LIVE MILAN - TORINO 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Statistiche recenti in equilibrio con due vittorie per parte e un pareggio; più in generale, rossoneri imbattuti a San Siro da 24 scontri diretti e reduci da 12 vittorie e 11 pareggi nelle ultime 25 sfide totali coi granata.19:43

Pioli recupera Tonali dopo lo stop per squalifica ma perde parzialmente Calhanoglu, acciaccato ma arruolabile per la panchina come il rientrante Ibrahimovic; nel terzetto di trequartisti alle spalle di Leao spazio per Diaz in luogo del turco con Castillejo a destra e Hauge sul versante opposto. In difesa infine Calabria torna in possesso dell'out di destra dopo la partita da mediano contro la Juventus.19:59