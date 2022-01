LIVE JUVENTUS - NAPOLI 1-1 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Allianz Stadium

Città: Torino

Capienza: 41507 spettatori20:11

Tutto pronto all'Allianz Stadium per la sfida Juventus-Napoli, gara valida per la 20ª giornata di Serie A TIM.20:11

Vigilia caotica del match, vista la problematica Covid che sta coinvolgendo tutto il Paese e il calcio italiano. Il Napoli è regolarmente partito e sarà presente per la sfida, così come i bianconeri. Assente Spalletti, risultato positivo, mentre ci sarà Allegri.20:13

FORMAZIONI UFFICIALI. 4-3-3 per la Juventus: Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Bernardeschi. A disposizione: Perin, De Sciglio, Bentancur, Kulusevski, Arthur, Dybala, Kean, Senko.20:15

FORMAZIONI UFFICIALI. 4-2-3-1 per il Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. A disposizione: Marfella, Costanzo, Spedalieri, Zanoli, Vergara, Elmas, Petagna, Idasiak.20:16

Allegri schiera subito Chiesa che è rientrato dall'infortunio, l'esterno ex Fiorentina agirà sulla sinistra, mentre sulla fascia opposta Bernardeschi, con Morata unica punta. In difesa Rugani affiancherà de Ligt.20:17

Situazione delicata in casa Napoli, viste le assenze per infortunio e Covid. Spalletti è rimasto in Campania, ma le sue scelte sono obbligate: perno dell'attacco Mertens. In difesa Juan Jesus e Rrahmani, mentre a sinistra il titolare sarà Ghoulam.20:19

Inizia il primo tempo di JUVENTUS-NAPOLI. Dirige la sfida l'arbitro Simone Sozza della sezione AIA di Seregno.20:49

3' Partenza sprint dei padroni di casa che cercano subito di attaccare per cercare il vantaggio.20:51

6' Juan Jesus controlla male in area di rigore subendo la pressione di Morata che stava per prender palla e trovarsi solo davanti a Ospina.20:52

9' Scontro Zielinski-Rugani, con il giocatore del Napoli che rimane a terra dopo un pestone. Il centrocampista polacco si rialza senza problemi.20:54

10' La Juve prova a rendersi ancora pericolosa con Chiesa che recupera palla e serve sulla sinistra Rabiot che si allarga e conclude di mancino, senza trovare la porta.20:56

11' Squillo del Napoli con Insigne che tenta una conclusione dalla lunga distanza, ma il tiro finisce abbondantemente alto.20:57

12' OCCASIONE JUVENTUS! Chiesa si libera a destra, l'esterno bianconero prova la conclusione bassa, interviene Ospina che blocca.20:57

15' Risponde il Napoli con Insigne che servito al centro prova il tiro da fuori area, conclusione che finisce molto alta.21:01

16' Chiesa recupera palla e si invola sulla sinistra dove supera un avversario e poi incrocia sul primo palo, la conclusione dell'esterno bianconero finisce di poco fuori. Partita dai ritmi altissimi.21:02

20' Fase di studio da parte delle due squadre che ora hanno rallentato la propria manovra offensiva, ma sono pronte alle ripartenze.21:08

23' GOL! Juventus-NAPOLI 0-1! Rete di Dries Mertens. Lancio in area per Politano che è bravo a controllare e appoggiare dietro per Mertens che elude la difesa bianconera con un tiro di collo pieno e batte anche Szczesny.



Guarda la scheda del giocatore Dries Mertens21:09

26' OCCASIONE JUVENTUS! Bernardeschi serve in profondità Chiesa che va al tiro diretto, con conclusione deviata in corner. 21:12

28' OCCASIONE JUVENTUS! Cambio di gioco dei bianconeri per Cuadrado che effettua un ottimo controllo, poi il colombiano punta un avversario e va al tiro che si spegne sul fondo.21:14

32' Ora è il Napoli a tenere il possesso palla per proporre gioco, mentre la Juventus va in pressione per cercare la ripartenza.21:17

34' Iniziativa di Alex Sandro che largo a sinistra tenta il cross con il mancino, ma Ospina anticipa tutti facendo suo il pallone.21:20

38' OCCASIONE NAPOLI! Insigne si muove bene e serve, al limite dell'area, Zielinski che si coordina e con il destro va in porta trovando una gran risposta di Szczesny che in tuffo mette in corner.21:23

41' Bernardeschi manovra palla e scappa in avanti per tirare da posizione defilata sulla sinistra: conclusione che esce fuori con Ospina che controlla.21:26

42' Punizione dalla distanza di Cuadrado che si infrange su un difensore del Napoli, sul rimpallo arriva McKennie di sinistro, ma il suo tiro viene respinto in corner.21:28

44' AMMONITO Alex Sandro! Fallo da dietro, al limite dell'area, su Demme.21:30

45' OCCASIONE NAPOLI! Punizione di Mertens: l'attaccante azzurro tira di destro a giro sopra la barriera, ma la sua conclusione esce fuori.21:31

45' L'arbitro Sozza concede 1 minuto di recupero, prima dell'intervallo.21:31

45'+2' Fine primo tempo di JUVENTUS-NAPOLI 0-1. Gli azzurri in vantaggio all'Allianz Stadium.21:32

Dopo una partenza sprint, la Juventus ha abbassato il ritmo e subito il gol del vantaggio del Napoli. Al 23' è bravissimo Politano a controllare un pallone in area di rigore e aspettare lo scarico di Mertens che batte Szczesny con un diagonale perfetto. La squadra di Allegri prova a rispondere subito: prima con un tiro di Chiesa deviato in corner, poi con Cuadrado che da buona posizione spedisce fuori. Al 38' Insigne trova lo spazio giusto per servire Zielinski che dal limite dell'area calcia diretto in porta, ma trova un'ottima risposta di Szczesny. Allo scadere ancora Napoli pericoloso con una punizione di Mertens che finisce di poco fuori.21:35

Allegri può ritenersi soddisfatto della prestazione della sua squadra, ma non del risultato. La Juventus, dopo aver subito il gol, ha attaccato con poca lucidità concedendo molti spazi al Napoli che ha provato a raddoppiare. Nel secondo tempo i bianconeri potranno contare anche su Dybala presente in panchina.21:41

La squadra di Spalletti (con oggi Domenichini in panchina) nonostante le defezioni tra i titolari conduce per 1-0 all'Allianz Stadium mostrando un'ottima prestazione. Soprattutto dopo il gol del vantaggio, gli azzurri hanno gestito bene la gara. Qualche problemino fisico per Mertens, in panchina Petagna pronto a subentrare.21:40

45' Inizia il secondo tempo di JUVENTUS-NAPOLI. Primo pallone giocato dagli ospiti.21:47

47' PILLOLA STATISTICA - Dall'inizio di novembre, Dries Mertens ha segnato sei reti in Serie A, almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore del Napoli in campionato.21:49

49' OCCASIONE JUVENTUS! Morata scambia con Chiesa che restituisce il pallone all'attaccante spagnolo per il tiro che finisce abbondantemente fuori.21:51

53' PILLOLA STATISTICA - Il Napoli è la seconda squadra a effettuare più di 10 tiri allo Stadium contro la Juventus in un primo tempo di Serie A, dopo la Lazio nell'agosto 2013. 21:59

54' GOL! JUVENTUS-Napoli 1-0! Rete di Federico Chiesa. Cross dalla destra di McKennie per Morata che viene anticipato, ma sulla respinta arriva Chiesa che con il mancino sigla il pareggio bianconero.



Guarda la scheda del giocatore Federico Chiesa21:56

59' Insigne prova ancora un tiro dalla distanza: il capitano del Napoli è bravo ad allargarsi per liberare il destro, ma la conclusione finisce molto alta.22:01

60' OCCASIONE NAPOLI! Mertens recupera palla sulla sinistra, poi si accentra e tenta il tiro di collo sul primo palo, con Szczesny che blocca distendendosi.22:03

61' OCCASIONE JUVENTUS! Ancora Chiesa pericoloso con un tiro potente dalla distanza, ma Ospina è attento e respinge lontano. Poi McKennie raccoglie e spedisce fuori con un tiro da fuori area.22:04

64' OCCASIONE NAPOLI! Mertens vince un rimpallo e in area, defilato a sinistra prova il tiro in diagonale, ma Szczesny copre lo specchio e respinge il tiro dell'attaccante del Napoli.22:06

66' Esce Bernardeschi, entra Dybala. Prima sostituzione per la Juventus.22:07

66' Esce Rabiot, entra Bentancur. Seconda sostituzione per la Juventus.22:08

67' OCCASIONE JUVENTUS! Subito Dybala pericoloso, l'attaccante argentino prende palla a Lobotka e tenta il tiro dalla distanza, ma Ospina para in due tempi in tuffo.22:10

70' Il Napoli fa possesso palla e cerca gli spazi giusti per tentare di far male, ma la Juventus si chiude bene ed è pericolosa in ripartenza.22:13

73' Gli azzurri provano ancora ad essere pericolosi, ma non riescono a concretizzare le azioni offensive, con la Juventus che si difende compatta.22:18

75' Esce Morata, entra Kean. Terza sostituzione per la Juventus.22:16

75' Esce Alex Sandro, entra De Sciglio. Quarta sostituzione per la Juventus.22:17

76' Esce Politano, entra Elmas. Prima sostituzione per il Napoli.22:18

79' Lancio lungo di Locatelli a cercare l'inserimento di Chiesa, l'esterno bianconero viene anticipato da Ghoulam che di testa serve Ospina.22:21

81' Esce Chiesa, entra Kulusevski. Quinta e ultima sostituzione per la Juventus.22:23

83' Ottimo contropiede della Juventus che esce con Dybala e altri due uomini, l'attaccante argentino prova il cross al centro per l'arrivo di Kean, ma un difensore del Napoli è bravo ad anticipare tutti e allontanare il pericolo.22:26