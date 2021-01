In attesa della semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Juventus, l'Inter ospita il Benevento per un match con vista sulla vetta della classifica. Continua il duello a distanza con il Milan, sconfitto dalla punizione di Eriksen nei minuti finali in Coppa Italia, e ora momentaneamente a +5 sui cugini nerazzurri. Il Benevento di Inzaghi affronta senza timori reverenziali la formazione di Conte, anche se la vittoria manca da più di un mese in casa giallorossa (0-2 contro l'Udinese).20:08