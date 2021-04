LIVE BOLOGNA - INTER 0-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Renato Dall'Ara

Città: Bologna

Capienza: 38279 spettatori

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Bologna e Inter, match di chiusura della ventinovesima giornata di Serie A.20:02

L'Inter ha la possibilità dell'allungo definitivo per lo Scudetto al Dall'Ara contro il Bologna, dopo i pareggi di Milan e Juventus contro Sampdoria e Torino. Un turno pre-pasquale che vede la squadra di Antonio Conte saldamente al comando della classifica e col morale alle stelle.20:05

Il Bologna di Mihajlovic, dal canto suo, col successo in rimonta sul Crotone prima della sosta ha posto un tassello fondamentale nel raggiungimento della salvezza anticipata e ha tutte le intenzioni di dare fastidio all'Inter di Lukaku e Lautaro. Con una vittoria i rossoblu potrebbero scavalcare la Sampdoria al 'nobile' decimo posto in classifica.20:06

Il Bologna si schiera con la seguente formazione (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic.20:07

L'Inter si schiera con la seguente formazione (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte.20:07

La 'Lu-La' guiderà i nerazzurri anche in terra felsinea, con Eriksen confermato mezzala. Sulle fasce la novità è Young, che sostituisce l'affaticato Perisic a sinistra, mentre a destra c'è sempre Hakimi. In difesa occasione per Ranocchia davanti a capitan Handanovic, guarito dal Coronavirus così come De Vrij, che però parte dalla panchina.20:08

Mihajlovic ripropone Skov Olsen sulla trequarti, che vince così il solito ballottaggio con Orsolini. Sansone sul fronte opposto e Barrow punta centrale al posto dell'infortunato Palacio. Intoccabile Soriano sulla trequarti, in mediana Schouten insieme a Dominguez. Tra i pali il terzo portiere Ravaglia rileva il positivo Skorupski.20:10

1' Comincia il match al Dall'Ara! Primo pallone in possesso del Bologna.20:48

3' Subito Bologna pericoloso nella metacampo dell'Inter. Inserimento di Dijks che serve dentro l'area di rigore Barrow, ma il giocatore gambiano non trova il pallone accerchiato dalle maglie nerazzurre.20:50

5' Primi minuti attendisti per la squadra di Conte che fa salire il Bologna in avanti, pronta a ripartire in contropiede.20:52

8' Squillo nerazzurro all'ottavo minuto. Scambio al limite dell'area tra le due punte, con Lukaku che prova il sinistro: facile presa di Ravaglia rasoterra.20:54

9' SORIANO TROPPO ALTO! Skov Olsen sfida Young sulla fascia e serve l'inserimento perfetto di Soriano in area di rigore. Sull'uscita di Handanovic, però, il centrocampista rossoblu alza la mira e non trova compagni sul secondo palo pronti a spingere in rete. Occasione Bologna.20:56

12' Bologna che gestisce bene il possesso palla, senza lasciare spazi alla ripartenza nerazzurra. Inizio partita positivo per la squadra di casa.20:59

15' Da una fascia all'altra il Bologna: Dijks cerca sul secondo palo Skov Olsen. L'ala danese anticipa di testa Young, ma non trova nessun compagno in area di rigore.21:02

17' Eriksen ci prova direttamente su punizione. Destro velenoso che finisce di poco a lato: conclusione rasoterra pericolosa per il centrocampista danese.21:03

19' Errore in impostazione da parte dell'Inter. Ne approfitta Sansone che, recuperato il pallone, punta la porta avversaria e scarica il destro da fuori area: pallone a lato.21:06

20' Sfuma una potenziale occasione da rete per l'Inter. Barella serve Hakimi sulla fascia destra, ma il suo cross viene rimpallato dalla difesa felsinea.21:07

23' Soriano e Sansone si scambiano molto di posizione, non lasciando punti di riferimento alla difesa nerazzurra. Skov Olsen, invece, ha il compito di affondare dalla parte di Young. Il terzino inglese, in effetti, sta soffrendo la sua intraprendenza in questi minuti.21:11

27' Prova a farsi vedere in avanti l'Inter con il solito Barella. Cross verso il centro che mette in apprensione la difesa rossoblu: bravo Soumaoro ad anticipare Lukaku di testa e sventare la possibile minaccia.21:14

31' GOL! Bologna-INTER 0-1! Rete di Lukaku. Azione travolgente della squadra di Conte che gira palla velocemente, da destra verso sinistra, e prende in contropiede la difesa rossoblu. Bastoni si inserisce sulla sinistra, mette in mezzo un pallone perfetto per Lukaku che svetta di testa. Parata di Ravaglia, pallone che va sul palo e viene ribattuto in rete dall'ariete nerazzurro.



31' Cartellino giallo per il Bologna: ammonito Soumaoro.21:20

34' Sostituzione nel Bologna: esce Tomiyasu, entra De Silvestri.21:20

35' RANOCCHIA D'UN SOFFIO! Calcio d'angolo a uscire battuto da Eriksen dentro l'area di rigore. Ranocchia va a saltare e per poco non trova la rete del raddoppio di testa.21:21

36' Inter padrona del campo dopo il vantaggio. Velocissimo sulla destra Hakimi trova lo spazio per mettere all'indietro un pallone invitante per Lautaro: destro dell'argenito 'strozzato' dall'intervento di Danilo in scivolata.21:22

40' Riparte ancora veloce la squadra di Conte. Lautaro cambia benissimo il campo a destra, trovando il duo Hakimi-Barella pronto a rendersi pericoloso. Il centrocampista ex Cagliari stoppa il pallone di petto e conclude al volo: tiro alto sopra la traversa.21:27

43' Bologna irriconoscibile dopo la rete subita. La squadra di Mihajlovic non è più riuscita a rendersi pericolosa dalle parti di Handanovic in questo finale di primo tempo.21:32

45' Due minuti di recupero segnalati dall'arbitro.21:32

45'+1' Schouten prova a scuotere la formazione rossoblu. Dopo una buona trama offensiva da rimessa laterale, Skov Olsen trova a rimorchio il centrocampista olandese che calcia col piattone: pallone deviato in angolo da Handanovic.21:33

45'+3' INCREDIBILE SORIANO! Calcio d'angolo che attraversa l'area di rigore e trova Soriano liberissimo dentro l'area piccola. Lautaro si dimentica la marcatura, ma il trequartista rossoblu manca incredibilmente lo specchio della porta da due passi. Bologna vicino al gol dell'1-1.21:35

45'+3' Finisce il primo tempo al Dall'Ara: Bologna-Inter 0-1.21:35

Prima frazione solida da parte della formazione di Conte che, grazie alla ventesima rete stagionale di Lukaku, è in vantaggio a Bologna. La formazione di Mihajlovic, dopo un ottimo avvio, si è spenta dopo la rete subita e ha rischiato sul colpo di testa di Ranocchia su azione da corner. Proprio da calcio d'angolo l'unica vera occasione per i padroni di casa, a una manciata di secondi dal fischio finale: Soriano, però, non trova la porta col destro davanti ad Handanovic.21:38

46' Si ricomincia al Dall'Ara! Pallone gestito dall'Inter.21:52

47' Avvio arrembante da parte del Bologna che prova subito a rendersi pericoloso. Soriano trova Sansone al limite dell'area pronto a calciare: l'esterno rossoblu gira col destro, ma non trova di poco lo specchio della porta.21:53

50' PALO DI LAUTARO! Ripartenza veloce di Brozovic che scarica bene il pallone a Lautaro. L'argentino si sposta il pallone sul destro e calcia, ma trova l'opposizione del palo a Ravaglia battuto. Inter a pochi centimetri dal raddoppio.21:56

53' Cartellino giallo per l'Inter: ammonito Ranocchia.21:59

54' Pressione a tutto campo del Bologna dopo il brivido di qualche minuto fa. La squadra di Mihajlovic, però, rischia sempre in contropiede.21:59

58' Barrow sfida Ranocchia in velocità, accentrandosi verso l'area di rigore. L'attaccante rossoblu prova la conclusione, ma viene fuori un tiro a metà che va lontano dallo specchio della porta.22:03

61' Cartellino giallo per il Bologna: ammonito De Silvestri.22:07

61' Sostituzione nell'Inter: esce Eriksen, entra Gagliardini.22:08

62' Splendida accelerazione da parte di Barella che, partendo palla al piede, arriva al limite dell'area di rigore. L'ex Cagliari, però, cerca Lukaku che non trova il modo di uncinare il pallone.22:07

64' SANSONE CENTRALE! Skov Olsen lascia il pallone a De Silvestri che crossa di prima intenzione dentro l'area. Liberissimo Sansone, al volo, colpisce col destro ma non angola a sufficienza: tiro centrale, facile per Handanovic. Occasione Bologna.22:10

66' Lukaku, di forza e velocità, sbaraglia la difesa rossoblu e mette al centro un pallone invitante per Lautaro. Anticipo perfetto di Schouten che spazza l'area di rigore.22:11

69' Sostituzione nel Bologna: esce Dominguez, entra Svanberg.22:16

69' Sostituzione nel Bologna: esce Sansone, entra Vignato.22:16

70' Svanberg ha un'ottima occasione dentro l'area di rigore, ma il pallone calciatore svedese non trova lo specchio della porta al volo col destro.22:16

71' Sostituzione nell'Inter: esce Lautaro Martinez, entra Sanchez.22:17

71' Sostituzione nell'Inter: esce Young, entra Darmian.22:17

75' Darmian va in anticipo su Barrow, poi cambia gioco verso Sanchez. Il cileno rimette in mezzo, dove arriva ancora il terzino ex Parma. Conclusione col destro ribattuta dalla difesa felsinea.22:20