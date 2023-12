Grazie per aver seguito la diretta di Juventus-Napoli e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.22:59

Ancora Gatti. Dopo il gol decisivo nel finale del match contro il Monza, il difensore bianconero si ripete anche nella notte dello Stadium siglando, al 51', la rete che vale i tre punti per la squadra di Massimiliano Allegri, con un colpo di testa su cross di Cambiaso. Nei primi 45 minuti di gioco, da segnalare una grande occasione per la Juventus, con il tiro da distanza ravvicinata di Vlahovic murato da Natan, e due per il Napoli, prima con l'errore di Kvaratskhelia a tu per tu con Szczesny e poi con il portiere polacco protagonista di una grande parata sul tiro a botta sicura di Di Lorenzo. Nella ripresa, i bianconeri colpiscono subito un palo con Vlahovic, anche se Orsato ferma tutto per fuorigioco, prima di passare in vantaggio. L'ultimo sussulto della squadra di Mazzarri corrisponde a un gol annullato a Osimhen al 70', con il nigeriano bravo a sfruttare un rinvio sbagliato di Szczesny per trovare il pareggio, ma il tutto viene vanificato dal fuorigioco dello stesso numero 9 sul suggerimento di Politano.22:58

Seconda vittoria consecutiva per la Juventus che, con i tre punti guadagnati stasera, supera l'Inter, portandosi al primo posto, con un punto in più rispetto all'Inter, in campo domani sera contro l'Udinese. Terza sconfitta consecutiva tra campionato e Champions League, invece, per il Napoli, che fallisce il sorpasso nei confronti della Roma e rischia di essere scavalcato dalla Fiorentina (impegnata domenica proprio contro i giallorossi) e dal Bologna.22:53

90'+6' FISCHIO FINALE: Juventus-Napoli 1-0. Ai bianconeri basta un gol di Gatti per tornare, almeno per una notte, in testa alla classifica.22:41

90'+4' AMMONITO anche Manuel Locatelli.22:39

90'+4' AMMONITO Victor Osimhen per un battibecco con Locatelli.22:39

90'+3' Difesa a cinque in questo finale per Allegri, con Gatti che allarga la propria posizione e Iling-Junior che si piazza nel ruolo di mezzala.22:38

90'+2' Quinta sostituzione per la Juventus. Richiamato in panchina Andrea Cambiaso, minuti per Daniele Rugani.22:38

90'+2' Quarta sostituzione per la Juventus. Non ne ha più Weston McKennie, al suo posto Samuel Iling-Junior.22:37

90' Segnalati cinque minuti di recupero.22:35

88' Raspadori riceve in area, si gira e calcia sul primo palo. Szczesny si distende e blocca a terra.22:33

87' Quinta sostituzione per il Napoli. Khvicha Kvaratskhelia lascia spazio a Giovanni Simeone.22:33

86' Quarta sostituzione per il Napoli. Esce Stanislav Lobotka, entra Jens-Lys Cajuste.22:32

85' AMMONITO dalla panchina Leo Ostigard per proteste.22:31

84' Cross di Kvaratskhelia e colpo di testa in girata di Juan Jesus. Conclusione alta.22:30

83' Terza sostituzione per la Juventus. Fuori Filip Kostić, dentro Alex Sandro.22:28

83' Seconda sostituzione per la Juventus. Richiamato in panchina Federico Chiesa, minuti per Moise Kean.22:27

81' Cambio tattico per il Napoli, con Elmas che si sposta sulla fascia destra e Raspadori e si piazza alle spalle di Osimhen.22:26

78' PILLOLA STATISTICA - Federico Gatti è il difensore che ha segnato più gol nella Serie A 2023/24 (3) - estendendo il dato ai 5 maggiori campionati europei, solo Álex Grimaldo (7), Jeremie Frimpong e Robin Gosens (4 ciascuno) contano più reti.22:23

75' Azione insistita del Napoli, che chiude la Juventus nella propria metà campo, senza però trovare spazi.22:20

72' Terza sostituzione per il Napoli. Natan lascia spazio ad Alessandro Zanoli.22:18

72' Seconda sostituzione per il Napoli. Esce Matteo Politano, entra Giacomo Raspadori.22:17

70' GOL ANNULLATO AL NAPOLI! Szczesny sbaglia il rinvio e consegna palla a Politano, che serve di testa al volo Osimhen. Il nigeriano supera Szczesny, ma Orsato ferma subito tutto per fuorigioco.22:17

70' Prima sostituzione per la Juventus. Non ce la fa Dušan Vlahović, al suo posto Arkadiusz Milik.22:17

69' Problema muscolare per Vlahovic, rimasto a terra dolorante.22:14

66' Azione personale di Chiesa, che rientra sul destro, si libera dopo un rimpallo e calcia dal limite dell'area, ma non trova la porta.22:11

65' Prima sostituzione per il Napoli. Fuori Piotr Zieliński, dentro Eljif Elmas.22:09

63' AMMONITO Juan Jesus per un intervento in ritardo su Vlahovic.22:08

62' Momento di difficoltà per il Napoli, che non riesce a palleggiare come fatto nel primo tempo.22:07

59' Politano batte un calcio di punizione verso l'interno dell'area e pesca lo stacco di Anguissa, che però non trova la porta.22:05

58' AMMONITO Gleison Bremer per un intervento con il braccio largo su Osimhen.22:03

56' Conclusione di Politano che, servito da Zielinski, prova a calciare al volo, ma trova la deviazione di Kostic. Corner per il Napoli.22:00

53' Senza pressione, Lobotka arriva ai 20 metri e prova una conclusione non troppo convinta. Tiro altissimo.21:58

51' GOL! JUVENTUS-Napoli 1-0! Rete di Federico Gatti! Cambiaso riceve da McKennie, si sposta il pallone sul sinistro e crossa benissimo sul secondo palo per l'ex difensore del Frosinone, che prende il tempo a Rrahmani e di testa batte Meret.



Guarda la scheda del giocatore Federico Gatti21:59

49' PALO DI VLAHOVIC! McKennie riceve al limite dell'area e appoggia in orizzontale per il serbo, che chiude la conclusione di prima con il sinistro colpendo il palo interno. La difesa del Napoli libera e Orsato ferma tutto per fuorigioco di McKennie.21:54

47' Zielinski riceve sulla trequarti e prova la conclusione di sinistro dai 20 metri. Tiro alto.21:52

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Juventus-Napoli. Nessun cambio all'intervallo.21:50

È una Juventus Chiesa-dipendente quella che si è vista nei primi 45 minuti, poiché la squadra di Allegri si è accesa veramente soltanto quando è riuscita a mettere in moto il numero 7. Un po' in ombra sia Vlahovic che Rabiot, mentre positiva è stata la prova di Cambiaso, sia in fase di proposizione che in quella difensiva, dove si è disimpegnato bene su Kvaratskhelia. È proprio il georgiano il grande assente del match per la squadra di Mazzarri, che ha sviluppato molto di più dal lato di Di Lorenzo e Politano, coinvolgendo poco il suo numero 77. Buona prestazione, invece, per Osimhen, spesso vincitore dei duelli a tutto campo con i difensori di Allegri.21:39

Nessun gol, è vero, ma almeno tre grandi occasioni da gol, nel primo tempo di Juventus-Napoli. Sono i bianconeri ad avere la prima grande chance al 19', quando Chiesa fa il vuoto a sinistra e serve a rimorchio Vlahovic in area. Il serbo controlla il pallone una volta di troppo e si fa murare la conclusione da un grande intervento di Natan. La squadra di Mazzarri risponde al 28' con Kvaratskhelia, che spreca un assist perfetto di Osimhen, calciando alto sull'uscita bassa di Szczesny. Il portiere polacco si rende protagonista al 39', quando mura con la mano di richiamo una conclusione a botta sicura di Di Lorenzo, servito involontariamente dal tandem Bremer-Gatti dopo un rimpallo.21:36

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: JUVENTUS-NAPOLI 0-0. Nessun gol nei primi 45 minuti dello Stadium.21:33

45'+1' AMMONITO Khvicha Kvaratskhelia per un gesto di reazione del georgiano nei confronti di Gatti.21:31

45' Concesso un minuto di recupero.21:31

42' Ritmo di nuovo molto alto allo Stadium.21:28

39' STRAORDINARIA PARATA DI SZCZESNY! Calcio di punizione battuto verso l'area da Zielinski e flipper tra Bremer e Gatti che favorisce Di Lorenzo. Il capitano del Napoli calcia a botta sicura, ma viene murato dalla mano di richiamo del polacco, che salva i bianconeri.21:25

37' Errore di misura di Zielinski, che sbaglia l'apertura per Natan. Rimessa laterale per la Juventus.21:23

34' Richiamo di Orsato nei confronti di Vlahovic, reo di proteste eccessive per un contatto con Juan Jesus.21:20

31' Intensità leggermente più bassa in questa fase, in cui la Juventus, dopo lo spavento corso poco fa, sta provando a gestire il possesso.21:17

28' COS'HA SBAGLIATO KVARATSKHELIA! Clamorosa occasione per il georgiano, che riceve da Osimhen al limite dell'area e, tutto solo, prova a superare l'uscita di Szczesny con un pallonetto, ma calcia alto.21:14

27' Vlahovic riceve defilato sulla destra, salta Natan con il doppio passo e calcia frettolosamente, senza riuscire a dare forza alla sua conclusione.21:13

24' Azione personale di Kvaratskhelia, che punta Cambiaso e calcia da fuori, andando molto lontano dai pali di Szczesny.21:10

22' Se ne va il primo quarto di gara allo Stadium. Ritmo altissimo in campo.21:08

19' DOPPIA GRANDE OCCASIONE PER LA JUVENTUS! Chiesa scappa a sinistra e serve Vlahovic tutto solo al centro dell'area. La conclusione a botta sicura del serbo viene murata da Natan, ma il pallone finisce nella zona di McKennie, che cerca la rovesciata. Il tiro dello statunitense viene ribattuto dall'uscita di Meret.21:05

16' Intervento duro di Cambiaso su Zielinski. L'ex Genoa viene richiamato verbalmente da Orsato.21:02

13' Danilo cerca la profondità per il taglio di Vlahovic. Rrahmani controlla bene il serbo e lascia scorrere il pallone tra le mani di Meret.20:59

10' Cross molto pericoloso di Cambiaso, che rientra ancora sul destro e fa partire un traversone tagliato sul secondo palo. Rabiot è leggermente in ritardo e non trova l'impatto con il pallone.20:56

9' Politano riceve da Anguissa, si accentra e prova la conclusione forte dal limite dell'area. Tiro che sfiora il palo e termina sul fondo.20:55

8' CHE RISCHIO PER SZCZESNY! Di Lorenzo riceve sull'esterno da Politano e cerca un cross basso di prima intenzione che finisce nello specchio della porta bianconera. Szczesny recupera la posizione e blocca a terra.20:54

7' Prima conclusione verso la porta da parte della Juventus, con Cambiaso che viene servito sulla destra da Vlahovic, rientra sul sinistro e calcia rasoterra sul primo palo. Tiro largo.20:53

4' Altro calcio d'angolo guadagnato da Politano, il cui cross sbatte su Kostic e finisce sul fondo.20:50

1' Calcio di punizione di Politano deviato in corner da Danilo. Primo giro dalla bandierina per il Napoli.20:47

CALCIO D'INIZIO! Comincia Juventus-Napoli. Il primo pallone della partita è giocato dalla squadra di Mazzarri.20:46

Quasi tutto pronto. Tra pochi minuti l'arbitro Daniele Orsato darà il via al match.20:35

È quello annunciato anche il Napoli, con Mazzarri che decide anche oggi di adattare Natan sulla corsia sinistra di difesa per sostituire gli infortunati Mario Rui e Olivera, mentre Juan Jesus affianca Rrahmani al centro della difesa. A centrocampo e in attacco giocano i titolarissimi, con Osimhen ormai tornato stabilmente titolare e Raspadori e Simeone cambi a gara in corso.20:35

Nessuna sorpresa in casa Juventus, dove Allegri ritrova dall'inizio due leader come Danilo e Locatelli. Gatti viene preferito ad Alex Sandro, mentre McKennie è schierato nuovamente da interno di centrocampo, con Cambiaso largo a destra e Miretti in panchina. Nessun cambio in attacco: nonostante il rigore sbagliato a Monza, Vlahovic parte ancora titolare al fianco di Chiesa, con Kean e Milik pronti a subentrare.20:32

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Napoli si schiera in campo con un 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Gollini, Demme, Elmas, Simeone, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, Ostigard, Zanoli, Gaetano, Raspadori.20:30

FORMAZIONI UFFICIALI - La Juventus si schiera in campo con un 3-5-2: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Huijsen, Milik, Yildiz, Iling-Junior, Kean, Miretti, Rugani, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende.20:30

Vincere per provare a reinserirsi nella lotta Scudetto. È questo, invece, l'obiettivo del Napoli, che stasera cerca un risultato positivo dopo le due sconfitte contro Inter e Real Madrid, arrivate nella settimana successiva all'esordio vittorioso di Walter Mazzarri sulla panchina azzurra, a Bergamo contro l'Atalanta.20:28

Venerdì sera d'alta classifica all'Allianz Stadium, dove si affrontano Juventus e Napoli, in quella che da sempre è una sfida sentitissima. I bianconeri vogliono i tre punti per tornare momentaneamente in testa alla classifica e mettere pressione all'Inter, in campo domani sera contro l'Udinese. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla vittoria a tempo scaduto a Monza, arrivata grazie alla rete di Federico Gatti.20:26

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Napoli, gara valida per la 15^ giornata di Serie A.20:23