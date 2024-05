Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:42

90'+5' Fine partita: ROMA - JUVENTUS 1-1.22:39

90'+4' ABRAHAM! L'attaccante inglese viene servito in area, controllo e conclusione di potenza ma Szczesny gli nega la gioia.22:38

90'+3' Roma in possesso del pallone, prova ad impostare le ultime iniziative.22:37

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.22:34

88' KEAN! Sfiora il gol la Juventus con un colpo di testa sotto misura si Kean, Svilar con un gran riflesso riesce a deviarla in angolo.22:31

85' Nella Juventus entra Alcaraz per Cambiaso.22:29

84' Cartellino giallo per Abraham, pestone ai danni di Danilo.22:28

79' SVILAR! Locatelli di controbalzo colpisce il pallone al limite dell'area, la palla prende uno strano giro ma Svilar in tuffo la tocca e la manda in angolo.22:24

78' Nella Roma entra Bove per Pellegrini.22:22

76' Milik prende il posto di Vlahovic.22:20

76' Due cambi nella Juventus, entra Kean per Chiesa.22:19

75' Momento di forcing giallorosso, la Juventus sembra in difficoltà.22:19

71' Cartellino giallo per Rabiot, entrata da dietro su Kristensen.22:15

69' ROMA VICINA AL GOL! Mischia in area a seguito di un calcio d'angolo, Kristensen prova a coordinarci, ma Danilo è reattivo e di testa manda in angolo.22:14

68' Azmoun prende il posto di Baldanzi.22:12

68' Due cambi nella Roma, entra Abraham per Lukaku.22:12

67' PELLEGRINI! Gran giocata di Baldanzi che si libera e dal fondo serve al centro Pallegrini, conclusione di prima, Bremer la intercetta e manda in angolo.22:12

66' Danilo serve Gatti al limite, conclusione di potenza del centrale. Palla alta sopra la traversa.22:10

64' Recupero di Mckennie e conclusione da fuori area di Rabiot, Svilar smanaccia a lato.22:08

62' Chiesa riceve palla e prova a mettersi in proprio, l'esterno si accentra e calcia di potenza. Svilar è attento.22:06

61' Sostituzione nella Juventus, esce proprio Weah per Kostic.22:04

58' Contatto tra Weah e Paredes in mezzo al campo, la Roma chiede il secondo giallo, Colombo lascia proseguire.22:03

57' Calcio d'angolo di Paredes, Ndicka prova a colpire di testa, palla a lato.22:01

55' Vivace anche questo avvio di ripresa, la Roma sta ora provando a riportarsi in avanti.21:59

50' Ci prova Cambiaso dai 25 metri ma non trova la porta.21:54

47' PALO DI CHIESA! Gran giocata di Chiesa che con una finta lascia sul posto Kristensen, entra in area e prova la conclusione angolata ma compisce il legno.21:51

46' Inizia il secondo tempo di ROMA - JUVENTUS.21:49

46' Cambio nella Roma, entra Zalewski per Dybala.21:48

Bella partita e primo tempo molto intenso, parte forte la Roma che trova il vantaggio con Lukaku dopo un quarto d'ora. La Juventus cresce alla distanza con un inspirato Chiesa e proprio dal suo piede parte l'assist per il pareggio di Bremer. Nel finale si fanno vedere nuovamente i padroni di casa, senza però trovare il guizzo per tornare in vantaggio.21:31

45' Fine primo tempo: ROMA - JUVENTUS 1-1.21:31

45' Altra punizione per la Roma dal limite, ci prova nuovamente Dybala ma la palla si spegne alta sopra la traversa.21:30

42' Botta di Paredes dalla distanza. Conclusione alta.21:27

40' Cross morbido in mezzo di Mckennie, Locatelli colpisce di testa in contro tempo. Palla alta sopra la traversa21:27

38' Punizione dal limite per la Roma, ci prova Dybala, palla non di molto alta sopra la traversa.21:23

35' Partita che fino ad ora va a folate, partita meglio la Roma è ora la Juventus a premere.21:22

31' GOL! Roma - JUVENTUS 1-1! Rete di Bremer. Chiesa scodella un cross dalla destra, Bremer prende il tempo a tutti, stacca di testa in maniera perfetta e beffa Svilar insaccando alla sua destra.21:18

27' Lukaku difende un pallone e serve Pellegrini, l'azzurro arriva al limite e prova il tiro a giro. Palla deviata in angolo.21:13

23' Palla verticale di Gatti per Weah, Ndicka parte con un attimo di ritardo ma poi controlla e spazza a lato.21:08

19' Cross di Ndicka dalla fascia, Lukaku colpisce di testa. Palla alla sinistra di Szczesny.21:05

18' Partita sbloccata e Roma che continua a spingere.21:04

15' GOL! ROMA - Juventus 1-0! Rete di Lukaku. Scatto di Baldanzi sulla destra e pallone servito al centro, Dybala gestisce la sfera in area e serve Cristante, il centrocampista calcia di prima ma trova il muro di Gatti che però serve involontariamente Lukaku. Sotto porta l'attaccante, stoppa e calcia a rete.



13' Ancora Roma pericolosa, altro cross di Angelino, Lukaku ci prova di testa. Palla alta sopra la traversa.20:58

11' TRAVERSA DI KRISTENSEN! Cross sul secondo palo di Angelino, Kristensen tutto solo colpisce di testa con la palla che finisce sul montante per poi terminare fuori.20:57

7' VLAHOVIC! Chiesa sguscia tra due avversari e serve Vlahovic in area, il serbo cerca l'angolo ma calcia a lato.20:52

4' Cartellino giallo per Weah, entrata in ritardo su Svilar.20:50

3' Gran conclusione di Chiesa dalla distanza, il suo tiro con il destro finisce di poco alto.20:48

2' Partite forte entrambe le squadre, subito un gran ritmo.20:47

1' FISCHIO D’INIZIO DI ROMA - JUVENTUS. Arbitra Colombo.20:45

C'è Baldanzi nel tridente della Roma dall'inizio, riposa El Shaarawy, con lui in attacco Dybala e Lukaku. In difesa a destra Kristensen e a sinistra Angelino, coppia centrale formata da Llorente e Ndicka. Nella Juventus tandem Vlahovic, Chiesa in avanti. Sorpresa Weah confermato sulla fascia destra, mentre a sinistra gioca Cambiaso. Dietro non si cambia col il trio composto da Gatti, Bremer e Danilo.20:10

Formazione JUVENTUS (3-5-2): Szczesny - Gatti, Bremer, Danilo - Weah, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso - Vlahovic, Chiesa. A disposizione: De Sciglio, Rugani, Djalo, Alcarez, Kostic, Nicolussi Caviglia, Miretti, Milik, Kean, Iling Junior, Pinsoglio, Perin.20:04

Formazione ROMA (4-3-3): Svilar - Kristensen, Llorente, Ndicka, Angelino - Cristante, Paredes, Pellegrini - Baldanzi, Lukaku, Dybala. A disposizione: Smalling, Spinazzola, Huijsen, Celik, Karsdorp, Mancini, Aouar, Zalewski, Bove, Renato Sanches, El Shaarawy, Costa Azmoun, Abraham, Rui Patricio.20:01

Impegnata su più fronti, la Roma viene dalle fatiche di giovedì sera, dove è stata sconfitta per 2-0 in casa nella semifinale di andata di Europa League, contro i neo campioni di Germania, il Bayer Leverkusen. La Juventus ha anch'essa un impegno importante all'orizzonte, la finale di Coppa Italia, sempre qua all'Olimpico, contro l'Atalanta il 15 maggio.17:36

Sfida decisiva nella corsa per andare in Champions League, all'Olimpico si incrociano Roma e Juventus. I giallorossi, ora quinti, in caso di vittoria possono avvicinarsi a sole tre lunghezze dalla Juventus, ora terza. I bianconeri in caso riuscissero a porrtare a casa i tre punti sarebbero qualificati.17:33