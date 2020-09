LIVE BENEVENTO - INTER 1-4 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ciro Vigorito

Città: Benevento

Capienza: 16867 spettatori17:30

Al Vigorito tutto pronto per Benevento-Inter, recupero della prima giornata di Serie A.14:39

Giallorossi e nerazzurri s'incontrano a distanza di quattro giorni dalla prima uscita di campionato, in cui entrambe le squadre hanno avuto la capacità di vincere in rimonta, rispettivamente contro Sampdoria e Fiorentina.14:52

Ecco le formazioni. Benevento con il 4-3-3: Montipo - Maggio, Glik, Caldirola, Barba - Ionita, Schiattarella, Dabo - Insigne, Moncini, Caprari. A disp.: Manfredini, Gori, Letizia, Del Pinto, Tuia, Foulon, Di Serio, Hetemaj, Improta, Sau, Iago Falque, Lapadula. 17:14

3-4-1-2 per l'Inter: Handanovic - Skriniar, de Vrij, Kolarov - Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young - Sensi - Sanchez, Lukaku. A disp.: Padelli, Radu, Ranocchia, Dalbert, D'Ambrosio, Bastoni, Brozovic, Perisic, Barella, Eriksen, Pinamonti, Lautaro.17:15

Pippo Inzaghi cambia solo i due laterali di difesa (Maggio e Barba al posto di Letizia e Foulon) confermando i restanti nove undicesimi: davanti tridente Roberto Insigne-Moncini-Caprari. Iago Falque in panchina.17:15

Conte invece opera un massiccio turnover rispetto alla gara d'esordio (ben sette cambi) ritrovando in difesa Skriniar e de Vrij. Debutto dal primo minuto per Hakimi e Vidal, Sensi preferito ad Eriksen, Sanchez in coppia con Lukaku.17:12

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Piccinini.17:42

1' Assist Achraf Hakimi Mouh17:03

1' INIZIA Benevento-Inter, palla ai nerazzurri.18:02

1' GOL! Benevento-INTER 0-1! Rete di Lukaku. 28 secondi: sventagliata di Kolarov, Hakimi scambia con Sanchez, centro basso per Lukaku, destro facile sottoporta.



3' de Vrij rischia sul pressing alto dei sanniti, Handanovic libera prima dell'arrivo di Moncini.18:05

5' PILLOLA STATISTICA: Quello di Romelu Lukaku è il gol più veloce in Serie A dal febbraio 2019 (autorete di de Vrij dopo 16 secondi).18:09

6' Erroraccio di Sensi, Insigne controlla in area ma calcia malamente a lato.18:08

8' Reazione positiva dei padroni di casa che mantengono il baricentro alto, i nerazzurri faticano a costruire.18:10

10' Sensi allarga per Young, cross allontanato da Schiattarella.18:11

12' Lukaku si guadagna una punizione sulla trequarti, fallo di Caldirola.18:14

13' Batte Sanchez, destro alto.18:14

13' Caprari cerca Insigne in area, Young concede il primo angolo della gara.18:15

14' Da corner, colpo di testa di Ionita tra le braccia di Handanovic.18:16

15' Schiattarella in verticale per Maggio, altra chiusura puntuale di Young.18:16

17' Sanchez in area per Hakimi - fermato in dubbio fuorigioco -, Barba aveva comunque anticipato Lukaku.18:19

18' Sanchez porta scompiglio in area giallorossa, Barba sfiora di testa mandando fuori tempo Hakimi.18:20

19' Retropassaggio rischioso di Schiattarella, Montipo in scivolata arriva prima di Sanchez.18:21

21' Vidal d'esterno in area per Sanchez, ottimo timing in uscita di Montipo.18:27

23' Azione prolungata dei nerazzurri, Hakimi sbaglia un facile controllo, palla sul fondo.18:27

25' GOL! Benevento-INTER 0-2! Rete di Gagliardini. Traversone di Hakimi, sponda di Young, sinistro violento di Gagliardini che non lascia scampo a Montipo.



27' Ancora Hakimi imprendibile sulla destra, Young sul secondo palo calcia alto di sinistro.18:28

28' Vidal riceve da Sanchez, destro oltre il montante.18:29

28' GOL! Benevento-INTER 0-3! Doppietta di Lukaku. Rinvio sbagliato di Montipo, Gagliardini serve al centro Lukaku che di sinistro non sbaglia.



29' PILLOLA STATISTICA: L'Inter non segnava tre gol nella prima mezzora di una partita di Serie A da marzo 2017 contro l'Atalanta.18:37

30' Sensi dal limite, destro debole e centrale, Montipo senza problemi.18:32

32' Dabo cerca il taglio in area di Insigne, suggerimento troppo profondo.18:34

34' GOL! BENEVENTO-Inter 1-3! Rete di Caprari. Gagliardini perde palla davanti alla propria area, Handanovic coi piedi serve Caprari che ringrazia e lo infila di destro.



36' Problemi muscolari per Barba, gioco fermo per qualche istante.18:38

37' SOSTITUZIONE BENEVENTO. Barba non ce la fa a continuare, Inzaghi inserisce Letizia.18:39

38' Montipo si scontra con Maggio, Lukaku viene fermato a porta sguarnita, proteste dei nerazzurri.18:40

40' Punizione di Insigne, spizzata di Caldirola, palla ampiamente a lato.18:42

42' GOL! Benevento-INTER 1-4! Rete di Hakimi. Cross rasoterra di Young, Lukaku manca la deviazione, Hakimi prende il tempo a Letizia e deposita in gol.



44' Letizia spinge sulla sinistra, Hakimi non lo fa passare.18:46

45' OCCASIONE INTER! Ripartenza di Sanchez, Gagliardini centra dalla sinistra, Vidal in tuffo non trova lo specchio per un soffio.18:47

45' Due minuti di recupero.18:47

45'+2' FINE PRIMO TEMPO. Benevento-Inter 1-4, nerazzurri a valanga.18:50

La squadra di Conte dilaga nella prima frazione: in gol già dopo 28 secondi con Lukaku (autore di una doppietta), a segno anche Gagliardini e Hakimi, protagonista assoluto sulla fascia destra. I giallorossi provano a giocare ma la differenza qualitativa è notevole, Caprari accorcia le distanze su un grave errore di Handanovic.18:51

Inzaghi deve registrare la fase difensiva, nei duelli individuali i sanniti escono sempre sconfitti; Conte può dirsi soddisfatto della prestazione, deve evitare leggerezze e cali di concentrazione.18:54

46' SOSTITUZIONE BENEVENTO. Foulon prende il posto di Maggio.19:05

46' SOSTITUZIONE BENEVENTO. Inzaghi passa al 3-5-2: fuori Insigne, dentro Tuia.19:06

46' COMINCIA LA RIPRESA. Benevento-Inter 1-4, manovra dei giallorossi.19:06

47' Cross di Hakimi, Montipo in uscita alta travolge Sensi, fallo del nerazzurro.19:08

49' PALO BENEVENTO! Bello scambio tra Caprari e Moncini che entra in area e incrocia il destro, il legno salva Handanovic.19:10

52' SOSTITUZIONE INTER. Vidal esce zoppicando, spazio a Barella.19:12

52' Tentativo velleitario di Glik, nessun problema per Handanovic.19:13

53' Lancio per Moncini, Handanovic esce dalla propria area per anticiparlo.19:13

55' Letizia arriva sul fondo, cross deviato in angolo da Young.19:15

57' I nerazzurri provano a rallentare il ritmo, i giallorossi continuano a premere.19:18

59' Lancio per Ionita, Kolarov è ben posizionato.19:19

61' Foulon dalla sinistra, de Vrij spazza.19:21

63' SOSTITUZIONE BENEVENTO. Moncini lascia il campo a favore di Lapadula.19:24

64' OCCASIONE BENEVENTO! Caprari serve la sovrapposizione di Letizia, destro potente, Handanovic respinge, Lapadula manca il tap-in.19:25

65' SOSTITUZIONE INTER. Staffetta in attacco tra Lukaku e Lautaro.19:25

65' SOSTITUZIONE INTER. Finisce la gara di Young, spezzone per Perisic.19:26

65' SOSTITUZIONE INTER. Conte opera tre cambi in simultanea: Brozovic per Sensi.19:27