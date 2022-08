Allo Stadium tutto pronto per Juventus-Roma, terza giornata di Serie A.17:24

I bianconeri, dopo lo 0-0 in casa della Sampdoria, affrontano i giallorossi, imbattuti e vincenti di misura contro Salernitana e Cremonese.17:33

3-4-2-1 per la Roma: Rui Patricio - Mancini, Smalling, Ibanez - Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola - Dybala, Pellegrini - Abraham. A disp.: Boer, Svilar, Kumbulla, Vina, Bove, Tripi, Celik, Zalewski, El Shaarawy, Shomurodov.17:54

Allegri ritrova in porta l'ex Szczesny e opta per il giovane Miretti titolare in mediana e De Sciglio sull'out di destra con Danilo scalato al centro della difesa al posto di Rugani. Davanti continuità al tridente Cuadrado-Vlahovic-Kostic.17:49