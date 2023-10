Luci accese allo Stadio San Siro di Milano, è tempo di Inter-Roma! La terza gara di questa copiosa domenica di A offre un big match dalla rilevante importanza per le sorti della classifica, ad affrontarsi sono chiamati Giallorossi e Nerazzurri per la 185^ volta nella loro lunga storia nel massimo torneo italiano. I Capitolini approdano in terra lombarda con 14 punti guadagnati nelle prime 9 gare, fissi al tassello numero 8 della classifica generale; secondo posto invece per gli odierni padroni di casa, che hanno finora collezionato un totale di 22 punti, subendo una sola sconfitta per 1-2, nella 6^ giornata, contro il Sassuolo di Mister Dionisi.17:27