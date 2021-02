L'Inter di Conte ospita una delle squadre piú in forma del campionato, il Genoa di Ballardini, in questa sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A.14:09

I nerazzurri, primi in classifica, vogliono sfruttare questo turno per allungare su una Juventus fermata ieri dal Verona, aspettando poi la sfida tra Roma e Milan di questa sera che potrebbe togliere punti alle principali inseguitrici.14:23

Con il derby alle porte, Ballardini cambia il suo undici facendo riposare alcuni titolari: in difesa spazio a Zapata, quinto di destra Ghiglione, in mediana spazio a Rovella e Melegoni. In attacco Scamacca in coppia con Pjaca.14:22