti l'una dall'altra. Al 27esimo Vlahovic dà il via all'azione e la chiude su assist di Chiesa, piazzando con il destro di prima intenzione da dentro l'area. Sei minuti più tardi arriva la pronta risposta nerazzurra con Thuram che va via sulla destra e serve al centro Lautaro che con un ottimo movimento anticipa Gatti e spiazza Szczesny verso il palo di sinistra. Nella ripresa poche emozioni con le squadre molto compatte nelle rispettive metà campo.22:45

Termina con un pareggio il Derby d'Italia tra Juventus e Inter con le reti di Vlahovic e Lautaro Martinez.22:40

90'+4' Finisce qui! Juventus-Inter 1-1.22:39

90'+1' Cuadrado termina a terra sul fondo di destra e guadagna un calcio di punizione. L'esterno nerazzurro batte la punizione al centro ma la difesa bianconera allontana in rimessa laterale.22:36

90' Segnalati 4 minuti di recupero.22:35

89' 4a sostituzione Juventus: entra Alex Sandro, esce Filip Kostić.22:34

88' 5a sostituzione Inter: entra Marko Arnautović, esce Marcus Thuram.22:33

88' 4a sostituzione Inter: entra Davide Frattesi, esce Nicolò Barella.22:33

87' Cuadrado trova spazio sulla destra e tenta un cross al centro ma questo non è preciso. Blocca Szczesny.22:32

83' 3a sostituzione Inter: entra Kristjan Asllani, esce Hakan Çalhanoğlu.22:28

82' Gatti riceve in area con una discreta libertà ma dopo il cross al centro è sfortunato perché la palla gli carambola addosso e termina sul fondo. Rinvio per Sommer.22:27

82' Cross al centro di Carlos Augusto con Thuram che non riesce a vincere il duello aereo con Rugani e con la palla che si perde dalla parte opposta.22:27

80' 3a sostituzione Juventus: entra Arkadiusz Milik, esce Federico Chiesa.22:25

80' 2a sostituzione Juventus: entra Moise Kean, esce Dušan Vlahović22:25

79' Cartellino giallo per Kostić dopo un intervento in ritardo ai danni di Cuadrado. Secondo ammonito per la Juventus.22:24

75' Cartellino giallo per Cuadrado dopo un intervento duro ai danni di Kostic. Primo ammonito per l'Inter.22:20

70' 2a sostituzione Inter: entra Carlos Augusto, esce Federico Dimarco.22:16

70' 1a sostituzione Inter: entra Juan Cuadrado, Denzel Dumfries.22:16

70' Si rialza Barella che sembra poter continuare senza problemi.22:16

69' Resta a terra Barella dopo uno scontro di gioco con Bremer. L'arbitro Guida ferma il gioco e chiede l'intervento dello staff medico.22:14

65' Chiesa mette giù un pallone sulla sinistra e prova il cross basso al centro ma la difesa dell'Inter spazza.22:10

61' 1a sostituzione Juventus: entra Manuel Locatelli, Hans Nicolussi Caviglia.22:07

61' Primo quarto d'ora di questo secondo tempo con ritmi decisamente inferiori rispetto alla prima frazione di gioco. Squadre che tendono a non esporsi troppo per non concedere nulla agli avversari.22:06

60' Evidenti proteste di Vlahovic dopo uno scontro di gioco con Calhanoglu. L'arbitro Guida lascia correre.22:05

55' Nicolussi perde palla in zona trequarti offensiva e l'Inter riparte velocissima palla al piede, con Dimarco che riceve poi sul fondo di sinistra e crossa male al centro non trovando i compagni.22:00

50' Thuram non va! Grande giocata di Barella sul fondo di sinistra con il centrocampista che serve in area Mkhitaryan con il tacco: l'armeno serve Thuram al centro il quale mastica la conclusione e la consegna a Szczesny.21:56

48' Nessun cambio in avvio di questa ripresa, con entrambi gli allenatori che confermano gli 11 iniziali.21:53

46' Via al secondo tempo. Possesso per l'Inter.21:50

Primo tempo giocato su ottimi ritmi con entrambe le squadre che fanno girare velocemente palla alla ricerca dei varchi giusti. Vedremo se nella ripresa, anche con l'aiuto delle rispettive panchine, verranno mantenuti questi ritmi.21:39

Si chiude in parità il primo tempo con Lautaro che risponde al gol di Vlahovic pareggiando i conti. Il match si sblocca al 27esimo quando Vlahovic lancia Chiesa verso l'area, il quale chiude l'uno-due con il serbo che trasforma in rete, infilando all'angolino basso di destra. La rete del pareggio arriva pochi minuti più tardi con Thuram che viene servito sul fondo di destra, con il numero 9 nerazzurro che serve poi al centro Lautaro che anticipa Gatti e buca il portiere bianconero.21:37

45'+1' Si chiude qui la prima frazione. Juventus-Inter 1-1.21:34

45'+1' Conclusione audace di Gatti che riceve palla sulla trequarti di destra ma spedendo direttamente in tribuna.21:33

45' Segnalato 1 minuto di recupero.21:34

43' Palla lunga per Dimarco che fa sponda di petto in area per l'arrivo di Lautaro che viene ostacolato da un compagno di squadra al momento della conclusione e la mette sul fondo.21:30

38' Partita davvero piacevole fin qui, con entrambe le squadre che giocano a ritmi elevati.21:26

33' GOL! Juventus-INTER 1-1! Rete di Lautaro! Azione frenetica dell'Inter che con passaggi veloci e verticali arriva sul fondo di destra dove Thuram crossa basso al centro per Lautaro che anticipa Gatti e con il destro la infila ad incrociare verso il palo lontano.



31' Tentativo di Barella! L'Inter questa volta riesce a rompere la linea di centrocampo della Juve e si presenta al limite dell'area con Barella che ha tempo e spazio per tirare ma strozza la conclusione, mandando a lato.21:19

27' GOL! JUVENTUS-Inter 1-0! Rete di Vlahovic! Il numero 9 fa partire l'azione stoppando un pallone difficile sulla trequarti e lanciando Chiesa in campo aperto; il numero 7 entra in area e serve Vlahovic che apre il piattone destro e infila verso il palo di destra, portando i bianconeri in vantaggio.



24' Palla svirgolata di Kostic nel tentativo di rinviare dentro l'area della Juve, con Lautaro che si avventa dunque sul pallone ma colpisce male e spedisce sul fondo.21:11

20' Calhanoglu prova dalla distanza! Il centrocampista turco cerca spazio per servire un compagno dalla trequarti ma, non trovando il varco giusto, prova la conclusione dalla distanza: palla colpita di collo esterno che non finisce troppo lontana dal palo di destra.21:09

18' Lautaro di testa! Azione coraggiosa di Dumfries che va via sulla destra e crossa verso il secondo palo dove Lautaro, da posizione defilata, colpisce di testa ma trovando la presa sicura di Szczesny.21:06

17' Altra azione offensiva dei bianconeri con Chiesa che riceve sulla sinistra, rientra sul destro e crossa verso il centro ma Sommer è attento e in uscita la fa sua.21:05

15' Occasione per Chiesa! Rimessa lunghissima di McKennie verso l'area di rigore dove si crea un momento di confusione e dove Chiesa ritrova la palla ad altezza del dischetto del rigore, ma con il mancino manca completamente la porta, sparando in curva.21:04

15' Il corner battuto da Nicolussi viene allontanato da Sommer con i pugni.21:03

14' Kostic sfonda sulla sinistra e, arrivato al cross, ottiene un corner dopo una deviazione di Dumfries.21:02

11' Cartellino giallo per Cambiaso dopo un intervento di mano con Dimarco lanciato sulla sinistra. Primo ammonito del match.20:59

8' Retropassaggio rischioso verso Szczesny con il polacco che è costretto ad allontanare in rimessa laterale. Continua la fase di studio da parte delle due squadre.20:56

6' Giro palla dell'Inter nel tentativo di far uscire la Juve dalla propria metà campo.20:54

4' Thuram prova di testa! Punizione battuta da Dimarco al centro dove Thuram anticipa tutti di testa, colpendo però centralmente dove Szczesny aspetta la sfera e la blocca.20:52

3' Intervento in ritardo di Rugani ai danni di Dumfries sulla destra. Punizione in fase avanzata per l'Inter.20:51

2' Nicolussi prova una verticalizzazione per Vlahovic ma è bravo De Vrij nell'anticipo e a chiudere in traiettoria.20:50

Avanti subito la Juve con Chiesa che serve Rabiot di tacco sulla sinistra e con il francese che crossa al centro dove Cambiaso, dal limite dell'area, colpisce al volo con il mancino, non trovando lo specchio.20:49

Inizia ora il Derby d'Italia! Primo possesso per la Juventus.20:48

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata. Gli assistenti saranno Meli e Alassio. In sala VAR ci sarà Irrati, affiancato da Meraviglia nel ruolo di AVAR. Il quarto uomo sarà Massa.20:11

Anche Inzaghi deve fare a meno di giocatori importanti come Pavard e Bastoni, dunque schiera dal primo minuto Darmian, De Vrij e Acerbi davanti a Sommer. La linea dei cinque è la più utilizzata in questa stagione: Dumfries e Dimarco sulle corsie laterali, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in zona centrale. Davanti confermata la coppia Lautaro Martinez-Thuram.20:11

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Inter risponde con un 3-5-3: Sommer – Darmian, De Vrij, Acerbi – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Thuram, Lautaro Martinez.20:11

Allegri si affida a Szczesny tra i pali, con Gatti, Bremer e Rugani a completare il reparto difensivo. In mediana ci sarà Nicolussi Caviglia, affiancato da Rabiot e McKennie e con Locatelli pronto a subentrare dalla panchina. Sulle fasce ecco Kostic e Cambiaso. Davanti torna la coppia formata da Chiesa e Vlahovic.20:11

FORMAZIONI UFFICIALI: La Juventus si dispone con un 3-5-2: Szczesny – Gatti, Bremer, Rugani – Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic – Chiesa, Vlahovic.20:10

Quello di oggi sarà il 181esimo Derby d’Italia, uno dei match più sentiti nel calcio italiano. L’ultima sfida ufficiale tra due squadre è stata quella della semifinale di ritorni di Coppa Italia dello scorso 26 aprile, con l’Inter che si è imposta per 1-0, vittoria necessaria per l’approdo in finale dei nerazzurri. In campionato, invece, la scorsa stagione entrambe le partite sono state vinte dalla squadra piemontese guidata da Allegri.18:33

L’Inter arriva a Torino da capolista grazie alle 10 vittorie in 12 giornate, con 29 reti segnate e sole 6 subite. Scatenata fin qui la coppia offensiva formata da Lautaro Martinez (12 gol, 1 assist) e Thuram (4 gol 4 assist), con quest’ultimo che si è rivelato un acquisto fondamentale per gli schemi di Inzaghi.18:33

La Juventus, nonostante le numerose assenze, si presenta al match nel momento più roseo della stagione: la squadra bianconera, infatti, ha vinto le ultime 5 partite, subendo solamente un gol nella scorsa giornata contro il Cagliari. Allegri sembra aver trovato un equilibrio che mancava da molto tempo a questa parte, ma stasera sarà una sfida chiave per capire se il cammino è quello giusto.18:32

Siamo giunti finalmente al tanto atteso Derby d’Italia tra la Juventus di Massimiliano Allegri e l’Inter di Simone Inzaghi, una partita che vale il primato in classifica.18:32

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Juventus-Inter, gara valida per la 13a giornata di Serie A.18:32