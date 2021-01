LIVE INTER - CROTONE 2-2 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori11:45

Al Meazza va in scena la sfida tra Inter e Crotone, lunch match della quindicesima giornata di Serie A.11:45

La squadra di Antonio Conte, dopo le sette vittorie consecutive in campionato, cerca i primi tre punti del 2021 contro il Crotone di Stroppa.11:47

L’Inter ha vinto le ultime quattro partite casalinghe di campionato; i nerazzurri non fanno meglio in una singola stagione dal dicembre 2018, con Luciano Spalletti in panchina, quando raggiunsero quota sette.11:48

I calabresi, dopo la fondamentale vittoria ottenuta contro il Parma, cercano punti in trasferta per continuare a risalire la classifica.11:48

Il Crotone ha ottenuto sette punti nelle ultime quattro partite di campionato, uno in più che nelle precedenti 14; i rossoblù hanno inoltre segnato sette reti nel parziale, dopo una serie di quattro gare senza gol.11:49

Ecco le formazioni: 3-5-2 per l’Inter: Handanovic - Skriniar, de Vrij, Bastoni - Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young - Lautaro Martinez, Lukaku. A disposizione: Padelli, Radu, Gagliardini, Sanchez, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Perisic, Eriksen, D’Ambrosio, Darmian.11:53

3-5-2 per il Crotone: Cordaz - Golemic, Marrone, Luperto - Pedro Pereira, Molina, Zanellato, Eduardo Henrique, Reca - Messias, Riviere. A disposizione: Festa, Cuomo, Magallan, Djidji, Rispoli, Petriccione, Crociata, Rojas, Vulic, Dragus, Siligardi, Simy.11:52

Conte sceglie il consolidato 3-5-2 con il tandem offensivo formato da Lautaro Martinez e Lukaku. In difesa, Skriniar viene confermato al fianco di de Vrij e Bastoni. A centrocampo, ritorna Vidal con Brozovic e Barella mentre Young e Hakimi vincono i rispettivi ballottaggi con Perisic e Darmian per presidiare le corsie laterali.11:54

Stroppa si affida a Messias e Riviere per cercare di scardinare la retroguardia nerazzurra. In difesa, Marrone guida il reparto coadiuvato da Golemic e Luperto. In mezzo al campo, ci sono Molina, Zanellato ed Eduardo Henrique con Pedro Pereira e Reca a coprire le fasce.12:08

1' Inizia il primo tempo di INTER-CROTONE. Dirige la gara l’arbitro Gianluca Aureliano della sezione AIA di Bologna.12:33

1' Lancio di Bastoni per lo scatto in profondità di Lukaku. Il belga prova a proteggere il pallone e servire l'accorrente Lautaro ma Marrone interviene anticipandolo.12:35

4' Calcio d'angolo dalla sinistra di Young per il colpo di testa di Lautaro. L'argentino, ben posizionato sul secondo palo, sfiora la palla mandandola sul fondo.12:37

5' Azione manovrata dell'Inter che porta Brozovic a tirare dal limite dell'area. La conclusione del centrocampista croato dell'Inter, deviata da Barella, finisce ben distante dalla porta difesa da Cordaz. 12:40

8' AMMONITO Reca. Il laterale polacco del Crotone trattiene Hakimi vistosamente.12:42

10' Messias, dopo un paio di dribbling, penetra in area di rigore e calcia. La conclusione rasoterra dell'attaccante brasiliano viene respinta da Bastoni.12:44

12' GOL! Inter-CROTONE 0-1! Rete di Zanellato. Calcio d'angolo corto dalla destra di Messias per Riviere che rida la palla al compagno. Il brasiliano effettua un cross dalla trequarti sul secondo palo per Zanellato che, lasciato colpevolmente solo dalla difesa nerazzurra, insacca di testa il pallone.



Guarda la scheda del giocatore Niccolò Zanellato12:57

14' Primo gol di testa del Crotone in questo campionato: era l'unica squadra che non era ancora andata a bersaglio con questo fondamentale prima di oggi.12:48

16' Skriniar, dopo una buona progressione palla al piede, serve Lautaro al limite dell'area. L'argentino stoppa e calcia troppo centrale per poter impensierire Cordaz.12:50

17' Contropiede del Crotone con Messias che entra in area di rigore dalla destra. L'attaccante rossoblu scivola sul pallone senza riuscire a suggerire per l'accorrente Eduardo Henrique.12:51

20' GOL! INTER-Crotone 1-1! Rete di Lautaro Martinez. Passaggio filtrante di Lukaku per lo scatto in profondità di Lautaro. L'argentino, liberatosi di Marrone al limite dell'area, calcia potentemente sul primo palo battendo Cordaz.



Guarda la scheda del giocatore Lautaro Martínez12:54

22' AMMONITO Golemic. Entrata in ritardo ai danni di Lautaro.12:55

25' Cross dalla destra in area di Hakimi per l'inserimento di Young. Il laterale inglese dell'Inter stoppa e calcia trovando la pronta respinta di Golemic.12:58

27' Scambio tra Barella e Brozovic con quest'ultimo che va alla conclusione dai trenta metri. La sfera di gioco sorvola la traversa.13:00

29' Lancio di de Vrij per lo scatto di Young alle spalle della difesa rossoblu. Il laterale nerazzurro la mette in mezzo dalla sinistra trovando Lautaro al centro dell'area. L'attaccante argentino dell'Inter conclude al volo senza riuscire ad inquadrare lo specchio della porta.13:04

31' GOL! INTER-Crotone 2-1! Autorete di Marrone. Lukaku premia l'inserimento di Barella in area di rigore che a sua volta, arrivato sul fondo, la mette in mezzo per l'accorrente Lautaro. Marrone, nel tentativo di anticipare l'attaccante argentino posizionato sul primo palo, manda la palla in rete.



Guarda la scheda del giocatore Luca Marrone13:07

35' Calcio di rigore per il Crotone! Vidal abbatte Reca in area di rigore. L'arbitro Aureliano, dopo aver consultato il VAR, concede il rigore ai rossoblu.13:12

36' GOL! Inter-CROTONE 2-2! Rete di Golemic. Il difensore rossoblu, freddo dal dischetto, calcia alla sinistra di Handanovic trovando l'angolino basso. L'estremo difensore nerazzurro intuisce senza riuscire a deviare il pallone.



Guarda la scheda del giocatore Vladimir Golemic13:11

38' Golemic é il terzo difensore ad andare a segno su calcio di rigore in questo campionato, dopo Ansaldi e Criscito.13:12

41' Lukaku suggerisce per Lautaro. L'attaccante nerazzurro, dopo essersi liberato di Marrone al limite dell'area, si presenta a tu con Cordaz. L'estremo difensore crotonese ipnotizza l'argentino che lo centra in pieno. Errore clamoroso per Lautaro Martinez.13:16

43' Traversone dalla fascia destra di Pedro Pereira per il colpo di testa a centro area di Riviere. Handanovic neutralizza la conclusione dell'attaccante rossoblu.13:18