Sfida che promette gol e spettacolo a San Siro con l'Inter capolista a caccia del bottino pieno per tornare a +6 sul Milan mentre l'Atalanta è distante dieci punti dai nerazzurri di Conte e cerca il successo per accorciare la classifica e raggiungere la Juventus al terzo posto. 19:26

Conte scioglie l'unico grande dubbio della vigilia e rilancia Vidal al posto di Eriksen nella mediana completata da Brozovic e Barella. In attacco torna dal primo minuto Lautaro al fianco di Lukaku mentre conferme per gli esterni Hakimi e Perisic e per il terzetto difensivo guidato da De Vrij.19:31

Gasperini recupera Djimsiti in difesa e lancia la coppia Malinovskyi-Pessina alle spalle di Zapata con Ilicic e Muriel pronti a dare il loro contributo a gara in corso; per il resto conferme per Maehle sull'out di destra e per Sportiello, preferito a Gollini.19:52