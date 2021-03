LIVE PARMA - INTER 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ennio Tardini

Città: Parma

Capienza: 22885 spettatori19:47

Benvenuti allo Stadio Tardini di Parma per il posticipo della sesta giornata di ritorno di Serie A: i padroni di casa guidati da Roberto D'Aversa ospitano l'Inter di Antonio Conte.19:47

Ghiotta occasione per i nerazzurri che possono allungare a +6 sul Milan, con anche lo scontro diretto a proprio favore. I ragazzi di Antonio Conte sono in grandissima condizione con 5 vittorie consecutive in campionato e con solamente un gol subito durante questo filotto. 19:25

Rientrano inoltre tra i convocati Hakimi, dopo aver scontato un turno di squalifica, e Sensi, dopo l'ennesimo stop muscolare.19:25

Ecco l'11 titolare dell'Inter (3-5-2): Handanovic - Skriniar, de Vrij, Bastoni - Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic - Sanchez, Lukaku.19:46

Il Parma affronta invece questo match con la consapevolezza di dover dare una svolta alla propria stagione per non rischiare di retrocedere in Serie B. Il Cagliari, attualmente quart'ultimo, si trova a 6 punti di distanza.19:48

Roberto D'Aversa potrà di nuovo contare su Bani, Brugman, Inglese e Pellè, alla prima convocazione dal rientro dalla Cina. Niente da fare invece per Conti, Cornelius, Gervinho, Sprocati, Nicolussi Caviglia e Zirkzee.19:47

Il Parma scenderà in campo così (4-3-1-2): Sepe - Osorio, Bani, Valenti, Gagliolo - Hernani, Brugman, Kurtic - Kucka - Karamoh, Man.20:51

La gara sarà diretta dall'arbitro Pasqua. Assistenti Giallatini e Cecconi. Il Quarto Uomo sarà Abbattista. VAR Doveri, AVAR Bindoni.19:26

1' INIZIA Parma-Inter. Palla agli ospiti.20:46

1' Troppo lungo il cross di Perisic per Lukaku. Subito all'attacco l'Inter. 20:47

2' SI SALVA IL PARMA! Hakimi, dopo aver ricevuto un pallone filtrante da Lukaku, arriva fino a dentro l'area di rigore prima di cercare un compagno al centro: Sepe in tuffo intuisce l'idea dell'ex Borussia Dortmund sventando il pericolo. 20:49

6' Gran intervento di de Vrij a murare un tiro di Kucka su uno schema da calcio d'angolo. 20:52