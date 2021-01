LIVE LAZIO - FIORENTINA 1-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori14:02

Allo stadio Olimpico tutto pronto per Lazio-Fiorentina, sedicesima giornata di Serie A.14:02

I biancocelesti, ancora alla ricerca di una continuità di risultati e reduci dal pareggio contro il Genoa, ospitano i viola, in striscia positiva da quattro gare di campionato.14:03

Ecco le formazioni. Lazio con il 3-5-2: Strakosha - Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi - Lazzari, Milenkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic - Caicedo, Immobile. A disp.: Reina, Furlanetto, Cataldi, Radu, Anderson, Franco, Patric, Armini, Pereira, Parolo, Akpa-Akpro, Muriqi.14:11

3-5-2 anche per la Fiorentina: Dragowski - Quarta, Pezzella, Igor - Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi - Ribery, Vlahovic. A disp.: Terracciano, Milenkovic, Caceres, Barreca, Borja Valero, Pulgar, Duncan, Pol Lirola, Eysseric, Callejon, Krastev, Kouame.14:13

Inzaghi cambia trequarti della difesa, incluso il portiere: Strakosha torna tra i pali. Chance in regia per Escalante, confermati Luis Alberto e Milinkovic-Savic ai fianchi.14:09

Prandelli apporta tre modifiche allo schieramento iniziale: Quarta in difesa, Bonaventura mezzala con Amrabat centromediano, Biraghi sulla fascia al posto di Caceres. Continuità per il tandem Ribery-Vlahovic.14:09

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Abisso.14:55

1' INIZIA Lazio-Fiorentina, palla ai viola.15:00

3' Vlahovic si defila e crossa dal fondo, Hoedt allontana di testa.15:03

4' Castrovilli scambia con Ribery, il suo tiro si trasforma in assist per Vlahovic che, triplicato, non riesce a girarsi.15:04

5' GOL! LAZIO-Fiorentina 1-0! Rete di Caicedo. Acerbi scende sulla fascia, sponda di Milinkovic-Savic, destro al volo di Caicedo che non lascia scampo a Dragowski.



7' PILLOLA STATISTICA: Felipe Caicedo ha segnato cinque gol in questo campionato, quattro di questi sono arrivati all'Olimpico.15:10

8' PALO LAZIO! Traversone di Luiz Felipe, Dragowski esce a vuoto, Marusic di testa scheggia il legno esterno.15:09

10' Caicedo apre per Lazzari, destro ribattuto da Igor.15:10

12' Bonaventura recupera palla sulla trequarti ma sbaglia la rifinitura per Ribery.15:13

13' Milinkovic-Savic dai 25 metri, destro oltre il montante.15:13

15' Milinkovic-Savic nel corridoio per Immobile, Pezzella si frappone.15:15

16' Giocata nello stretto di Ribery, fermato al limite da Hoedt.15:16

17' Venuti centra dalla destra, Hoedt concede il primo angolo della gara.15:17

19' Ritmi non particolarmente brillanti, i viola provano ad alzare il baricentro.15:20

21' Cross di Biraghi, scorpione di Castrovilli, spettacolare ma senza forza, Strakosha raccoglie la sfera.15:22

22' Traversone di Acerbi, Igor anticipa Lazzari in angolo.15:23

23' Problemi alla spalla per Dragowski, gioco fermo.15:24

25' Il portiere viola si rialza, si riprende a giocare.15:26

26' GOL ANNULLATO LAZIO! Luis Alberto in verticale per Immobile, anticipato Dragowski ma il bomber biancoceleste è in offside.15:27

28' OCCASIONE FIORENTINA! Percussione di Vlahovic, sinistro violento, Strakosha protegge il primo palo.15:28

30' Dragowski manca la presa alta ma riesce a smanacciare prima dell'arrivo di Acerbi.15:32

31' Caicedo di tacco per Marusic, sinistro neutralizzato da Quarta.15:31

32' Break di Luis Alberto, suggerimento troppo profondo per Caicedo.15:32

33' Fallo di Quarta su Luis Alberto, punizione dal limite per i biancocelesti.15:34

34' Batte Milinkovic-Savic, direttamente sulla barriera.15:35

36' Ribery a terra, gioco interrotto, entrano i sanitari.15:38

38' SOSTITUZIONE FIORENTINA. Ribery non ce la fa a continuare, entra Eysseric.15:38

40' Biancocelesti in gestione, i viola faticano a costruire.15:41

41' Vlahovic cade in area sulla pressione di Luiz Felipe, Abisso fa proseguire.15:43

42' Venuti arriva sul fondo, Acerbi concede il corner.15:43

43' AMMONITO Luiz Felipe, brutto intervento su Castrovilli.15:43

45' AMMONITO Escalante, fallo su Bonaventura.15:46

45' Due minuti di recupero.15:46

45'+1' Punizione di Biraghi, Milinkovic-Savic prolunga in angolo.15:47

45'+2' Da corner, colpo di testa di Pezzella, Lazzari salva nuovamente in angolo.15:47

45'+2' FINE PRIMO TEMPO. Lazio-Fiorentina 1-0, sblocca Caicedo.15:48