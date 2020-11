LIVE SASSUOLO - INTER 0-2 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore

Città: Reggio nell'Emilia

Capienza: 23717 spettatori11:30

La grande sorpresa di questo campionato di Serie A, il Sassuolo, ospita al suo Mapei Stadium l'Inter di Conte, arrabbiata e delusa dalla sconfitta in Champions League con il Real Madrid.11:30

Tre punti fondamentali in palio, con i neroverdi che potrebbero, in caso di vittoria, raggiungere momentaneamente la vetta della classifica a quota 21. Vittoria fondamentale peró anche per i nerarrurri, che potrebbero agganciare la squadra di De Zerbi al secondo posto.11:32

Sassuolo bestia nera dell'Inter: i neroazzurri hanno perso sette sfide di Serie A contro i neroverdi, contro nessuna squadra ha subito più sconfitte dall’inizio del 2015 ad oggi (sette anche contro la Juventus).11:36

Ufficiale la formazione del SASSUOLO: 4-2-3-1 per De Zerbi, Consigli - Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio - M.Lopez, Locatelli - Berardi, Djuricic, Boga - Raspadori.13:39

A disposizione del SASSUOLO: Oddei, Magnanelli, Bourabia, Traore, Santos, Kyriakopoulos, Pegolo, Ayhan, Peluso, Obiang, Müldür, Schiappacasse.14:17

La formazione dell'INTER: 3-2-1-2 per Conte, Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Darmian, Gagliardini, Barella, Perisic - Vidal - Lautaro, Sanchez.13:40

A disposizione dell'INTER: Stankovic, Ranocchia, Eriksen, Hakimi, Radu, D'Ambrosio, Young, Sensi, Lukaku.14:18

De Zerbi conferma l'undici della vigilia, in assenza di Caputo sará Raspadori la punta centrale con Berardi, Djuricic e Boga alle sue spalle. In difesa, coppia centrale con Chiriches e Ferrari.14:19

Nell'Inter riposo per Lukaku che parte dalla panchina, coppia offensiva formata da Sanchez e Lautaro Martinez con Vidal ad agire da trequartista. Assenze Brozovic per Covid-19, coppia in mediana formata da Gagliardini e Barella.14:23

Dirige il match l'arbitro Massimiliano Irrati.14:23

1' INIZIA SASSUOLO - INTER! Primo pallone per la squadra di Conte.15:02

2' Sassuolo con la classica divisa neroverde, Inter in bianco con strisce azzurre.15:02

2' Lautaro trova un pallone in area e con una girata prova a sorprendere Consigli, pallone debole bloccato a terra dal portiere.15:03

3' E´ il Sassuolo a gestire i ritmi, Inter che aspetta.15:05

4' GOL! Sassuolo - INTER 0-1! Rete di Alexis Sánchez. Chiriches sbaglia un rinvio, Lautaro supera Consigli ma non ha lo spazio per il tiro, palla indietro al chileno che, da pochi passi, insacca facilmente.



5' L'Inter sblocca la partita sfruttando un errore in rinvio di Chiriches, il centrale prova poi a lottare con il Toro ma l'argentino trova il varco per servire Sanchez.15:07

6' Gran palla di Sanchez a giro per Lautaro Martinez, chiude Chiriches in difficoltà.15:08

7' PERISIC! Conclusione potente del croato, Consigli con un riflesso riesce a respingere!15:09

8' Gran finta di Berardi che salta facilmente Gagliardini ma trova la chiusura di Bastoni.15:10

9' fallo di Sanchez su Chiriches, Inter molto aggressiva in questo inizio di partita.15:11

11' LAUTARO MARTINEZ! Palla lunga per l'argentino che con un pallonetto quasi beffa Consigli, sfera che termina di pochissimo a lato.15:13

12' Sassuolo che non cambia il suo modo di giocare, tanto possesso palla e ricerca della verticalizzazione, ma sta rischiando molto in contropiede.15:14

13' Tocco di meno di Boga al limite dell'area dell'Inter, fallo a favore dei nerazzurri.15:15

14' Cross a giro di Vidal, Consigli é in uscita ma viene anticipato da Chiriches in angolo.15:16

14' GOL! Sassuolo - INTER 0-2! Autogol di Vlad Chiricheș. Su azione di angolo, Vidal rimette in mezzo forte colpendo in pieno il difensore: Consigli non riesce ad evitare l'ingresso della palla in rete.



16' Sassuolo che si ritrova dopo un quarto d'ora sotto di due reti, Inter che sta sfruttando al meglio le occasioni lasciate dagli avversari.15:19

17' Altra chiusura in difficoltà per Chiriches, che sta faticando molto in questo inizio di partita.15:20

18' Nell'Inter, Vidal sulla linea del centrocampo in un canonico 3-5-2, Barella davanti alla difesa.15:20

19' Lautaro Martinez entra in area e calcia di potenza, Ferrari salva il Sassuolo respingendo in scivolata.15:21

21' PALO DI DJURICIC! Conclusione a giro del fantasista, Handanovic é battuto ma la palla colpisce l'esterno del legno della porta dell'Inter.15:23

22' Ingresso in area di Djuricic che trova il fondo ed il cross, palla deviata da Handanovic in angolo.15:24

23' Corner di Berardi forte sul primo palo per Chiriches, attento Bastoni che allontana di testa.15:24

24' Buon momento ora per il Sassuolo che sta cercando la reazione dopo le due reti dell'Inter, nerazzurri che ora non alzano il pressing ma aspettano i neroverdi.15:26

26' VIDAL! Scambio con Perisic e destro potente dal limite: palla alta sopra la traversa.15:27

27' Finta di suola di Rogerio che supera Darmian ed entra in area, attenta la chiusura in recupero di Vidal.15:28

28' Spunto di Boga che in dribbling supera Vidal Darmian e Barella, fallo dell'ex Parma.15:29

28' Punizione a giro di Berardi, Chiriches e Ferrari sono pronti per la deviazione ma Skriniar allunga in angolo.15:30

29' Rientro di Vidal che rallenta Locatelli e che evita il contropiede del Sassuolo, chileno decisamente in partita.15:31

31' Scontro duro tra Perisic e Lopez, problemi alla spalla per il giovane centrocampista del Sassuolo.15:33

32' Pallone morbido in area di Lopez, Boga sul secondo palo prova a saltare ma non arriva per il colpo di testa.15:33

34' Raspadori palla al piede viene fermato in scivolata al limite dell'area: Irrati é vicino e indica che Barella ha colpito il pallone.15:36

35' ROGERIO! Doppio passo e conclusione del terzino, Handanovic non controlla ma é pronto in un secondo momento a fare suo il pallone, anticipando Raspadori.15:37

36' Cross di sinistro per Berardi, inserimento sul primo palo di Djuricic che non arriva per pochissimo sul pallone.15:39

38' TOLJAN! Lopez per Raspadori che, in area, trova l'accorrente terzino: destro potente che Handanovic respinge con i pugni.15:40

39' Sassuolo ancora vicino al gol, neroverdi che stanno spingendo tantissimo per riaprire la partita.15:41

40' Djuricic con un controllo a seguire entra in area e calcia di prima intenzione, sinistro potente ma che termina ampiamente a lato.15:42

41' LAUTARO! Sanchez scatta sulla linea e punta Chiriches, pallone arretrato per il Toro che calcia di prima intenzione: palla di poco a lato.15:43

42' Problemi muscolari per Chiriches, che sembra non poter continuare la partita: De Zerbi chiama Marlon.15:43

42' Sostituzione SASSUOLO: esce Vlad Chiricheș, entra Marlon.15:45

44' LOCATELLI! Punizione di Berardi, colpo di testa in elevazione del mediano che manda di poco a lato.15:46

45' Due i minuti di recupero.15:47

45'+1' Sassuolo che chiude in attacco, decisamente migliore la seconda parte del primo tempo dei locali.15:48

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI SASSUOLO - INTER! 0-2 per i nerazzurri, in rete Sanchez e autogol di Chiriches.15:49

Inter in vantaggio di due reti, i nerazzurri approfittano di un errore di Chiriches al 4´ con Lautaro Martinez che chiude l'azione servendo un pallone da spingere in porta a Sanchez. Sfortunatissimo il difensore ex Roma che tenga anche un autogol prima di uscire per infortunio.15:51

Il Sassuolo, dopo un inizio veramente difficile, riprende in mano le redini della partita e sfiora in piú occasioni la rete del 1-2, prima con il palo di Djuricic, poi con Rogerio, Toljan e Locatelli.15:52

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI SASSUOLO - INTER! Si riparte dal 0-2 della prima frazione.16:06

47' Nessun cambio nell'intervallo, ricordiamo l'ingresso di Marlon a fine primo tempo per l'infortunio di Chiriches.16:06

48' Palla persa sanguinosa di Skriniar, non ne approfitta Berardi che deve scaricare su Locatelli: palla al centro del mediano che Perisic serve di testa a Handanovic.16:09

49' Berardi per Toljan, palla a Djuricic che viene anticipato in angolo: spinge il Sassuolo.16:10

49' AMMONITO Manuel Locatelli. Intervento in ritardo su Barella che era partito palla al piede in contropiede. 16:10