Grazie per aver seguito con noi la diretta testuale di Inter-Salernitana 5-0 e arrivederci ai prossimi impegni con la Serie A TIM 2021/22.22:37

Dominio assoluto dell’Inter, in una vittoria netta per 5-0 in cui gli attaccanti la fanno da padroni, con Lautaro che segna una tripletta e Dzeko una doppietta. Dopo un digiuno da gol durato più di 400 minuti in campionato, l’Inter torna a segnare e lo fa alla grande, mettendo a segno cinque reti e conquistando una vittoria pesante, che riporta i nerazzurri momentaneamente in testa alla classifica. La Salernitana incassa un sconfitta bruciante, da cui dovrà subito riprendersi per continuare a seguire una salvezza che si fa sempre più complicata.22:37

90'+1' Finisce la partita! L'Inter vince con un perentorio 5-0.22:36

90' Ultime battute del match, con la Salernitana che gestisce gli ultimi fraseggi della gara.22:35

88' Ennesima occasione per l'Inter, questa volta per Dumfries che incrocia col destro dall'interno dell'area, da posizione defilata, ma la palla finisce fuori, deviata.22:33

85' Altra sostituzione nei granata: fuori Grigoris Kastanos e dentro Matteo Ruggeri.22:29

82' Vicino addirittura al poker personale Lautaro, che si ritrova una palla sul sinistro a seguito di un rimpallo ma da pochi metri non riesce a battere ancora Sepe, in quanto ostacolato dalla difesa avversaria.22:27

80' Ci prova Djuric con un bel colpo di testa, su cui però si tuffa Handanovic che si distende sul fianco destro e respinge senza troppi affanni.22:25

77' Partita che ormai ha un finale più che scritto, con la Salernitana che cerca adesso solo di limitare i danni.22:22

76' Esce anche Edin Džeko nell’Inter per Joaquín Correa.22:20

75' Cambio anche nell’Inter, con Marcelo Brozović che esce per Roberto Gagliardini.22:19

74' Doppio cambio nella Salernitana: escono Éderson e Mazzocchi ed entrano Radovanović e Obi.22:30

69' GOL DELL'INTER! Rete di Edin Džeko! Arriva anche la doppietta per il Bosniaco, che in contropiede attacca l’area di rigore per vie centrali e viene premiato dalla destra da Dumfries, che mette al centro un pallone che Dzeko deve solo spingere in rete, a pochi passi da Sepe.



Guarda la scheda del giocatore Edin Dzeko22:17

68' Adesso gioca in totale scioltezza l'Inter, con Gosens che crea un'altra occasione dalla sinistra, ma il suo traversone questa volta è impreciso.22:13

64' GOL DELL'INTER! Rete di Edin Džeko! Appena entrato Gosens mette un cross rasoterra al centro dalla sinistra, che raggiunge Dzeko bravo a girare di prima col sinistro sotto misura. Sepe battuto per la quarta volta.



Guarda la scheda del giocatore Edin Dzeko22:11

62' Infine Stefan de Vrij lascia spazio a Andrea Ranocchia.22:08

62' Poi esce Matteo Darmian per Robin Gosens.22:08

62' Triplo cambio nell'Inter: fuori Hakan Çalhanoğlu per Arturo Vidal.22:08

62' Inter adesso in totale controllo della gara, forte del triplice vantaggio acquisito.22:06

60' Esce anche Simone Verdi che lascia il posto a Nadir Zortea.22:06

60' Sostituzione nella Salernitana: fuori Lys Mousset, dentro Diego Perotti.22:05

56' GOL DELL'INTER! Tripletta di Lautaro Martínez! A segno per la terza volta l’argentino, questa volta attaccando il primo palo e girando di prima intenzione un cross basso dalla destra di Dzeko, battendo centralmente Sepe.



Guarda la scheda del giocatore Lautaro Martínez22:03

56' L'Inter gestisce il possesso, la Salernitana cerca di ripartire.22:00

52' La Salernitana costruisce un'azione con una triangolazione Mousset-Djuric, con il secondo che va al tiro appena entrato in area ma viene murato dalla difesa dell'Inter.21:57

50' Dinamica opposta di quella vista diverse volte nel primo tempo, con Lautaro che imbuca in campo aperto per Barella, che sulla corsa viene però recuperato e chiuso da Fazio.21:55

48' Attacca subito l'Inter, questa volta con Dumfries dalla corsia di destra.21:53

47' Riprende il match! Primo giropalla della Salernitana.21:52

L'Inter ha messo una serie ipoteca sulla vittoria della gara, con la Salernitana che tenterà di riaprire la partita nella ripresa.21:38

Primo tempo ricco di occasioni, soprattutto nelle file dell'Inter, dove è spiccata l'intesa sopraffina tra Barella e Lautaro, con il primo che ha confezionato due assist e il secondo che ha spinto in rete entrambe le reti nerazzurre. Al di là dei gol, l'argentino ha cercato la via della porta in diverse altre occasioni, risultando il più pericoloso della prima frazione. La Salernitana dopo essere partita con coraggio e aver sprecato una chance ghiotta con Verdi, ha poi abbassato il ritmo dopo le due reti subite.21:38

45'+1' Finisce il primo tempo. Inter avanti sul 2-0.21:33

45'+1' Viene concesso un minuto di recupero.21:33

45' Cartellino giallo a Stefan de Vrij per un duro scontro di gioco con Djuric.21:32

44' Gara adesso in totale controllo dell'Inter, che muove il pallone con sicurezza.21:31

40' GOL DELL'INTER! Rete di Lautaro Martínez! Sull'ennesimo passaggio geniale di Barella, che dalle retrovie imbecca ancora Lautaro con un filtrante rasoterra, l’argentino stoppa dal limite dell’area, salta un uomo e questa volta col sinistro infila Sepe, nell’angolo in basso a sinistra.



Guarda la scheda del giocatore Lautaro Martínez21:30

37' Primo tempo senza esclusione di colpi, con in ultimo Kastanos che stende Bastoni sulla trequarti granata, da posizione decentrata.21:25

36' Ennesima occasione sui piedi di Lautaro, che stoppa con maestria un cross basso dalla sinistra di Darmian, salta un giocatore ma la sua conclusione viene deviata da Fazio.21:24

34' Sulla ribattuta del calcio piazzato, Ranieri guadagna un altro fallo, sempre da posizione defilata, sgambettato da Lautaro.21:21

32' Kastanos guadagna una buona punizione sulla trequarti, sul cui punto di battuta si dirige Verdi.21:50

30' OCCASIONE INTER! Dopo una grande cavalcata Darmian mette un cross radente al centro dell'area, su cui Ranieri si avventa in scivolata, mettendo in angolo e anticipando in extremis Dumfries, pronto ad insaccare.21:19

28' Ottima chiusura di Darmian, che chiude in scivolata su Mousset che fuggiva in campo aperto verso la porta.21:16

25' Subito un'altra occasione per Lautaro, sempre su suggerimento di Barella, che questa volta da destra trova ancora il suo numero 10 con un passaggio rasoterra, ma l'argentino sbuccia col destro e non riesce a concludere.21:13

22' GOL DELL'INTER! Rete di Lautaro Martínez! Su un altro filtrante preciso di Barella, Lautaro raccoglie e questa volta ci prova col destro e batte da pochi passi Sepe incrociando la conclusione sul palo lontano.



Guarda la scheda del giocatore Lautaro Martínez21:48

19' TRAVERSA DELL'INTER! Grande imbucata di Barella che da centrocampo serve un pallone alto per Lautaro che tira di controbalzo e colpisce in pieno la traversa!21:07

18' La Salernitana sviluppa la trama di gioco soprattutto a destra con Kastanos, che sta creando qualche problema alla difesa avversaria.21:06

16' Bella diagonale di Ranieri, che chiude in ripiegamento difensivo su Dzeko che correva in campo aperto verso la porta avversaria.21:03

14' Gara molto vivace, con le squadre che giocano a viso aperto.21:01

13' L'Inter sta spingendo molto sulla corsia sinistra, con Darmian andato al cross già in tre occasioni.21:01

12' Già estratto un altro cartellino giallo, questa volta a indirizzo di Lys Mousset per un intervento in ritardo su Darmian.21:00

10' Buona occasione capitata sulla testa di Lautaro Martinez, che gira da centro area il cross arrivato dalla sinistra da Darmian, ma il suo tiro è centrale e bloccato da Sepe.20:58

9' Giropalla della Salernitana, che sembra aver approcciato la sfida di San Siro senza timore.20:56

7' Cartellino giallo a Matteo Darmian per un intervento ruvido su Kastanos, sulla trequarti difensiva dell'Inter.20:55

7' Adesso è la Salernitana ad attaccare, trovando prima la conclusione con Ederson e poi un fallo sulla trequarti con Kastanos.20:54

4' OCCASIONE SALERNITANA! Djuric ammaestra una palla in area di rigore e serve l'accorrente Verdi che da ottima posizione, all'altezza del dischetto, spara alto sulla traversa col piattone sinistro.20:52

2' Subito all'attacco l'Inter, con Dzeko che mette un gran cross dalla sinistra sul palo lontano, su cui si avventa Dumfries che fa sponda di testa ma nessun compagno di squadra riesce a concludere a rete.20:52

Partita iniziata! Primo possesso affidato all'Inter20:48

Tutto pronto a San Siro, con le squadre che fanno il loro ingresso in campo. Sarà Livio Marinelli a dirigere l’incontro.20:41

Davide Nicola conferma quasi in blocco l’undici iniziale sceso in campo contro il Bologna nella passata giornata, fatta eccezione per Ribéry che lascia Il posto a Mousset.20:29

Due variazioni nell’Inter rispetto alla formazione titolare che ha pareggiato contro il Genoa nell'ultimo turno, con Škriniar al posto di D’Ambrosio e Darmian che rileva Perisic.20:27

La Salernitana si presenta con un 4-2-3-1, formato da: Sepe - Ranieri, Fazio, Drăgușin, Mazzocchi - Éderson, Coulibaly - Verdi, Kastanos, Mousset - Đurić.20:25

L’Inter si schiera con il suo consueto 3-5-2, composto da: Handanovič - Bastoni, de Vrij, Škriniar - Darmian, Çalhanoğlu, Brozović, Barella, Dumfries - Lautaro Martínez, Džeko.20:22

Dall’altro lato c’è una Salernitana bisognosa di punti in ottica salvezza, che arriva al Meazza da ultima della classe. I granata vengono da quattro pareggi consecutivi in Serie A, di cui due dall’arrivo di Davide Nicola e stasera sperano di uscire illesi dalla complicata trasferta di San Siro.20:20

L’Inter è a caccia di una vittoria per alimentare la sua corsa verso il tricolore. Dopo quattro partite di fila senza trovare il successo, i nerazzurri puntano a conquistare tre punti preziosi stasera a San Siro, che li porterebbero di nuovo in testa alla classifica, nell’attesa dell’esito della sfida di domenica sera tra Napoli e Milan, al momento entrambe a +2 sull’Inter.20:19

Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Inter-Salernitana, anticipo della 28ª giornata della Serie A TIM 2021/22.20:19