Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori17:07

Prima giornata del girone di ritorno di Serie A, la Juventus affronta a Marassi la Sampdoria alla ricerca di tre punti fondamentali per la rincorsa alla vetta.17:07

I bianconeri, tornati in zona Champions con in piú la sfida da recuperare con il Napoli, non vogliono lasciare scappare il Milan, oggi vittorioso con il Bologna, cercando anche di avvicinare il secondo posto dell'Inter e superare la Roma.17:11

Di fronte una Sampdoria che sta vivendo un ottimo momento di forma come dimostrano le due vittorie consecutive con Udinese e Parma e un confortante, dopo il difficile novembre e dicembre, decimo posto.17:17

Sono ufficiali le formazioni del match: SAMPDORIA che si schiera con il 4-4-2, Audero - Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello - Andrea, Silva, Ekdal, Thorsby - Keita, Quagliarella.17:19

A disposizione della SAMPDORIA: Torregrossa, Regini, Askildsen, Damsgaard, Tonelli, Jankto, Léris, Ferrari, Verre, Ramírez, La Gumina, Letica.17:22

La formazione della JUVENTUS: 4-4-2 di partenza per Pirlo che schiera Szczesny - Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo - McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa - Morata, Ronaldo.17:24

A disposizione della JUVENTUS: Bernardeschi, Demiral, Fagioli, Dragusin, Frabotta, de Ligt, Alex Sandro, Buffon, Pinsoglio, Ramsey, Rabiot.17:28

Ranieri opta per la doppia punta Quagliarella - Keita, centrocampo robusto con Candreva a destra e probabile spazio a sinistra per gli inserimenti di Augello. In difesa, Colley in coppia con Yoshida.17:29

Pirlo deve fare a meno di Kulusevski e Dybala, in attacco ritorna la coppia Morata - Ronaldo. Mediana di centrocampo formata da Arthur e Bentancur, Chiesa sulla sinistra con McKennie ad inserirsi centralmente. In difesa, Cuadrado a destra e Danilo a sinistra.17:33

Juventus e Sampdoria non hanno pareggiato nessuna delle ultime otto sfide di Serie A disputate in casa dei blucerchiati (tre successi casalinghi e cinque esterni nel parziale): l’ultimo pareggio risale a gennaio 2011, a reti inviolate con Buffon tra i pali bianconeri e Curci per i liguri.17:33