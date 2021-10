Sfida d'alta classifica tra Fiorentina e Napoli, la squadra di casa dopo un ottima partenza vuole continuare a sorprendere, si trova però davanti la capolista e unica squadra ad aver fatto bottino pieno in campionato, collezionando solo vittorie.15:10

Statistiche alla mano la Fiorentina ha perso quattro delle ultime sei sfide di Serie A contro il Napoli, più in generale nelle ultime 12 sfide nella massima serie al Franchi, la squadra toscana ha trovato un solo successo (3-0 nell’aprile 2018 grazie alla tripletta di Simeone).15:11

Nella Fiorentina rientra Nico Gonzalez dal primo minuto, dopo il turno di squalifica scontato ad Udine, accanto a lui ci saranno Callejon e Vlahovic. Ancora assente per infortunio Castrovilli. A centrocampo Pulgar in cabina di regia, mentre Bonaventura e Duncan agiranno da mezzali. Davanti a Dragowski, Milenkovic e Quarta centrali, ai lati Odriorzola e Biraghi.17:18

Nel Napoli, Spalletti conferma quasi tutti gli effettivi. In attacco spazio a Osimhen che non si tocca, mentre ai suoi lati agiranno Insigne e Lozano. Difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly e Mario Rui, mentre in mezzo al campo con Zielinski giocano Fabian Ruiz e Anguissa.17:22