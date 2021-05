LIVE FIORENTINA - LAZIO 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Artemio Franchi

Città: Firenze

Capienza: 47415 spettatori19:56

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Fiorentina e Lazio, match valido per il 35esimo turno di Serie A.19:56

Obiettivi opposti per le due squadre, con i biancocelesti impegnati nella lotta per la Champions League ed i viola in quella per non retrocedere. Vietato sbagliare al Franchi per Inzaghi e Iachini: la vittoria sarebbe un passo decisivo per entrambe le formazioni.19:58

La Lazio schiera la seguente formazione (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. S.Inzaghi.20:04

La Fiorentina schiera la seguente formazione (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Castrovilli, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Iachini.20:04

I viola sono a +4 sulla terz’ultima e non possono che rammaricarsi per i 2 punti gettati al vento al Dall’Ara, dove si sono fatti rimontare ben 3 volte dal Bologna, sempre grazie all'infinito Rodrigo Palacio autore di una memorabile tripletta. Dopo la batosta di Napoli, la Lazio si è rimessa subito in carreggiata e con il duplice successo all’Olimpico con Milan e Genoa si è riportata in scia al gruppo delle seconde.20:04

La squadra di Iachini sarà ancora schierata con il 3-5-2, con la coppia Ribery-Vlahovic in attacco. Biraghi e Venuti a tutta fascia, con Pulgar a giostrare la regia del centrocampo insieme a Bonaventura e Castrovilli. Caceres torna dei tre di difesa, mentre è assente nell'assetto titolare Amrabat.20:05

Simone Inzaghi non cambia l'assetto ed i giocatori che tanto stanno facendo bene in queste settimane. Correa e Immobile a guidare l'attacco con Lulic e Lazzari sulle corsie esterne. Luis Alberto e Milinkovic ad ispirare la manovra, mentre dietro è Marusic a indietreggiare nel terzetto difensivo.20:05

Tutto pronto allo stadio Franchi per l'inizio del match: pochi istanti al via.20:46

1' Si comincia! Primo pallone controllato dalla Fiorentina.20:48

2' Subito in avanti la Lazio sulla fascia destra. Cross di Lazzari che attraversa l'area di rigore pericolosamente, senza però trovare i due attaccanti in area di rigore.20:50

3' BONAVENTURA DI TESTA! Conduzione magistrale della ripartenza viola. Vlahovic difende palla e serve Ribery a sinistra: il francese rientra e mette in mezzo un pallone invitante, su cui Bonaventura non riesce a spizzare bene di testa verso la porta.20:53

5' Cartellino giallo per la Fiorentina: ammonito Venuti.20:54

6' Calcio di punizione per la Lazio. Luis Alberto va a giro dentro l'area di rigore, ma è bravo Dragowski in uscita a far suo il pallone.20:54

7' Lancio lungo di Marusic, su cui si fionda Immobile tra i centrali giglati. L'attaccante biancoceleste prova a trovare Correa dentro l'area, ma la difesa spazza in calcio d'angolo.20:55

8' Contropiede magistrale della Fiorentina con lo scambio veloce tra Ribery e Vlahovic. L'attaccante viola, però, viene recuperato in modo miracoloso da parte di Marusic: intervento che salva la porta di Reina.20:56

10' Fiorentina, ancora una volta, bravissima a ripartire dopo aver recuperato palla. Vlahovic serve in velocità Castrovilli a sinistra che va col mancino ad impensierire Reina sul suo palo. Blocca in due tempi il portiere spagnolo.20:58

11' MIRACOLO DI DRAGOWSKI! Cambio campo prezioso di Milinkovic per Radu che, di prima intenzione, mette un pallone delizioso sul secondo palo. Sponda di testa del centrocampista serbo che mette Correa solo davanti a Dragowski: destro parato in maniera sensazionale dall'estremo difensore viola.20:59

14' Lazzari prova a sfidare Biraghi nell'uno-contro-uno a destra, ma è bravo in raddoppio Castrovilli a sbarrare la strada all'esterno biancoceleste.21:03

17' Calcio d'angolo battuto in area da parte di Biraghi. Sale di testa Vlahovic, ma la sua frustata finisce alta sopra la traversa.21:05

20' Primi venti minuti conclusi a Firenze. Risultato ancora fermo sullo 0-0, ma partita vivace tra Fiorentina e Lazio.21:08

22' Errore grave di Radu in impostazione, su cui si getta Vlahovic pronto a partire in contropiede. L'attaccante viola, però, gestisce male il pallone e non riesce a servire uno tra Bonaventura e Ribery dentro l'area.21:11

24' Calcio d'angolo in favore della Lazio. Luis Alberto va sul primo palo, trovando lo stacco di Radu che non trova la porta difesa da Dragowski.21:12

26' PALO DI IMMOBILE, MA IN FUORIGIOCO! Radu trova un pallone filtrante perfetto per Immobile che, a giro con il destro, stampa il pallone sul palo. L'attaccante biancoceleste, però, si trovava in posizione di offside.21:14

28' Rischia moltissimo dentro la propria area di rigore Ribery che, perdendo palla, innesca la Lazio. Pallone dentro di Milinkovic per Immobile, respinto in maniera provvidenziale da Milenkovic.21:16